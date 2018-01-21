1. КРИЗИС «ТАМПЫ»

Поздравляю СКА, который уже в середине января выиграл регулярный чемпионат с гигантским отрывом. А вот в НХЛ идет очень жесткая рубка за «Президент Трофи». И это чудо, что «Тампа» пока удерживает первое место, потому что три последних матча команда проиграла со счетом 4:14.

Вот теперь «Лайтнинг» влетели в гостях «Миннесоте» (2:5), причем к середине матча уступали со счетом 0:3. В чем же корень бед?

Тут одно за другое цепляется. Из-за травмы нижней части тела на три-шесть недель выбыл Виктор Хедман – возможно, лучший универсальный защитник НХЛ. На льду он проводил огромное количество времени, на нем держалось большинство. «Тампа» не совсем удачно сходила в отпуск, после этого последовали два поражения. В последних пяти матчах вратарь Андрей Василевский пропустил 23 шайбы, и таким темпом от него уплывет заслуженная «Везина Трофи» - приз лучшему голкиперу сезона. Застопорились лидеры в последних трех матчах – Никита Кучеров (одно очко, полезность «-6») и Стивен Стэмкос (два очка, «-5»).

Все как-то сразу навалилось. Да еще и тренер давит – Джон Купер говорит, что команда будто за неделю разучилась играть в хоккей, и ушла согласованность. Но будем верить, что «Тампа» не провалится как в прошлом сезоне. Тогда команду накрыла лавина травм, и не было запаса очков, вот она и не попала в плей-офф. Теперь история не повторится.

2. РЫВОК «КОЛОРАДО»

А вот другая история. В прошлом сезоне «Колорадо» был худшим клубом лиги. И таким невезучим, что даже не выиграл первый номер драфта в лотерею и выбирал только четвертым. Но теперь команда преобразилась, одержав девять побед подряд!

Вот теперь в Денвере команда технично ушатала «Рейнджерс» (3:1), где только один гол забил Павел Бучневич, реализовав большинство.

Как-то пошли дела на лад у «Колорадо», когда из команды убрали Мэтта Дюшена. Вот что значит – избавиться от человека, лишенного мотивации.

Есть много причин взлета «Эвеланш», где собраны талантливые ребята. Одна из главных – мощная игра первого звена, где выступают Ландеског – Маккиннон – Рантанен. Очень сыгранные форварды, набирают кучу очков.

Маккиннон вообще взлетел на второе место в гонке лучших бомбардиров лиги, бросая вызов Никите Кучерову. И если «Тампа» не придет в себя в ближайшее время, то Мак может отобрать у Куча все призы – «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и так далее – которые заслуженно уже начали сватать Никите.

Я подчеркну: Кучеров проводит гениальный сезон, и его прямой вины в спаде «Тампы» нет. Но так бывает, когда у всех дела валятся из рук, а по соседней дорожке тебя обгоняет кто-то на горячей лошадке.

3. ЮБИЛЕЙ РАДУЛОВА

Форвард «Далласа» Александр Радулов продлил бомбардирскую серию до семи матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. Попутно Радулов отпраздновал юбилей, набрав 200-е очко за карьеру в НХЛ: 83 гола и 117 передач.

В честь этого праздника под руку Александру Тасманскому попался «Баффало», который был разнесен в пух и прах.

Есть игроки, которые зациклены на своей статистике. Думаю, что Радулов – не такой. Он часто шел в противоход, решил до 30 лет выступать в КХЛ, совсем не потерял в деньгах, и теперь как когда-то Ларионов и Фетисов уехал доигрывать карьеру в Северную Америку.

