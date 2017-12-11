Владимир Тарасенко – один из лучших бомбардиров «Сент-Луиса». Вот и против «Детройта» он сыграл здорово, помог «Блюз» одержать победу со счетом 6:1. А после матча дал интервью нашему корреспонденту.

- Володя, когда не забивают Хелм или Абделкадер из «Детройта», то этому никто не удивляется. Но у вас недавно была серия из шести матчей, когда вы не могли забить. Это удивило многих. Сильно ли давит такая голевая засуха, или вы гоните прочь такие мысли?

- Я уже забил в предыдущем матче с «Далласом», можно даже не обсуждать этот момент. Здесь главное – не останавливаться, продолжать работать, и голы пойдут. Хотелось бы забивать в каждой встрече, но не получается.

Команда играет хорошо, я стараюсь помочь. Есть матчи, когда соперник закрывает тебя намного плотнее. Значит, партнеры остаются открытыми – тоже плюс. Тут обычный рабочий момент, и я в этом не вижу большой проблемы.

- Но как только этот момент возникает, пресса сразу начинает искать причину, после чего вы перестали забивать. Вы поучаствовали в драке в Эдмонтоне. Одних это заводит, другие сбиваются с темпа…

- Нет, меня это никак не выбивает. А какая пресса начинает искать?

- Ваши журналисты из Сент-Луиса, это они мне дали наводку.

- Так на то они и сидят в ложе прессы, чтобы находить всему объяснение. А я уже давно не обращаю на это внимание.

- Ваш тренер Майк Йео разбил тройку Шварц – Шенн – Тарасенко, несмотря на отличную результативность. Это как объясняется?

- Никак. Это его решение. Мы выходим и играем.

- Не так давно у вас на игру запасным вратарем вышел один из болельщиков. Как это случилось?

- Перед матчем мы узнали, что запасной вратарь получил травму. Пришлось срочно искать замену. Так и возник вариант с этим парнем. Он когда-то играл за студенческую команду. Вышел на раскатку, но во время матча подъехал наш голкипер из фарм-клуба.

- На раскатке для него все было по-настоящему? Сильно бросали по воротам?

- Я бросил пару раз и уехал. Зачем портить человеку праздник? – смеется Тарасенко.

- Самая горячая новость в спортивном мире – МОК отстранил Россию от Олимпиады и запретил выступать под национальным флагом. Но отдельным спортсменам будет допуск-приглашение на Игры. Как на это реагируют в «Сент-Луисе»?

- С таким игровым графиком, как у нас сейчас, редко удается поговорить на такие темы. И я думаю, уже бесполезно это комментировать. Решение принято. Обидно... Я считаю, Россия не заслужила к себе такого отношения.

- Мнения разделились. Кто-то призывает бойкотировать игры. Другие заявляют: все равно поедем и всем назло выиграем! Форму нам могут придумать любых цветов – зеленую или белую. Как в этом играть?

- Знаете, мне в такой форме не играть, поэтому без комментариев. Но если наши олимпийцы – те, кто допущен – решат ехать, то будем болеть и поддерживать их со всей душой.

- То есть надо ехать и побеждать? Злее будем?

- Я же не сказал, что надо ехать. Если те кого допустят, решат ехать и играть – будем поддерживать. Мы, хоккеисты НХЛ, в этой Олимпиаде не участвуем. Что тоже очень плохо. Но обсуждать мне это сейчас нет смысла.