Удивительная ситуация происходит сейчас в ЦСКА. Лучший бомбардир армейцев Кирилл Капризов после Нового года никак не может набрать очки. А вот у голкипера Ильи Сорокина уже две передачи за результативность в двух последних матчах. Любой форвард позавидует! Тем более, что некоторых полевых игроков Сорокин действительно уже обошел. При этом он и в воротах свои обязанности выполняет четко – восемь «сухарей» в сезоне.

О том, как Илья все успевает, я поговорил с ним сразу после победы над «Автомобилистом» (4:3), которая далась москвичам отнюдь непросто. И в которой именно пас Сорокина привел к переломному голу, благодаря которому армейцы вышли вперед, играя в меньшинстве.

«КОГДА 15 БРОСКОВ ЗА МАТЧ, ТЫ СЛОВНО В ПРОСТРАЦИИ»

- Поздравляю вас с седьмой победой кряду! Или вы огорчены тем, что ваша «сухая» серия прервалась? Ведь в поединках с «Витязем» и «Слованом» вы ворота ЦСКА распечатать не позволили.

- Огорчения точно нет. Я на это даже внимания особо не обращал. Была серия или прервалась… Главное – выиграли!

- Может вы и о том, что вас признали лучшим вратарем первой недели года не слыхали?

- Нет, про это я в курсе. В интернет все же захожу, - слегка обиделся Илья. – Поэтому видел эту новость.

- Кстати, КХЛ выделила и ваш сэйв в матче с «Йокеритом». А вам он нравится?

- Было бы поэпичней, если бы шайба не в перекладину попала, а выше улетела. Или вперед. Вот тогда бы – да! А так… Фифти-фифти.

- Сегодня уральцы нанесли по вашим воротам 72 броска! Так плотно ЦСКА еще никто не атаковал. Тяжело пришлось?

- Интересная была игра, меня постоянно держали в тонусе. Потому что когда всего 15 бросков за матч, ты словно в какой-то прострации находишься. А вот когда их много, ты – горячий, весь в работе. Это гораздо интереснее.

- Вам сейчас не сложно настраиваться на матчи? Нет проблем с психологией?

- А почему у нас с психологией должны быть проблемы?

- Но ведь ЦСКА уже обеспечил себе первое место в дивизионе. Поэтому, как не играй, в таблице ниже второго места не опустишься. Регулярный чемпионат для армейцев, по сути, уже закончен.

- А мы не смотрим в таблицу. Для нас самое главное – улучшать свою игру. А то в каждом матче можно делать. Ведь всегда есть ошибки, которые надо убирать. Вот о чем надо думать и над чем работать.

«ВОЛОДЮ ТРОГАТЬ НЕ МОГУ! МАЛО В КХЛ ТАКИХ ИГРОКОВ»

- В матчах со «Слованом» и «Автомобилистом» вы набрали баллы за результативные передачи. Это что-то новенькое в вашей игре!

- Да нет тут ничего необычного, простое стечение обстоятельств. Так получается, что игроки все видят и убегают в контратаку.

- Так в этом и прелесть такого первого паса! Выложить шайбу – точно на крюк игроку, когда соперник не ждет ответного выпада.

- Я просто останавливаю шайбу за воротами. Дальше ребята все делают сами, - продолжал скромничать Илья.

- Форварда Владимира Жаркова, у которого пока только одно очко, подкалывать будете?

- Нет, Володю я трогать не могу! Он на льду делает колоссальную работу и вообще большой молодец. Мало в КХЛ таких игроков! Которые столько же шайб на себя поймали.

- Продолжите набирать очки в ближайших матчах?

- Загадывать не буду. Как сложится.

- А забивать не пробовали? Например, в конце матча, когда соперник снимает вратаря? – Спросил я в шутку уже на последок.

- Так у меня руки слабые, боюсь, не доброшу до чужих ворот, - в тон мне ответил Сорокин, хитро улыбнувшись.

Может, попробовать все же стоит? Нынешнее турнирное положение ЦСКА такие эксперименты позволяет!