Обозреватель «Советского спорта» побывал на первом в истории КХЛ матче под открытым небом – СКА в Хельсинки играл против «Йокерита».

"Йокерит" 3 СКА 4

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПРЕЗИДЕНТА

- Если что-то не будет работать, прошу не стрелять в меня из ружья! – взмолился президент «Йокерита» Юкка Кохонен, когда с ним встретились журналисты за несколько часов до исторического матча. Это была первая игра в истории КХЛ под открытым небом, приуроченная сразу к трем событиям.

100 лет независимости Финляндии. 50 лет существования «Йокерита». И, чтобы три раза не вставать, 10 лет со дня создания КХЛ.

В городском парке Хельсинки – Кайсаниеми – установили две временные трибуны на 18300 болельщиков. Между прочим, это все обошлось в 1,3 млн евро. И все ради двух матчей: в субботу играют СКА и «Йокерит», а во вторник тут пройдет игра финской лиги с участием еще одного столичного клуба – ХИФК против «Кярпят».

Конечно, сам «Йокерит» такие расходы бы не потянул – помог город. Но финны хотят выйти в ноль. Сами посчитайте: по 50 евро за билет, аншлаг на трибунах, умножить на два. А еще продажа пива (8,5 евро за 0,5 литра), вина (39 евро за бутылку), шампанского (48), разнообразной атрибутики – свитера, шапки, шайбы, значки. Самое популярное тут – свитер юного дарования Эли Толванена. Да так и в плюс можно выйти.

…Конечно, рука иногда тянулась за ружьем. Где там Кохонен? Пресс-центр оборудовали в вагончике – в таких обычно живут таджики-строители в Москве. Интернет постоянно падал. Хотелось пройти на трибуну к столикам для журналистов. Но в проходах стояла гигантская толпа, закупорив все движение. По той же причине на свои места не попали те, кто не успел к началу, хотя уже имели билет.

РОК-КОНЦЕРТ

Но не хочу назвать мероприятие провальным. В целом все выглядело достойно. Отличное табло с HD-картинкой. Веселые болельщики в атрибутике «Йокерита» и сборной Финляндии. «Сейчас же рождественская пора, по городу гуляет много людей навеселе, - говорил Кохонен. – Поэтому с аншлагом у нас не будет проблем».

- Здесь лучший лед, который я только видел в этом сезоне, - отвесил комплимент тренер СКА Харийс Витолиньш, чей рассказ заглушал рев хита AC/DC. Динамики работали так громко, что казалось, будто ты попал на рок-концерт.

Это не Зимняя классика в Твери, когда ЦСКА играл против местного клуба, усиленного воспитанниками – Ильей Ковальчуком, Денисом Кокаревым… По ходу матча крупными хлопьями полетел снег, и вся площадка быстро превратилась в большой сугроб. Шайбу приходилось оттуда выгребать, а лучшей тактикой были щелчки куда-то туда, в снежную мглу.

А здесь, в Хельсинки, лед был глянцевым, и на нем удавались очень симпатичные комбинации. Так, первый гол СКА забил, когда Вадим Шипачев отдал выверенную передачу на Илью Ковальчука, и тот в одно касание прекрасно бросил в дальнюю девятку.

С ВОЛШЕБНИКОМ НЕ УГАДАЛИ

Нет, холодно не было. И это даже не походило на Финляндию, откуда в декабре на санях выезжает Йоулупукки. Лужи под ногами, хлюпающая жижа. С металлических конструкций трибун капала вода.

Тем не менее, игроки СКА подошли к делу со всей серьезностью. Вывели под глазами черные полосы, чтобы не слепили блики ото льда. Так они сразу стали похожи на спецназовцев. Николай Прохоркин натянул на голову белую балаклаву под шлем, чем начал напоминать мать Терезу на коньках. Олег Знарок ходил по лавке туда-сюда, как тигр в клетке. Он был неулыбчив и сосредоточен. Какое еще шоу? На кону – три очка.

СКА не привез с собой Павла Дацюка, который еще не до конца залечил травму. Забавно, что на центральном входе висел гигантский плакат с двумя фото: Толванен именно против Дацюка. Так что с Волшебником организаторы не угадали. Но кассу на нем собрали. А еще СКА оставил в запасе норвежца Патрика Торесена, на днях присоединившегося к команде.

- Ротация, - загадочно объяснил Витолиньш. В ворота на радость местной публике поставили финна Микку Коскинена. В атаке у СКА играл другой финн – Ярно Коскиранта, который забил второй гол. А в первом периоде гости превзошли «Йокерит» по броскам: 29-6. Кажется, Знарок нашел хороший способ согреться для своей команды.

ЕСТЬ РЕКОРД КХЛ

На седьмой минуте второго периода отличился Томми Хухтала – 2:2. Дальше пару раз вспыхнули потасовки, по две минуты за грубость получили Марко Анттила и Сергей Калинин, Хухтала и Давид Рундблад.

По стадиону объявили, что на матче присутствуют 17645 зрителей. Есть новый рекорд КХЛ! Предыдущее достижение было установлено в Праге (17073), когда еще был жив почивший в бозе «Лев».

Период был завершен тем, что Илья Ковальчук бросил от борта, а Вадим Шипачев запихал шайбу в сетку – 2:3. Вообще у них сложилась неплохая тройка. Как раз под Олимпиаду. Которой может не быть. Но сам Шипачев перед игрой давал интервью и сказал, что о судилище 5 декабря в Швейцарии старается не думать.

Харийс Витолиньш добавил: «Будет очень жаль, если случится худшее. Четыре года большого труда оказались под ударом…»

Четвертую шайбу у СКА забросил Сергей Калинин. В концовке Никлас Енсен еще забил третий гол «Йокерита», но финальный штурм ни к чему не привел. Олег Знарок, ходивший по лавке в теплых дутиках, обнял друзей по тренерскому штабу. Все у них получилось хорошо.