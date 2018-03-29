Объявлен состав олимпийской сборной России для подготовки к матчам Евровызова против национальной команды Германии, которые состоятся 6 и 7 апреля в Сочи.

Вратари: Александр Судницин («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Трушков («Спартак»). Защитники: Никита Трямкин («Автомобилист»), Александр Елесин («Локомотив»), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Максим Минеев («Авангард»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба – «Спартак»), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба – «Сибирь»). Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все – «Спартак»), Павел Падакин (ХК «Сочи»), Алексей Бывальцев («Амур»), Денис Зернов («Лада»).

Напомним, олимпийская сборная – это ближайший резерв национальной команды, которая соберется в полном составе после завершения плей-офф чемпионата КХЛ. Костяк олимпийской команды, которой руководит Олег Браташ, составляют молодые перспективные игроки с прицелом на первую сборную. Именно поэтому в тренерский штаб олимпийцев вошел Илья Воробьев, один из помощников Олега Знарка.

Почему нет наставника молодежной сборной Валерия Брагина? Потому что он пока не определился со своим будущим.

Чем удивил и удивил ли вообще список Браташа – Воробьева? Удивил. Начнем с вратарей. Там есть 30-летний железнодорожник Судницин, вряд ли способный замахнуться на главную команду страны. Он добротно отыграл серию против СКА – гораздо увереннее, чем год назад. В конце концов, Судницин – первый номер в «Локомотиве».

Динамовец Бочаров получил солидный кредит доверия в клубе, но решающие матчи ворота защищал ветеран Еременко.

Приглашение Трушкова – бонус. За отлично проведенные концовку третьего и весь четвертый матч серии против ЦСКА. У кого-то эта фамилия вызвала саркастическую улыбку. Но отнюдь не гомерический смех, как в свое время после приглашения Владислава Гросса.

До сих пор Капризов в недоумении – как вратарь красно-белых лишил его верного гола. Герой Пхенчхана поймал Трушкова на противоходе и нежно бросал в пустые ворота, но на пути шайбы внезапно вырос щиток голкипера.

Для вратаря, дебютировавшего в КХЛ в школьном возрасте, следующий сезон должен стать определяющим.

Хотелось бы видеть в сборной Кареева. Его вызывали на этапы Евротура для моральной поддержки, когда в регулярном чемпионате он никак не мог с «Салаватом» одержать победу. После неудач в плей-офф о нем забыли.

В линии обороны появился ярославский боевичок Елесин. У него не только кулаки чешутся, но и клюшка. В правильном смысле – железнодорожник почувствовал вкус гола. Такие защитники нужны. Он вытеснил из сборной своих одноклубников Любушкина, Рафикова и примкнувшего к ним Пайгина.

Очень жаль, что поставили крест (хотелось бы ошибиться) на креативном форварде Полушине. Мал золотник, да дорог. Парень в опале, начинает скисать. А ведь без него лишилась изюминки тройка Красковского. С Ильенко на правом фланге ярославское звено, давно стучащееся в двери первой сборной, играет предсказуемо.

Раньше в экспериментальную сборную приглашали дядьку-наставника. Два года назад с этой ролью в Чехии справился двукратный чемпион мира Семин. Вряд ли дебютант Судницин готов выполнять эти функции. А вот вернувшийся из НХЛ защитник Андрей Миронов – чуть ли не идеальная кандидатура. Его долго натаскивал в «Динамо» и сборной Знарок. Брал на чемпионаты мира. Андрей, к слову, был капитаном-лидером сборной на МЧМ-2014 в Швеции. У него солидная коллекция медалей – серебро и бронза ЧМ-2015, 2017, а также золото чемпионата России.

Миронов приехал из «Колорадо» с твердым намерением прогрессировать и побеждать. Неужели тренеры сборной о нем забыли?