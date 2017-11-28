В этом комплексе был теннис, футбол и выставки шуб. А теперь может появиться самая крутая хоккейная арена Европы.

Что случилось?

Хоккейный клуб СКА продолжает поиски места для новой арены. В этом вопросе поучаствовал даже президент России, когда жестко указал губернатору Георгию Полтавченко на недостаток новых ледовых дворцов в Петербурге: «надо бы строить», – намек очень прозрачный. Президент СКА Геннадий Тимченко уже третий год подряд на вопросы про арену отвечает, что клуб и город обсуждают возможные участки земли, где ее можно было бы построить. Обсуждения эти к реальному проекту даже не перешли.

27 ноября 2017-го появилась информация, что СКА может реконструировать Спортивно-концертный комплекс (СКК) и разместить свой 20-тысячник там. Кроме этого, СКА построит инфраструктуру для детско-юношеского спорта.

Что такое СКК?

Это огромный спортивной-концертный комплекс, расположенный на юге Санкт-Петербурга, в Московском районе. В районе, состоящем в основном из домов сталинской эпохи, монументальная постройка появилась в 1980-м году. Зал трансформировался почти под любые виды спорта, в том числе под футбол и хоккей. Главное событие, которое произошло в СКК, чемпионский матч «Зенита» в 1984-м.

СКК на открытке в 1980-е. Фото: pastvu.com

Хоккей в СКК тоже был. С сезона-1980/81 СКА проводил игры то на Парке Победы, то в «Юбилейном». Последние хоккейные матчи СКК принял в 90-е. В 2011-м году гендиректор СКК Николай Скляренко рассказывал, что холодильные машины устарели, так как не обновлялись с момента строительства.

Что там сейчас?

В апреле 2017-го СКК из федерального ведения перешел в городское, управлять им стал комитет по физкультуре и спорту. Однако в последнее время спорта в СКК становилось все меньше. Если верить информации на официальном сайте, в 2017-м году комплекс принял 35 мероприятий, из которых только четыре связаны со спортом. Причем к спорту мы отнесли чемпионат Северо-западного федерального округа по бодибилдингу и выставку «Фитнес-Экспо». Чаще СКК принимает выставки с говорящими названиями «Мир камня», «Невские клады», «Любимая Индия», «Авторские штучки».

Выставка "Новогодний подарок" в 2015-м. Фото: СКК

Мемориал Гранаткина – турнир юношеских команд – был последним крупным турниром в СКК. Его закрыли в 2017-м. За год до этого перестали проводить Кубок Содружества – соревнование молодежных футбольных команд. До 2012 года СКК принимал теннисный турнир St. Petersburg Open, затем два года соревнование не проводилось, а с 2015-го турнир ATP перенесли в более современную «Сибур Арену».

В 2010-2011 годах город хотел сделать СКК центром спортивного квартала и построить рядом несколько спортивных объектов. Затем «несколько спортивных объектов» превратились в один легкоатлетический манеж, территорию даже оградили забором, но планы изменились. В итоге часть территории у СКК отдали под музейный комплекс «Россия – моя история».

Почему СКА хочет сделать новую арену там?

Руководство СКА давно называло участок у СКК приоритетным вариантом для строительства новой арены. Земли, которая удовлетворяла бы требованиям, и по целевому назначению подходила бы для строительства спортивных объектов, в городе не так много. Кроме того, президент петербургского клуба Геннадий Тимченко среди важных критериев выбора территории называл расположение: арена должна быть доступна для жителей. Хотя это утверждение спорное: от метро «Парк Победы» до СКК 1,5 километра – 20 минут пешком. Чуть меньше, чем до нового стадиона «Зенита» (2 км), но и это расстояние в плохую погоду (почти всегда) преодолевать не очень приятно. По расстоянию от центра СКК ­– шаг к людям: 9 километров против 12 до нынешнего Ледового.

Город в 2017-м году выделил СКА участок рядом с СКК для строительства двух небольших ледовых площадок с трибунами на 2 тысячи мест и без трибун – то есть для тренировочной базы, где могла бы размещаться и главная команда, и фармы, и детская школа. Но пообещал, что на смежном участке СКА сможет построить 20-тысячник.

Фактически место, на котором стоит СКК, единственно возможный вариант для размещения арены. Вокруг не так много пространства, чтобы разместить большой дворец. И, кроме того, два огромных здания рядом смотрелись бы нелогично. СКК – не входит в число охраняемых объектов архитектуры. Однако не верится, что комплекс снесут – жители Петербурга ревностно относятся к охране таких объектов.

Внутри сам комплекс выглядит устаревшим, поэтому, чтобы сделать действительно современную арену, как того хочет СКА, реконструкция потребуется существенная. Посетители массовых мероприятий – концертов – жалуются на духоту. А вот само здание очень похоже на новый стадион футбольного клуба «Краснодар», так что при должном оформлении превратится из серой громадины в красочный дворец.

А чем СКА не устраивает Ледовый?!

Во-первых, Ледовый дворец не принадлежит СКА. В итоге почти после каждого матча армейцы вынуждены собирать вещи и покидать дворец. Например, 27 ноября СКА играл с «Барысом», 28 ноября Ледовый принимает концерт Сары Брайтман, а 29 ноября там снова хоккей.

Во-вторых, СКА видит возможность увеличения аудитории. Еще девять лет назад – в первом сезоне КХЛ – средняя посещаемость в Петербурге была 5-6 тысяч. Сейчас – почти всегда аншлаг. В этом сезоне средняя посещаемость – 11 211 при вместимости арены 12300. Работать с аудиторией клуб умеет: шоу, фишки для болельщиков вроде бесплатных футболок на важные матчи и трещотки на каждом, классная атрибутика. Увеличить аудиторию почти в два раза – задача не из простых, но выполнимая. Это позволит СКА стать самым посещаемым клубом Европы.

На строительство опять потратят много денег?

Параллели с новым стадионом «Зенита» неуместны. Арену «Санкт-Петербург» строил город. Если бы этим занимался клуб, все наверняка вышло бы куда быстрее и экономичнее.

Реконструкция СКК и освоение территорий вокруг – проект и социальный, и коммерческий. Очевидно, что строительство детско-юношеской школы не принесет прибыли клубу, а дворец, даже при полной вместимости, окупить проблематично. Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев в сентябре 2017-го, отвечая на вопрос о строительстве новых арен в России, рассказывал:

– Сам по себе дворец никогда не окупится, потому что у нас уровень жизни не такой, чтобы брать по 100 долларов за билеты. Но есть опробованные бизнес-модели, когда спортивный дворец – часть комплекса, в котором представлено жилье, торговые пространства и деловые центры. На такой базе при участии городских и областных властей можно найти инвестора, который окупит свои вложения. Не за счет повышения цен на жилье, а за счет эффективного строительства, которое будет пользоваться спросом.

Примеры в России есть: «ВТБ Ледовый дворец» – часть комплекса «Парк Легенд». В него входят гостинично-деловой центр, апартаменты, деловой центр, а также спортивные объекты – кроме ледовой арены, еще центр водных видов спорта, музей хоккея. По сути это идеальная схема коммерчески выгодного социального проекта, подобный которому хочет реализовать и СКА.