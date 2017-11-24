Об этом в своем Instagram сообщил нападающий СКА Илья Ковальчук. Прямого подтверждения в его сообщении, правда, нет, но сложно представить, чтобы форвард сборной России давал информацию об этом бездоказательно.

Илья Ковальчук и Алексей Поникаровский вместе играли за «Нью-Джерси Девилз» и СКА. В первом случае – довольно бесславно (в окрестностях «Пруденшиал центра» Поникаровского вряд ли вспомнят вообще, зато про Ковальчука вам расскажут на самом грязном английском, какой только существует), во втором – очень успешно. Поникаровский, будучи форвардом четвертого звена, умело пользовался своими габаритами и обеспечивал СКА наличие физической силы на льду. Закончилось все завоеванием Кубка Гагарина.

В 2013 году Поникаровский (в предыдущем сезоне сыгравший девять игр за «Донбасс») при переходе в СКА получил российский паспорт. Такова была воля клуба – чтобы заявить его как россиянина. Вот так он это объяснял (скриншот интервью есть в распоряжении редакции) в 2013-м: «СКА предложил стать россиянином – я согласился. Клуб сказал, что может поспособствовать. Иногда жизнь диктует свои условия, и от них никуда не денешься. Есть определенные нюансы, с которыми нужно соглашаться».

Накануне переезда в Санкт-Петербург «Поник» (так силового форварда называют болельщики по обе стороны океана) отыграл олимпийский квалификационный турнир за сборную Украины – правда, только первую его часть. Прошло четыре года. В сборную (она давно рухнула на несерьезный уровень) его больше не приглашают. И вот теперь Поникаровский (судя по словам Ковальчука, сам нападающий «Куньлуня» пока молчит) в новой сборной. Вместе с Овечкиным, Малкиным, Фридзоном, Газзаевым, Фетисовым и другими.

Ничего необычного в смене гражданства индивидуумом (а тем более спортсменом) – нет. Но эта ситуация – особенная. Поникаровский – уроженец Киева. Напряженность в отношениях между Украиной и Россией вряд ли нуждается в описании на сайте «Советского спорта». И тут возникает сразу несколько непонятных коллизий.

Украинские паспорта на российские спортсмены меняют нередко (есть и обратный процесс, например, в женском биатлоне, хотя «конвейерного» объема он, конечно, не имеет). В подавляющем большинстве случаев – это означает сожжение мостов, как это сделал в свое время шахматист Сергей Карякин. Или боец ММА Алексей Олейник. Но есть и иные примеры: вратарь «Урала» (а ранее «Терека») Ярослав Годзюр тоже получил российское гражданство. Без лишнего шума. И уже имел проблемы с пересечением границы в Киеве. Видимо, теперь они появятся и у Поникаровского. Если он вообще собирается посещать родную страну.

Еще вопрос, кстати: сдавал ли при получении российского паспорта Поникаровский свой украинский аналог? Этого требует закон Украины, но это успешно обходил, например, Александр Алиев, в бытность игроком «Локомотива» считающийся россиянином здесь и украинцем там. Но теперь есть некоторая разница в статусах, и посещать Хельсинки, Ригу или Братиславу (это традиционные маршруты для регулярного чемпионата КХЛ) Поникаровскому проще по украинскому паспорту. Но есть ли он у него?

И, наконец, последняя коллизия. В «локаутном» сезоне 2004/05 будущий член «Команды Путина» выступал за воскресенский «Химик». Впечатления оказались настолько ярки, что спустя три года, в 2008-м, Поникаровский, будучи игроком «Торонто Мэйпл Ливз», отозвался (скриншот интервью есть в распоряжении редакции) об этом так: «В России все по-другому. Естественно, все знают, что есть и подкуп судей, и договорные матчи. Это, конечно, шокирует поначалу, но куда деваться… Это наша реальность. Здесь ребятам даже трудно объяснить, как это можно – подкупать судей, сдавать игры».

Вероятно, за девять лет все изменилось настолько, что теперь Поникаровского не смутит и описанное им самим. Однако все это очень любопытно. Если, конечно, Ковальчук не пошутил. Но я не верю – с такими вещами не шутят.