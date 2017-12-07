1. ЧЕТЫРЕ ОЧКА ОВЕЧКИНА

Сегодня весь обзор можно посвящать Александру Овечкину. Хотя почему только сегодня? С нами в этом сезоне такое бывает часто – Саша Великий поймал кураж. Что это? Второе дыхание? Переосмысление ценностей? Игровое время добавили?

Так или иначе, Овечкин сейчас идет первым среди снайперов лиги (21 гол), а минувшей ночью растерзал «Чикаго», набрав четыре очка.

Свой гол Александр забил на 16-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу «Кэпиталз».

Там Овечкин здорово пролетел в атаку, следуя за шумно бежащим Томом Уилсоном. Силовик «Вашингтона» бросил и не забил, но Ови был тут как тут на добивании.

Это еще одна историческая шайба Александра. Победный гол №98, и по этому показателю капитан «Кэпиталз» встал в один ряд с Ги Лефлером и Бобби Халлом. Девятое место в летописи лиги. Невероятно!

А в другом эпизоде Райан Хартман атаковал Овечкина коленом в колено и едва его не вынес. Но как любит говорить сам о себе Александр, «русская машина не ломается». Он даже со сломанным носом однажды сделал покер в ворота «Монреаля». Ну что вы, право слово.

Еще интересно, что Овечкин забил восемь голов в последних семи матчах.

И также круто, что Александр Великий догнал Александра Великого (Могильного) по количеству матчей, в которых он набирал не меньше четырех очков, именно среди российских игроков (23 раза). Да, в НХЛ считают даже это.

2. СЛОВО ОВЕЧКИНА

Еще два момента, связанных с Овечкиным. Сейчас в лиге началось голосование, выбирающее игроков на «Матч звезд НХЛ», который пройдет 28 января на Amalie Arena в Тампе.

Так вот, в Столичном дивизионе в опросе фанатов лидирует именно Овечкин (16,85%), обгоняя даже Сидни Кросби (15,92%), Джона Тавареса (13,2%), Сергея Бобровского (7,17%) – пусть в обычной жизни вратарь и не может стать капитаном команды. Но на звездном матче реально все.

А еще вчера вся Россия смотрела, как Овечкин переобувался туда-сюда. Сначала он в интервью малоизвестному информагентству «Москва» заявил, что удивлен желанием сборной России поехать на Олимпиаду под белым флагом. Цитата разошлась широко. А потом Овечкин выступил лично под клубные камеры «Вашингтона», заявив, что прежние слова он не говорил, спорт превыше любых амбиций, и участвовать в Олимпиаде нужно под любым флагом. «Я никогда не говорил о бойкоте и буду болеть за россиян в любом случае», - сказал Овечкин.

Саша, а ведь ты сам виноват в этой истории. Посмотри на Евгения Малкина, как он грамотно выстроил отношения с прессой. У него всегда есть трибуна в «Советском спорте», с ним часто общаются, он не отказывает журналистам. Его слова выходят в центральных СМИ без искажений, с приложенными видео и аудио.

Так нужно доносить свои мысли до людей, а не через инстаграмы или клубную пресс-службу «Вашингтона», через которую обычному репортеру не пробиться. Вот и получается, что Овечкин не разговаривает нормально с русской прессой. Задашь ему один-два вопроса, и сразу же слышишь из-за спины Ови от его пиарщика: «Last question».

Будь ближе к русским журналистам, Александр. Ты играешь очень здорово, страна хочет больше о тебе знать. Тем более в этом сезоне на Олимпиаде тебя не увидим, а до чемпионата мира ты можешь не доехать. Не отрывайся для народа. Тогда и слова искажаться не будут.

3. МОЩЬ ПРОВОРОВА

О других героях игрового дня. Поразил защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Мало того, что в гостевом матче с «Эдмонтоном» он отпахал на льду 28 минут и 8 секунд (2.36 в большинстве, 2.23 в меньшинстве). Так Проворов еще сделал восемь силовых приемов при одном блоке и полезности «+2». А также отметился голевой передачей, когда Уэйн Симмондс за 39 секунд до конца сделал контрольный выстрел в «Ойлерз», забив четвертый гол (4:2).

Невероятно, как Проворов выдерживает такую нагрузку. Кажется, что если к нему прикрепить ремни и заставить работать, Иван сможет давать энергию и освещать какой-нибудь небольшой город вроде Ахтубинска.

Свой гол забил форвард Евгений Кузнецов, сделав счет 5:1 в пользу «Кэпиталз». Кузя прекрасно все исполнил, а замечательный пас из-за ворот отдал Овечкин.

Да, никуда мы не денемся от Александра Великого в этом обзоре. Овечкин – наше все. А его звено с Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном набрало ночью 11 очков.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 4 (1+3) очка в матче с «Чикаго» (6:2)

2** – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (0+1) очко и сделал 8 хитов в матче с «Эдмонтоном» (4:2)

3*** – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Чикаго» (6:2)

Общий зачет по сезону*:

30 – Кучеров

27 – Овечкин

24 – Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Радулов

19 – Бучневич, Панарин

18 – Кузнецов, Малкин

15 – Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

9 – Проворов, Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Наместников, Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Чикаго – 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Бэкстрем (ОВЕЧКИН), Уилсон, ОВЕЧКИН (ОРЛОВ), Коннолли (ОВЕЧКИН), КУЗНЕЦОВ (ОВЕЧКИН), Уилсон – Бума, Тэйвз

В: Овечкин (1+3; +3, 2, 6, 16.55)

Кузнецов (1+0; +1, 0, 2, 17.18)

Орлов (0+1; +2, 0, 0, 21.34)

Ч: Анисимов (0+0; -3, 0, 1, 16.33)

Эдмонтон – Филадельфия – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс – Уил, Уиз, Раффл, Симмондс (ПРОВОРОВ)

Ф: Проворов (0+1; +2, 0, 0, 28.08)

Торонто – Калгари – 2:1 бул. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Райли, Нюландер (п.бул.) – Ткачук

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 0, 24.40)

Анахайм – Оттава – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Хенрик, Каше, Хенрик

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 40 (19+21) очков, Стэмкос Тампа-Бэй – 38 (11+27), Годро Калгари – 36 (12+24), Уилер Виннипег – 36 (7+29), Копитар Лос-Анджелес – 34 (15+19), Шайфли Виннипег – 34 (14+20), Шварц Сент-Луис, Кессел Питтсбург – по 34 (13+21), Шенн Сент-Луис – 33 (13+20), Ворачек Филадельфия – 33 (7+26)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 32 (21+11), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 29 (12+17), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), МАЛКИН Питтсбург – 25 (8+17), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 24 (11+13), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 21 (10+11), ПАНАРИН Коламбус – 20 (7+13).