«Лучше» не значит «хорошо». Россияне о победе над Швейцарией
Сборная России, помучившись со швейцарцами, все-таки сумела победить во втором матче МЧМ (5:2).
Игроки российской сборной как-то не шибко впечатлились красотами города Баффало. Виталий Абрамов, например, считает, что родной Челябинск выглядит приличнее, чем местные угрюмые ландшафты. Может быть, говорит, на один большой район ЧТЗ похоже.
Баффало зимой – это, конечно, не Трускавец по профсоюзной путевке. Холодно, пусто, даже легендарно суровым мужчинам Челябинска становится не по себе. А ведь тут все российские золотые молодежные воспоминания! И то, как канадцев побили, и то, как гимн в камеру кричали, и то, как потом не могли сесть в самолет по уважительно-самочувственным причинам. Не сменились бы они теперь на более подходящие для места действия.
Матч со швейцарцами в этом плане, конечно, не то чтобы обнадежил, но скорее снял определенную напряженность, оставшуюся от чехов. В сухом остатке: защита по-прежнему кое-где горит, начало каждого периода – как утро субботы в плане энергии и головной боли, реализация моментов стала получше, но это пока не то же самое, что «хорошо». Но главное – прогресс, движение в нужном направлении и причины считать, что по прибытии на станцию «Тре Крунур» состояние будет близким оптимальному.
«ДАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И ЭТО ЧУВСТВОВАЛОСЬ»
Главный тренер российской сборной Валерий Брагин отметил, что в плане тактики матч со Швейцарией получился лучше, чем предыдущая встреча с командой Чехии:
- Все непросто, потому что давила ответственность, прям чувствовалось это. Но сегодня по качеству игры получше все было. Хорошо молодежь сыграла сегодня. Будем улучшать игру.
- Начало как второго и третьего периода были неудачными для сборной России. В чем причина ошибок?
- Индивидуальные ошибки приводили к голам.
- Яркая концовка вдохновила ребят на следующие матчи?
- Вообще с таким преимуществом играть… Сорок бросков против 13 - должны в течение игры все решать, а не в концовке. Реализация немного страдает. Будем улучшать все компоненты и двигаться дальше.
- Сегодня с выполнением тренерской установки было немного лучше, чем позавчера?
- Да. В плане тактики - да.
- Игра лучше стала? Вы позволили молодой команде сравнять счет, при 2:2 у них были моменты.
- У них самая главная игра была вчера. Они ее выиграли. Они сегодня вышли раскрепощенные, на них ничего не давило. А чувствовалась зажатость у наших игроков. Иногда неправильные решения, особенно в концовке. Хорошие моменты были, но торопятся, хладнокровия не хватает. Я думаю, что с каждой игрой улучшения будут.
- Сегодня первое звено «-2» сыграло, не забило.
- В общем-то, там были индивидуальные ошибки одного игрока.
- Вы потом посадили эту пару защитников?
- Одного человека.
- Почему сегодня Сухачева выпустили?
- Он выглядел лучше, предпочтительнее на тренировках.
- Планируете его в следующей игре?
- Будем думать.
- У третьего вратаря Бердина травма?
- Нет. По состоянию на сегодняшний день эти два вратаря, но и Бердин здорово работает. Посмотрим.
«НАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫЛА НУЖНА ЭТА ПОБЕДА»
Нападающий сборной Клим Костин рассказал, что победа над швейцарцами была необходима с психологической точки зрения:
- Всегда начинаем игру немного вяло. Где-то что-то не получилось, где-то перенервничали немного. В концовке игры были похладнокровней. Думаю, будем продолжать в том же духе.
- В начале второго и третьего периода были проблемы, это несобранность?
- Немного не могли найти свою игру. В перерывах тренерский штаб подсказал, что, где и как. Исправили свою игру и начали забивать.
- Важно было сегодня победить?
- Тяжело было психологически проиграть первую игру на этом турнире. Поэтому нам обязательно была нужна эта победа.
- Кто-то из швейцарцев понравился?
- Да, я посмотрел, у них много «масочников». Хорошие перспективные ребята с хорошим катанием, владением клюшкой, броском. Но все-таки возраст играет роль здесь на турнире, поэтому им нужно немного уверенности в себе.
- Завтрашний матч с Белоруссией будет принципиальным в любом случае.
- В матче против сборной Белоруссии нам просто нужно точно выполнить тренерскую установку. Если будем выполнять, то выиграем турнир.
- Сегодня в этом плане было немного лучше по сравнению с первой игрой?
- Да, мы потренировались, разобрали каждый момент и исправили ошибки первой игры.
«ГЛАВНОЕ, ЧТО ВЫИГРАЛИ»
Форвард Артур Каюмов считает, что игрокам сборной России нужно меньше удаляться:
- В принципе, первые два периода выполняли тренерскую установку. Моментами не получалось что-то, моментами действовали хорошо. Ничего страшного, самое главное, что выиграли.
- По сравнению с первой игрой уже чувствуется слаженность в звеньях?
- Да, конечно. Наше звено хорошо взаимодействовало. Команда сплачивается, должны выигрывать каждую игру - это самое важное.
- Когда швейцарцы забили второй гол, какие были ощущения?
- Немного подсели. Но самое главное, что мы забили третью шайбу и смогли победить.
- Что нужно улучшить, чтобы к Швеции подойти в оптимальной форме?
- Нужно меньше удаляться, потому что меньшинство пока дается тяжело очень, и в большинстве, конечно, нужно забивать, особенно «пять на три». Наигрываем сочетания, должны к следующей игре подойти в более оптимальной форме.
«КАЖДЫЙ МОМЕНТ НУЖНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ»
А вот защитник российской команды Егор Зайцев полагает, что стоит поработать над реализацией моментов:
- Могли, конечно, больше забить. В следующей игре надо будет это исправлять. Каждый момент нужно реализовывать.
Функции капитана? Старался подбадривать ребят, если что-то не получалось. На лавке чтобы не сидели все грустные, не переживали, а чтобы командная атмосфера была. Ассистенты мне помогают, в этом плане у нас в команде все хорошо.