1. МАТЧ БУЧНЕВИЧА

Только один россиянин вышел на лед в этот игровой день. Точнее, могло быть и два, но форвард Евгений Свечников проводит не очень удачный сезон в «Гранд Рэпидз» (АХЛ) – лишь 9 (5+4) очков в 30 матчах. И его никак не поднимают в «Детройт». Причин этому много – и травма на старте чемпионата, и возможно, непонятки с тренером. Но факт остается фактом.

Поэтому играл только Павел Бучневич, который отметился голевой передачей в домашнем матче с «Чикаго». Это была очень важная шайба, когда Мика Зибанежад в большинстве мощно щелкнул из левого круга вбрасывания. Так на 32-й минуте счет стал 2:2. Но после этого «Рейнджерс» не забили ничего, а у «Блэкхокс» в третьем периоде отличились те, кому это по штату положено – Патрик Шарп, Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн.

Кстати, это уже третий матч подряд для Джеффа Гласса, который провел семь лет в КХЛ, выступал за шесть клубов, и вот в возрасте 32 лет дебютировал в сильнейшей лиге мира. В этих трех матчах Гласс одержал две победы и сделал ровно 100 сэйвов при общем проценте отраженных бросков 92,2%. То есть КХЛ подарила НХЛ реальную звезду (правда, нужно уточнить, что Гласса выгнали из минского «Динамо», а сам он никуда не хотел уезжать, но этот момент опустим).

2. ГОЛ АТАНАСИУ

Вроде бы обычный день, всего два матча – но в одном из них был повторен вечный рекорд НХЛ. Представляете, форвард «Детройта» Андреас Атанасиу отличился уже на шестой секунде овертайма, забив самый быстрый гол в дополнительное время. Ранее в лиге так отличались Матс Сундин (1995), а потом и Дэвид Легванд с Александром Овечкиным (2006).

Как получился гол? Дилан Ларкин выигрывает вбрасывание, Андреас Атанасиу подхватывает шайбу, летит в атаку и броском с неудобной стороны клюшки кладет шайбу в правый верхний угол. Красиво все исполнил!

И напомню, что Атанасиу сейчас мог забивать за «Ак Барс». На старте сезона его активно сватали в КХЛ, когда Андреас не имел контракт с «Ред Уингз». Но в итоге канадец греческих корней подписал договор на $1,388 млн в год. Можно сказать, что Атанасиу немного пошантажировал руководство «Детройта» своим отъездом в Россию. Не сказать, что Андреас проводит блестящий сезон – 13 (6+7) очков в 28 матчах. Но свои деньги он отрабатывает.

3. КАПИТАН ОВЕЧКИН

Лига завершила голосование болельщиков, которые определяли капитанов сборных дивизионов на «Матч звезд» в Тампе. Так вот, Александр Овечкин выиграл голосование в Столичном дивизионе (20,99%), опередив Сидни Кросби и остальных звезд. Это серьезное достижение, показывающее, что Овечкин пользуется в Северной Америке стабильно сногсшибательной популярностью.

Другими капитанами звездных сборных стали форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (22,18%, Атлантический дивизион), форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (25,3%, Тихоокеанский дивизион) и защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан (16,21%, Центральный дивизион).

Вообще на «Матч звезд» также должны попасть Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба - «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), может быть, Сергей Бобровский. То есть трех-четырех россиян на этом празднике жизни мы увидеть должны.

ТАБЛО ДНЯ

Рейнджерс – Чикаго – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Холден, Зибанежад (БУЧНЕВИЧ) – Хиностроза, Шмальц, Шарп, Тэйвз, П.Кейн

Р: Бучневич (0+1; 0, 0, 2, 18.22)

Детройт – Оттава – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Атанасиу, Атанасиу – Дзингел

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 56 (25+31) очков, Бэйли Айлендерс – 50 (12+38), Таварес Айлендерс – 49 (21+28), Стэмкос Тампа-Бэй – 49 (17+32)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 43 (26+17), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 39 (17+22), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), МАЛКИН Питтсбург – 38 (14+24), ПАНАРИН Коламбус – 34 (10+24), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 33 (15+18), РАДУЛОВ Даллас – 32 (14+18), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 25 (8+17).