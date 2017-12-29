Игроки российской сборной как-то не шибко впечатлились красотами города Баффало. Виталий Абрамов, например, считает, что родной Челябинск выглядит приличнее, чем местные угрюмые ландшафты. Может быть, говорит, на один большой район ЧТЗ похоже.

Баффало зимой – это, конечно, не Трускавец по профсоюзной путевке. Холодно, пусто, даже легендарно суровым мужчинам Челябинска становится не по себе. А ведь тут все российские золотые молодежные воспоминания! И то, как канадцев побили, и то, как гимн в камеру кричали, и то, как потом не могли сесть в самолет по уважительно-самочувственным причинам. Не сменились бы они теперь на более подходящие для места действия.

Матч со швейцарцами в этом плане, конечно, не то чтобы обнадежил, но скорее снял определенную напряженность, оставшуюся от чехов. В сухом остатке: защита по-прежнему кое-где горит, начало каждого периода – как утро субботы в плане энергии и головной боли, реализация моментов стала получше, но это пока не то же самое, что «хорошо». Но главное – прогресс, движение в нужном направлении и причины считать, что по прибытии на станцию «Тре Крунур» состояние будет близким оптимальному.

«ДАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И ЭТО ЧУВСТВОВАЛОСЬ»

Главный тренер российской сборной Валерий Брагин отметил, что в плане тактики матч со Швейцарией получился лучше, чем предыдущая встреча с командой Чехии:

- Все непросто, потому что давила ответственность, прям чувствовалось это. Но сегодня по качеству игры получше все было. Хорошо молодежь сыграла сегодня. Будем улучшать игру.

- Начало как второго и третьего периода были неудачными для сборной России. В чем причина ошибок?

- Индивидуальные ошибки приводили к голам.

- Яркая концовка вдохновила ребят на следующие матчи?

- Вообще с таким преимуществом играть… Сорок бросков против 13 - должны в течение игры все решать, а не в концовке. Реализация немного страдает. Будем улучшать все компоненты и двигаться дальше.

- Сегодня с выполнением тренерской установки было немного лучше, чем позавчера?

- Да. В плане тактики - да.

- Игра лучше стала? Вы позволили молодой команде сравнять счет, при 2:2 у них были моменты.

- У них самая главная игра была вчера. Они ее выиграли. Они сегодня вышли раскрепощенные, на них ничего не давило. А чувствовалась зажатость у наших игроков. Иногда неправильные решения, особенно в концовке. Хорошие моменты были, но торопятся, хладнокровия не хватает. Я думаю, что с каждой игрой улучшения будут.

- Сегодня первое звено «-2» сыграло, не забило.

- В общем-то, там были индивидуальные ошибки одного игрока.

- Вы потом посадили эту пару защитников?

- Одного человека.

- Почему сегодня Сухачева выпустили?

- Он выглядел лучше, предпочтительнее на тренировках.

- Планируете его в следующей игре?

- Будем думать.

- У третьего вратаря Бердина травма?

- Нет. По состоянию на сегодняшний день эти два вратаря, но и Бердин здорово работает. Посмотрим.

«НАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫЛА НУЖНА ЭТА ПОБЕДА»

Нападающий сборной Клим Костин рассказал, что победа над швейцарцами была необходима с психологической точки зрения:

- Всегда начинаем игру немного вяло. Где-то что-то не получилось, где-то перенервничали немного. В концовке игры были похладнокровней. Думаю, будем продолжать в том же духе.

- В начале второго и третьего периода были проблемы, это несобранность?

- Немного не могли найти свою игру. В перерывах тренерский штаб подсказал, что, где и как. Исправили свою игру и начали забивать.

- Важно было сегодня победить?

- Тяжело было психологически проиграть первую игру на этом турнире. Поэтому нам обязательно была нужна эта победа.

- Кто-то из швейцарцев понравился?

- Да, я посмотрел, у них много «масочников». Хорошие перспективные ребята с хорошим катанием, владением клюшкой, броском. Но все-таки возраст играет роль здесь на турнире, поэтому им нужно немного уверенности в себе.

- Завтрашний матч с Белоруссией будет принципиальным в любом случае.

- В матче против сборной Белоруссии нам просто нужно точно выполнить тренерскую установку. Если будем выполнять, то выиграем турнир.

- Сегодня в этом плане было немного лучше по сравнению с первой игрой?

- Да, мы потренировались, разобрали каждый момент и исправили ошибки первой игры.

«ГЛАВНОЕ, ЧТО ВЫИГРАЛИ»

Форвард Артур Каюмов считает, что игрокам сборной России нужно меньше удаляться:

- В принципе, первые два периода выполняли тренерскую установку. Моментами не получалось что-то, моментами действовали хорошо. Ничего страшного, самое главное, что выиграли.

- По сравнению с первой игрой уже чувствуется слаженность в звеньях?

- Да, конечно. Наше звено хорошо взаимодействовало. Команда сплачивается, должны выигрывать каждую игру - это самое важное.

- Когда швейцарцы забили второй гол, какие были ощущения?

- Немного подсели. Но самое главное, что мы забили третью шайбу и смогли победить.

- Что нужно улучшить, чтобы к Швеции подойти в оптимальной форме?

- Нужно меньше удаляться, потому что меньшинство пока дается тяжело очень, и в большинстве, конечно, нужно забивать, особенно «пять на три». Наигрываем сочетания, должны к следующей игре подойти в более оптимальной форме.

«КАЖДЫЙ МОМЕНТ НУЖНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ»

А вот защитник российской команды Егор Зайцев полагает, что стоит поработать над реализацией моментов:

- Могли, конечно, больше забить. В следующей игре надо будет это исправлять. Каждый момент нужно реализовывать.

Функции капитана? Старался подбадривать ребят, если что-то не получалось. На лавке чтобы не сидели все грустные, не переживали, а чтобы командная атмосфера была. Ассистенты мне помогают, в этом плане у нас в команде все хорошо.