Думаю, что у Радулова сейчас открылось второе дыхание, и он может выступать лет до сорока. И возможно, завоюет свой Кубок Стэнли, поставив на полочку копию рядом с репликой Кубка Гагарина. Совсем немного хоккеистов, которые делали такой дубль. Из последних на память приходит Павел Дацюк.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Нью-Джерси» (3:1)

2** – Евгений ДАДОНОВ (Флорида)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:4)

3*** – Александр РАДУЛОВ (Даллас)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Баффало» (7:1)

Общий зачет по сезону*:

48 – Овечкин

46 – Радулов

44 – Кучеров

43 – Малкин

35 – Бобровский

33 – Панарин

31 – Тарасенко

28 – Василевский

27 – Кузнецов

25 – Бучневич

19 – Проворов

18 – Дадонов

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Худобин

13 – Варламов, Куликов

12 – Зайцев, Задоров

10 – Якупов

9 – Наместников

8 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин, Барбашев

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Миннесота – Тампа-Бэй – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Сперджен, Паризе, Проссер, Фолиньо, Закер – Пойнт (СЕРГАЧЕВ), Пойнт

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 3, 23.36)

Наместников (0+0; -1, 0, 1, 19.25)

Сергачев (0+1; 0, 0, 1, 19.13)

в Василевский (34-30; 88,2%, 59.23)

Колорадо – Рейнджерс – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Джонсон, Маккиннон, Рантанен – БУЧНЕВИЧ

К: Якупов (0+0; 0, 0, 1, 9.36)

Задоров (0+0; +1, 0, 4, 23.42)

Р: Бучневич (1+0; -1, 0, 3, 17.09)

Сент-Луис – Аризона – 2:5 (0:4, 1:1, 1:0)

Шенн, Стин – Риналдо, Дворак, Дворак, Перлини, Фишер

СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 1, 19.16)

Барбашев (0+0; -1, 0, 3, 13.44)

Нэшвилл – Флорида – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Фиала, Бонино, Фиала, Суббан – Трочек (ДАДОНОВ), Маккензи, Йэндл (ДАДОНОВ)

Н: Емелин (0+0; +1, 0, 0, 17.59)

Ф: Дадонов (0+2; +1, 0, 4, 21.50)

Калгари – Виннипег – 1:2 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Броди – Перро, Литтл (п.бул.)

В: Куликов (0+0; 0, 0, 1, 14.19)

Филадельфия – Нью-Джерси – 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)

Конечны, Филппула, ПРОВОРОВ – Братт

Ф: Проворов (1+0; +2, 0, 6, 23.13)

Баффало – Даллас – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Райнхарт – Эли, Янмарк, Янмарк, Бенн, Линделл (РАДУЛОВ), Факса, Питлик

Д: Радулов (0+1; +2, 2, 2, 17.59)

Сан-Хосе – Питтсбург – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Майер, Хертл – Шири

П: Малкин (0+0; -1, 2, 2, 19.54)

Монреаль – Бостон – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Пачиоретти – Пастрняк, Круг, Пастрняк, Нэш

Детройт – Каролина – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Татар – Линдхольм, Линдхольм, Уильямс

Оттава – Торонто – 3:4 (0:1, 3:0, 0:3)

Карлссон, Хоффман, Пиатт – Хаймэн, Мэттьюз, Марнер, Кэррик

Чикаго – Айлендерс – 3:7 (1:3, 1:1, 1:3)

Кейн, Густафссон, Кейн – Бовилье, Эберле, Пулок, Бовилье, Нельсон, Ли, Таварес

Эдмонтон – Ванкувер – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Марун, Хаира, Пулюярви, Драйзайтль, Марун – Д.Седин, Саттер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 59 (23+36), Таварес Айлендерс – 57 (26+31), Жиру Филадельфия – 55 (14+41), Кессел Питтсбург – 54 (21+33), Стэмкос Тампа-Бэй – 54 (17+37), Годро Калгари – 54 (15+39)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 50 (28+22), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 45 (20+25), РАДУЛОВ Даллас – 44 (18+26), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 43 (13+30), ПАНАРИН Коламбус – 38 (12+26), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 35 (15+20), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 30 (13+17), ДАДОНОВ Флорида – 29 (10+19).