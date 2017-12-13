За день до старта Кубка Первого канала перед журналистами на пресс-конференции выступили Олег Знарок и Роман Ротенберг.

РОССИЯ В СЕРДЦЕ ЗНАРКА

Олег Знарок пришел на пресс-конференцию в необычном виде. Он был не в тренировочном костюме и даже не в официальном костюме, а в красной футболке, на которой было написано: «Россия в моем сердце».

Сразу стало понятно, что это новый слоган нашей сборной. Нет, Россия была в сердцах и раньше. Но теперь, когда страна на Олимпиаде в Пхенчхане осталась без национального флага, хранить триколор в сердцах – это единственно возможный выход.

Но сначала вопросы посыпались на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга. И это были важные темы, которые нельзя игнорировать. Еще раз им было подчеркнуто, что по мужской сборной России нет никаких вопросов у МОК, ВАДА и остальных организаций. Нет вопросов по участию игроков.

– Как же! – воскликнул кто-то. – Ведь защитник СКА Антон Белов в 2012 году попадался на допинге. Он что, тоже поедет в Пхенчхан?

Господин Ротенберг переспросил, хорошо ли его слушали – и повторил, что ни по одному игроку нет вопросов. Президент Международной федерации Рене Фазель сейчас в Москве. Обсуждаются технические моменты, как будет происходить допуск наших хоккеистов на Олимпиаду.

(Моя версия: наша сторона подаст свои списки, комиссия МОК их утвердит. Или кого-то не утвердит. Но как нам объясняют, все игроки будут допущены).

А представители тренерского штаба? Ведь Илья Воробьев руководил «Магниткой», когда там на допинге попадался Данис Зарипов. Игорь Никитин входил в штаб сборной России на Олимпиаде в Сочи. По ним есть вопросы?

«Я не знаю, кто запустил эту информацию, – изумился Ротенберг. – Даже не слышал об этом. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы направили все свои списки в МОК. Для нас ничего не меняется. Мы действуем строго по механизму допуска, который еще утверждал ИИХФ».

Также нам объяснили, что форма у сборной России будет на 90 процентов такая же, как и планировалась. Потому что ее уже разработал спонсор. Правда, неизвестно, останется ли герб на груди. Это еще будет обсуждаться.

Допустят ли Владислава Третьяка? Он ведь работал в Сочи в 2014 году. Как нам сказали, тут есть юридические тонкости, связанные с формулировкой в докладе комиссии Шмидта. Но даже у этой комиссии нет никаких вопросов к Третьяку. Так что он автоматически будет допущен на Олимпиаду. По крайней мере, в сборной верят именно в это. Как и в то, что в Пхенчхане выступит женская команда России, в которой пожизненно дисквалифицировали шестерых хоккеисток. В общем, безграничный оптимизм.

«ВОТ БУДЕТЕ НА МОЕМ МЕСТЕ…»

Дальше заговорил Знарок, к которому обратились с ехидцей:

– Кажется, для того, чтобы попасть в вашу сборную, нужно выступать в СКА или ЦСКА. Эти команды делегировали 25 из 27 игроков на Кубок Первого канала!

– А вот в олимпийской сборной у нас представители 10 клубов, – парировал Знарок. – Ну а СКА и ЦСКА – лидеры нашего чемпионата.

– Вы не боитесь, что болельщикам из регионов не понравится эта сборная, где собраны игроки из центральных клубов? – выкрикнул кто-то.

– Я ничего не боюсь! Я никогда ничего не боялся, – автоматом ответил Знарок. Кажется, он среагировал на само слово и не стал слушать дальше.

– А почему в сборной отсутствует Андрей Марков из «Ак Барса»? Что вас не устроило?

– Мы же разговариваем с тренерами клубов. Нам сказали, что пока он не готов.

– Кто у нас сыграет в воротах на Кубке Первого канала?

– Василий Кошечкин и Илья Сорокин. В каком порядке – пока не решили.

– Кто капитан?

– Илья Ковальчук. Его помощники – Сергей Широков и Сергей Андронов.

– Какое настроение в сборной после решения МОК? – спросила шведская журналистка.

– Как всегда, хорошее. Мы готовы сыграть на Олимпиаде.

– А вот Овечкин сказал…

– Это вы у Овечкина спросите, – отрезал Знарок. – К сожалению, я с ним общаюсь нечасто.

– А если вы посмотрите новости, то узнаете, что Александр такого не говорил, – добавил Ротенберг. – Это не его слова, какое-то издание за Сашу придумало. Есть даже его аудиозапись об этом. Хотите послушать?

Шведка замахала руками. Да и что она поймет?

Также Знарок призвал журналистов оказаться на его месте, чтобы самим выбирать состав. «Но вы не окажитесь», – добавил он. А вдруг?

Призвал взять бумажку и самим нарисовать состав по пятеркам. «И кого тут выкидывать?!»

И заметил, что это на 90 процентов уже состав под Олимпиаду. Может, человека четыре будут приглашены из второй сборной.

Так что в Пхенчхан поедут СКА, ЦСКА и кто-то еще. Скоро узнаем имена.