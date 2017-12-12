Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба наказаны дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК). Российские хоккеистки пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил во время Сочи-2014. Результаты женской сборной России также аннулированы. Но наша команда и так осталась без медалей, заняв лишь шестое место.

При этом дело Анны Шохиной закрыто за недостатком доказательств. Никакие санкции к ней не применены.

Что все это значит?

Федерация хоккея России (ФХР) выпустила пресс-релиз на своем сайте, и там есть важные слова. «Вопрос об участии женской сборной России по хоккею в Олимпийских играх в Корее остается открытым».

По моей информации, немного шансов на то, что наши девушки выступят в Пхенчхане. Есть реальная угроза того, что МОК отстранит сборную России от этой Олимпиады в полном составе. Потому что существует правило: если на допинге ловят одну спортсменку, то наказывают ее. Если это носит массовый характер, то карают всю команду.

Причем в ходе разбирательства в пробах хоккеисток не было найдено запрещенных препаратов. Девушек наказывают за то, что на их пробирках обнаружены царапины, а также за то, что они были упомянуты в данных Григория Родченкова. Мол, он им давал свой знаменитый коктейль «Дюшес».

ФХР заявляет, что выводы МОК в отношении отстраненных спортсменок безосновательны, никаких доказательств нет. Хоккеисткам окажут поддержку и юридическую помощь. За девчонок будут бороться. Но как я думаю, шансы в этой борьбе неравны. Да и времени до Олимпиады-2018 осталось очень мало.

Чего мы лишимся, если женская сборная России не поедет в Пхенчхан? Мы потеряем шанс на «Чудо на льду». Первые два матча наши девчонки проведут с Канадой и США, победить их почти нереально. Третья игра – с Финляндией, тоже не имеет смысла, потому что Россия в любом случае попадет в четвертьфинал. Там сыграет, видимо, со Швецией или Швейцарией. В случае успеха в полуфинале ждет одна из двух сборных из Северной Америки. А в матче за третье место надо будет играть, как кажется, со шведками или финками.

Вот победа над ними, завоевание бронзовой медали, и станет тем самым чудом. Однако МОК готов подстрелить на взлете нашу надежду – эту птицу цвета ультрамарин.

При этом, что важно подчеркнуть, к мужской сборной России по хоккею нет никаких вопросов. Вообще. Абсолютно. ФХР истово блюдет все правила Всемирного антидопингового агентства. Наши хоккеисты регулярно проходят допинг-контроль. МОК и ВАДА не имеют претензий к нашим игрокам.

И даже Григорий «Доктор Зло» Родченков публиковал в своем дневнике, что вместе с главным тренером сборной Зинэтулой Билялетдиновым и врачом команды Валерием Коновым обсуждал, стоит ли давать хоккеистам этот «Дюшес». Но от идеи моментально отказались, потому что игроков трудно контролировать. Особенно тех, кто выступает в НХЛ. Пройдет кто-то на стороне допинг-контроль, и вся схема Родченкова рухнет.

Так что за мужскую сборную не переживайте. Она сыграет в Пхенчхане. Мы все этого очень ждем.