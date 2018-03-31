Ярно Коскиранта подрался, а Виктор Тихонов пострадал от удара в голову – они объяснили, из-за чего серия стала грубой.

Коскиранта: Соперник был близок к нанесению травмы

– СКА приходилось много обороняться. Вы сильно измотаны?

– Думаю, мы в отличной форме, усталым выглядит скорее наш соперник, – финский форвард Ярно Коскиранта, забросивший вторую шайбу, начал с контратаки в духе бойцовского трештока. – Получилась обычная для плей-офф тяжелая игра. В моменте с моим голом был хороший момент, мы вышли два в одного и реализовали момент.

– После второго гола вас психологически отпустило?

– Неважно, кто именно забивает, для нас ключевое – держать шайбу, показывать свою игру. В концовке соперник давил, а нам оставалось только удерживать счет.

– Мы нечасто видим, что вы готовы драться. В чем была причина в этом матче?

– Соперник совершил плохой силовой прием, не самый чистый. Я-то прежде всего хоккеист, не боец. Но всегда нужно стоять за себя.

– Матч был грубым. Остальные в серии будут такими же?

– Конечно, это же финал конференции, в серии идет война. Борьба за финал Кубка Гагарина будет очень жесткой.

– Насколько вас разозлила подлая игра ЦСКА?

– Не могу сказать, что нас разозлили. Но иногда были такие ситуации, когда соперник был близок к нанесению травмы.

– Микко Коскинен, ваш друг, сыграл на ноль.

– Он просто лучший! Когда надо показывать лучшую игру, он это делает

Тихонов: Удар получил сильный. Главное было собрать себя

– Мы были больше похожи на себя, меньше ошибались, заставили ошибаться соперника, – так Виктор Тихонов охарактеризовал главные причины победы СКА.

– Согласны, что игра шла до первой ошибки?

– В плей-офф часто такое происходит. Еще и нашего вратаря нужно отметить. Когда он играет на ноль, нам достаточно всего одного гола. Хорошо, что мы забили два.

– СКА почти всем составом пытался перевоспитать Карнаухова. Чем насолил?

– Мы немножко разозлились. Даже хорошо, что игроки ЦСКА все это сделали. В первом матче мы были вальяжными, даже дружелюбно играли. А теперь разозлились, стали больше на себя похожи.

– Поражение в первом матче мешало? Все-таки груз ответственности.

– Нет, мы же были уже в таком положении - не в этом году, но в прошлые. Ничего нового. Мы ведь знаем, что серии будут длинные.

– Насколько серьезным был удар вам в голову?

– Он просто неожиданный был. Я пошел в шайбу играл - может, сам подставился. Я момент еще не видел. Но удар был сильный. Огромное спасибо Барабанову, что он вступился. Показал командный дух.

– Удивились, что игрока ЦСКА не удалили?

– Я даже не понял, что там было. Главное было себя собрать и убедиться, что дальше можно играть.

– СКА часто разыгрывал до верного. Это была установка или действия по ситуации?

– Мы всегда действуем по ситуации. Такого вратаря нужно нагружать, надо ему мешать, вставать перед ним. Когда соперник ошибается, получаются контратаки и опасные моменты.

– Вы еще в перерыве пообещали, что Карнаухову достанется. Но никаких последствий в итоге.

– Серия ведь длинная. При счете 2:0 нам нужно было просто терпеть.