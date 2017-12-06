Подробности «запасного» календаря и другие яркие события в матчах чемпионата КХЛ в ежедневном обзоре «Советского спорта»

ТРАДИЦИЯ ДНЯ

«ВИТЯЗЬ» ОПЯТЬ РАЗГРОМИЛ «СПАРТАК»

На протяжении двух последних сезонов «Витязь» не просто победил «Спартак» во всех четырех матчах, но одержал победы с купным счетом, забивая не менее пяти голов.

Не стала исключением и декабрьская встреча – 6:2, в которой подольская команда уже во втором периоде не оставила москвичам не единого шанса. Особенно хорош в этом матче был Максим Афиногенов, который не только сделал дубль, но и забил очень необычный гол с нулевого угла

Эта победа позволяет «Витязю» надеяться на плей-офф. Тем более, что судьба олимпийской паузы в чемпионате КХЛ до сих пор окончательно не определена. И, как удалось выяснить «Советскому спорту», существует вариант, по которому в регулярном чемпионате добавится восемь февральских матчей для каждого клуба. Понятно, что это дарит дополнительные шансы командам, которые пока отстают от зоны плей-офф. «Витязю» - в том числе.

СЮРПРИЗ ДНЯ

ЦСКА УДИВИЛ В РИГЕ

Это поразительно, как трудно даются в этом сезоне победы армейцам над главным аутсайдером Запада – рижским «Динамо». Причем, что питерским, что московским…

СКА дважды с трудом одолел латвийскую команду – 3:1 и 3:2. А ЦСКА добивался успеха еще более тяжело и нервно. В Москве красно-синие победили только в овертайме – 3:2. А в минувший вторник в Риге все также решила одна-единственная шайба – 1:0.

В большинстве на 43-й минуте отличился Мэт Робинсон. И понятно, что канадский защитник умеет заряжать от синей линии. Особенно, когда ему никто не мешает.

Но вот армейские форварды просто обязаны огорчать вратаря рижан почаще. В конце концов из ЦСКА на Кубок Первого канала из ЦСКА приглашено 10 игроков! И там им будут противостоять вовсе не латвийцы, а канадцы, шведы и финны.

ФРАЗА ДНЯ

«МНЕ ПРЕДЪЯВЛЯЙТЕ, ПАРНЕЙ НЕ ТРОГАЙТЕ!»

В Хабаровске «Амур» одержал тяжелую победу над «Куньлунем». Вряд ли этот матч можно назвать зрелищным, поскольку все три гола в нем были заброшены в первой половине встречи.

А после нее главный тренер «тигров» Андрей Мартемьянов неожиданно наехал и на составителей календаря КХЛ, и на хабаровских болельщиков. Как выяснилось, наставник «Амура» был раздосадован свистом, который звучал с трибун во время игры.

- Силы у игроков сейчас на низком уровне, за девятнадцать дней сыгран десятый матч, - подчеркнул Мартемьянов. - Такого режима работы ни у одной команды КХЛ в этом сезоне не было. Слышать свист болельщиков не очень приятно и команде, и мне. Если есть претензии — мне предъявляйте, а парней не трогайте.

Что ж, тренер в этой ситуации показал себя мужиком. Думаю, что хабаровчане прислушаются к его словам. И в раздевалке, и на трибунах.

ЦИФРА ДНЯ

ЭЛЛИСОН ОТМЕТИЛ «ЮБИЛЕЙ» ПОБЕДНОЙ ШАЙБОЙ

Игроки не так пристально следят за собственной статистикой. Но все же 500 матчей в КХЛ – весьма круглая и солидная дата для форварда-легионера. Во вторник ее отпраздновал канадец Мэт Эллисон, ныне выступающий за «Магнитку».

Для форварда лучший подарок к такому «юбилею» - дело собственных рук. И Эллисону презент удался в полной мере – он забил решающую шайбу в ворота «Сибири» и принес уральцам очередную трудную победу – 2:1.

Да и сам гол канадцу удался – мощный и точный бросок с ходу в противоход вратарю, после быстрой контратаки магнитогорцев, в которой наряду с Мэтом принял самое непосредственное участие и его известный в КХЛ земляк – Крис Ли.

Эта победа уральцев стала уже третьей по счету. А вот у новосибирцев, напротив, уже пятое поражение кряду и на лицо очередной кризис. За который их главный тренер Павел Зубов вновь покритиковал игроков.

