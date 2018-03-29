Форвард СКА был спокойнее одноклубников после поражения команды на старте финала Запада в матче, где он не сыграл по непонятной причине.

На выходе из Ледового дворца для вип-гостей хоккеисты обычно появляются через большую паузу после окончания матча. После раздевалки, душа и других процедур. Вадим Шипачев оказался там гораздо раньше обычного. Его не было видно во время матча на трибуне, но после он все-таки появился.

Спокойно пошел к своему автомобилю – кстати, не подаренному за олимпийское золото, а привычному старому – и останавливаться перед журналистами не стал.

– Вадим, почему вы не играете? У вас что, травма? – уточнили мы на ходу или точнее даже на бегу.

– Я не знаю, почему я не играю, – максимально спокойным тоном проговорил Шипачев.

Он точно не был настроен резко реагировать на этот вопрос, не собирался психовать.

Вадим даже дал автограф болельщику, который оказался рядом с автостоянкой. Шипачев спокойно сел в машину и уехал домой.

– Вадим Шипачев не играл из-за высокой конкуренции, из-за травмы или по еще каким-то причинам? – уточнили мы у Олега Знарка.

– Мы дали ему немножко отдохнуть, – пояснил главный тренер СКА, посадивший недавно Вадима в запас на Олимпиаде.

Видимо, самому Шипачеву тренеры про отдых сказать забыли. Или Вадим решил, что лучше нагнать побольше интриги.

– Вадим Шипачев сказал, что не знает, почему он не играл сегодня. Есть версия, что это из-за перехода в «Вегас» во время чемпионата мира в прошлом году, – уточнили мы у одного из главных боссов СКА Александра Медведева.

– Это глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет не из-за этого. Просто тренер на эту игру выбрал такой состав. Я уверен, что Вадим Шипачев появится в составе в этом раунде.

Хватит ли форварду, который в предыдущих сериях был очень результативен, одного матча отдыха, станет понятно в субботу.