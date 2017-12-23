1. ДВА ОЧКА КУЗНЕЦОВА

Только форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов смог показать что-то в атаке, если посмотреть на всех россиян в этот игровой день.

На 26-й минуте матча Кузя помог Оши открыть счет в матче против «Аризоны». Там Ти-Джей с помощью Якуба Враны запихал шайбу в ворота.

Потом на 45-й минуте Кузнецов помог «Вашингтону» снова выйти вперед, когда тоже удачно сыграл на пятачке. Но увы, в итоге «Кэпиталз» проиграли в гостях слабейшему клубу лиги. Все сделал Клэйтон Келлер – он сначала помог забить Кристиану Фишеру за 61 секунду до конца третьего периода, а потом сам отличился в овертайме. И если бы не цвет свитеров, я бы подумал, что это «Тампа» - молодые «койоты» очень лихо разыграли шайбу.

2. МАТЧ ОВЕЧКИНА

Как вы поняли, Кузнецов сейчас выходит во втором звене с Враной и Оши. Его убрали от Александра Овечкина, играющего в первой тройке с Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном.

Вот этот матч у Овечкина не получился, как и предыдущий. Две игры – ноль очков. А теперь Александр Великий и в черновой работе никак себя не проявил – ни хитов, ни блоков. Правильную статистику приводит сайт NHL.com/ru: когда «Вашингтон» побеждал, то Овечкин в 22 матчах набрал 34 очка. Тут он на коне.

А вот когда «Вашингтон» проигрывал, то Овечкин в 12 матчах набрал лишь три очка. Он уходил в тень и не проявлял лидерских качеств, когда «Титаник» шел ко дну. Надо бегать по палубе, Саша, бросать в воду спасательные круги, сталкивать шлюпки и посылать сигнал SOS. Нужна активность, тогда и «Кэпиталз» не будут так вылетать из плей-офф.

Кстати, лучший бомбардир «Вашингтона» сейчас – Евгений Кузнецов (38 очков), а не Овечкин (37). Это вам для справки.

3. ХОККЕЙ НА ТВ

Из глобальных новостей: Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Олимпиаду в значительном объеме.

«Газпром-медиа» («Матч ТВ») еще будет смотреть, кого из российских спортсменов допустят в Пхенчхан. МОК еще должен утвердить списки, которые ему передала наша сторона. Правда, ждать нужно аж до 28 января. Но думаю, что покажут – правда, практически никого в Корею из своих сотрудников «Матч ТВ» отправлять не будет.

ВГТРК вообще не хотел показывать Олимпиаду без российской сборной, однако свое решение изменил. Пусть это и псевдороссийская сборная по паспорту, но все-таки там выступают наши спортсмены.

Первый канал покажет, как всегда, соревнования с участием российских спортсменов. Ставка там будет сделана, как я понимаю, на хоккей и фигурное катание.

ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (2:3 ОТ)

2** – Евгений ДАДОНОВ (Флорида)

Поучаствовал в победе над «Миннесотой» (4:2)

Общий зачет по сезону*:

36 – Кучеров

34 – Овечкин

31 – Радулов

30 – Бобровский

28 – Тарасенко

25 – Панарин

24 – Малкин

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

18 – Василевский

17 – Анисимов

15 – Сергачев

13 – Варламов

12 – Зайцев, Проворов

11 – Куликов

10 – Худобин

9 – Наместников, Дадонов

8 – Якупов

7 – Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин

4 – Голдобин, Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Аризона – Вашингтон – 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Дворак, Фишер, Келлер – Оши (КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ

В: Овечкин (0+0; +1, 0, 2, 21.21)

Кузнецов (1+1; +1, 0, 3, 21.02)

Орлов (0+0; 0, 0, 2, 24.29)

Флорида – Миннесота – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Трочек, Юбердо, Брикли, Юбердо – Сатер, Винник

Ф: Дадонов (0+0; +1, 2, 1, 17.05)

Баффало – Филадельфия – 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

О’Райлли, Э.Кейн, Айкел, Айкел – Раффл, Гостисбир

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 1, 24.08)

Калгари – Монреаль – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Ферланд, Ткачук – Фрейз, Делорье, Галлахер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 50 (23+27) очков, Таварес Айлендерс – 45 (21+24), Стэмкос Тампа-Бэй – 45 (13+32), Бэйли Айлендерс – 45 (10+35), Ворачек Филадельфия – 44 (8+36)…

КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 38 (12+26), ОВЕЧКИН Вашингтон – 37 (23+14), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 35 (15+20), МАЛКИН Питтсбург – 32 (12+20), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 30 (15+15), ПАНАРИНКоламбус – 30 (8+22), РАДУЛОВ Даллас – 29 (12+17), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 24 (11+13), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 23 (8+15).