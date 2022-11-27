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Кристина Кожокарь: Отправляю посыл во Вселенную. Мне нельзя ошибаться

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, левая крайняя «Ростов-Дона» Кристина Кожокарь рассказала корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой о сложной игре против «Лады» и поделилась, что она думает во время напряженных моментов матчей.
Кристина Кожокарь: Отправляю посыл во Вселенную. Мне нельзя ошибаться
27 ноября 2022 22:55
автор: Савинова Дарья

— Прекрасно понимали, что «Лада» — тяжелый соперник для нас. Если бы не переломили ход игры сегодня, скорее всего, мы попали бы в психологическую яму и в дальнейшем было бы очень тяжело встречаться с этой командой. Нам нужно и дальше продолжать работать и улучшать свою игру. Поздравляю 13 сектор с Днем рождения! Спасибо болельщикам за атмосферу на площадке, они у нас самые прекрасные!

— За счет чего удалось перевернуть игру?

— В первом тайме вышла на площадку Галя Габисова, стала отбивать, и мы побежали вперед. Во второй половине случилось то же самое, только вышла уже Настя Казьменко. Многое зависит от выступления вратарей: если голкипер будет «стоять» на 40% каждый матч, то ничего уже не поможет сопернику, выигрывать будешь ты.

— Ты забросила восемь мячей «Ростов-Дона» в матче и все с 7-метровой отметки, каждый раз выходя со скамейки запасных. Что в эти моменты было в голове?

— Выходила и понимала, что мне нельзя ошибиться: нет выбора, нужно забрасывать все мячи и реализовать все свои попытки. В голове было: «Не дай бог, придется исполнять решающий пенальти», но так и случилось. Отправила посыл во Вселенную (смеется).

В центральной встрече 26 ноября «Ростов-Дон» на своей площадке одолел «Ладу» со счётом 33:32.

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В центральной встрече «Ростов-Дон» на своей площадке одолел «Ладу» со счётом 33:32.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/other/news-4906523-rostov-don-vzyal-revansh-u-lady-v-gandbolnoj-superlige.html?ysclid=lazs2j8wuw56863521?utm_source=copypaste

источник: «Советский спорт»
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