- Два «привоза» первого звена стоили нам поражения, - без колебаний назначил виновников очередного поражения наставник «Сибири». - Создавали, играли, работали, бились, а в концовке силёнок не хватило. Который матч играем в три звена, для ротации немного возможностей. Большинство не работает, потому что подсели шведы. Мы пробовали других. Про Бодрова кричали «король большинства», но выдал одну игру — и всё, опять засада. Одно звено есть, но оно не может вытягивать. Такое звено только у «Магнитки» было…

ФОЛ ДНЯ

ОЦЕНКА ТРЯМКИНА – ИППОН!

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, которого журналисты включили в состав на Матч всех звезд КХЛ, поразил во вторник арбитров матча великолепной боевой подготовкой.

Если бы эту встречу смотрел Президент России Владимир Путин, как известно увлекающийся и хоккеем, и дзюдо, то точно поаплодировал бы действиям Трямкина.

Никита с разбегу налетел на соперника, и через мгновение форвард «Авангарда» Деннис Эверберг уже плашмя лежал на льду. Если бы это действие оценивали в дзюдо, то это был бы иппон! В крайнем случае – вазари.

Ну а в хоккее Никиту арбитры тоже оценили по высшему разряду удалив до конца матча (5+20 минут штрафа) при счете 1:1.

Трямкин, который тут же получил втык от главного тренера «Автомобилиста» Владимира Крикунова, был, конечно, не согласен с таким решением. Он поспорил и с судьями, и с тренером, а, уходя со льда, сыпал проклятиями.

Кстати, его удаление на исход игры не повлияло. «Авангард» победил в итоге в буллитной перестрелке – 2:1, прервав серию из четырех поражений.

ПОЧИН ДНЯ

ПЕРВЫЙ ГОЛ РАЙТА ЗА «БАРЫС»

Джеймс Райт, появившийся в «Барысе» после несколько скандального обмена между казахстанским клубом и «Адмиралом» (во Владивосток, чтобы играть непременно в первой пятерке перешел другой канадец Мартен Сен-Пьер) наконец-то открыл счет голам в новом клубе.

Причем, его шайба оказалась для казахстанцев далеко не лишней, поскольку победили они «Трактор» в овертайме – 4:3. Правда, решающие голы вновь забили привычные лидеры «Барыса» - Найджел Доус и Линден Вей. Так клуб из «Астаны» сумел прервать свою пораженческую серию, которая длилась семь матчей.

- Важная и нужная победа, преодолели самый главный барьер, - отметил главный тренер «Барыса» Евгений Корешков. - Матч тяжёлый в плане психологии. Победы ходили постоянно рядом. Могли победить на выезде, в прошедшем матча с «Металлургом» могли взять одно-два очка. Сегодня поверили, что сможем победить, а самое главное – довели игру до победы. Теперь также готовимся и настраиваемся на победу в следующем матче.

ФИАСКО ДНЯ

«ЮГРА» ПРОПУСТИЛА ШАЙБУ ЗА СЕКУНДУ ДО СИРЕНЫ И ПРОИГРАЛА

В матче с «Ладой» хантымансийцы были очень близки к тому, чтобы прервать серию из десяти поражений. По ходу встречи они вели и 3:1. И еще за пару секунд до конца третьего периода удерживали зыбкое преимущество – 3:2.

Однако тольяттинцы, поменявшие своего голкипера на шестого полевого игрока, боролись до конца. В итоге у ворот «Югры» возник настоящий хаос. Ее голкипер Илья Проскуряков увлекся борьбой за шайбу, уехал далеко в сторону и оказался полностью дезориентирован.

А шайба в это время отскочила далеко к борту. И вот оттуда Станислав Бочаров поразил опустевшие ворота хозяев – за одну секунду до финальной сирены!

Вдохновленные чудесным спасением гости не затянули и с еще одним голом, уже в овертайме. Ну а у «Югры» стало 11 поражений…

- Умудрились вести по счёту и проиграть, - вздохнул после матча главный тренер «Югры» Анатолий Емелин. - В команде одни стараются и бьются, а другие пропускают. Сегодня молодёжь решили не ставить на матч, дали другим поиграть. Но пропускают одни и те же. У нас короткая «скамейка», и мы не можем что-либо сделать.