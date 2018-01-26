Александр Овечкин достиг такой степени нирваны, что один его гол может изменить несколько рекордов и обновить пару замечательных цифр. Как мужичок подходит к игровому автомату в Лас-Вегасе, бросает жетон, а в окошке выскакивает «777», и в лоток со звоном начинают сыпаться монеты.

Дзинь-дзинь…

Но теперь Овечкин бросил два жетона. Первый период. Большинство «Вашингтона». Шайба ходит по зоне «Флориды». Александр Великий справа на синей линии. Диагональной передачей он находит в правом кругу вбрасывания Евгения Кузнецова. И тот делает все, простреливая вдоль ворот – пас замыкает Никлас Бэкстрем.

…На стене у меня висит плакат: «Ovechkin – 500». Это мне подарили родители Ови, когда их сын забил 500-й гол в НХЛ. Он уже устарел, скоро надо менять. Но сегодня плакат снова актуален: Овечкин отдал 500-ю передачу за карьеру в регулярных чемпионатах.

Дзинь-дзинь.

Есть такая статистика: из 500 передач у Овечкина первыми были 306. Чаще всего с пасов Овечкина забивал Никлас Бэкстрем (86), на втором месте – Александр Семин (45). А всего Александр отдавал передачи 68 разным хоккеистам. Так что смело называйте его и диспетчером.

Кто из россиян, кроме Овечкина, отдавал 500 передач в НХЛ за карьеру?

Это Евгений Малкин (533), Александр Могильный (559), Сергей Гончар (591), Алексей Ковалев (599), Павел Дацюк (604), Сергей Зубов (619), Сергей Федоров (696). Может ли Ови отдать 700-ю передачу и возглавить этот список? Легко, это вопрос времени. Ему в НХЛ еще лет 10 играть.

GOAL NUMBER 30 FOR ALEX OVECHKIN AND THIS GAME IS TIED AT 2! pic.twitter.com/GUSpn4TS2y — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 26 января 2018 г.

А в середине второго периода Овечкин забил 30-й гол в сезоне и вошел в компанию к Майку Гартнеру (15) и Уэйну Гретцки (13), которые забивали по тридцатке на протяжении 13 лет подряд, с самого начала карьеры. Ови умудрился сделать это даже в короткий локаутный сезон.

После юбилейного матча Овечкин вышел к прессе с лицом, как у Рокки Марчиано. Кто-то ему в пылу борьбы разбил левую бровь. А вы что думали, победы просто так даются?

Флорида – Вашингтон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Мальгин, Мальгин – Бэкстрем (КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, Карлсон (КУЗНЕЦОВ), Коннолли

Ф: Дадонов (0+0; -2, 0, 3, 19.20)

В: Овечкин (1+1; +2, 0, 8, 24.54)

Кузнецов (0+2; +2, 0, 3, 16.05)

Орлов (0+0; -1, 0, 0, 20.41)