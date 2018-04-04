Итак, 4 марта «Салават Юлаев» официально объявил то, о чем в кулуарах поговаривали уже давно. 61-летний Эркка Вестерлунд, в прошлом возглавлявший сборную Финляндии и завоевывавший серебро на Олимпиаде-2006, покидает Уфу. Причина – неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

– Решение о не продлении контракта с Вестерлундом было непростым, – подчеркнул в интервью ТАСС генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов. – Мы спокойно сели и все вместе обсудили. Была победа в дивизионе и первом раунде плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи. Клуб благодарит господина Вестерлунда за проделанную работу, желает ему успехов.

Формально руководство клуба совершенно право. Уфимцев под руководства финна лихорадило весь сезон. И даже второе место на Востоке по итогам регулярки, полученное из-за победы в дивизионе, не внушало особых надежд на плей-офф.

«Салават» играл неровно, одержав в 56 матчах всего 31 победу. Не изменилась картина и в Кубке Гагарина. Такие же качели – два раунда по семь матчей. Победа над «Авангардом» и поражение «Трактору» в четвертьфинале. Конечно, для амбициозного клуба из Башкортостана это низкий результат.

Но могло ли быть иначе? Ведь еще год назад, когда уфимский клуб объявил о подписании контракта с Вестерлундом, его предупреждали: иностранному спецу будет трудно освоиться в нашем хоккейном хозяйстве. Говорили об этом и по ходу сезона, когда в «Салавате» начались внутренние катаклизмы: тренеру-легионеру надо несколько лет, чтобы добиться высокого результата на новом месте.

Но в уфимском клубе, как это часто бывает в КХЛ, ждать не привыкли. Поэтому с Эрккой поспешили распрощаться и забыть, как дурной сон. Еще ранее, до начала плей-офф, клуб покинул его генменеджер Леонид Вайсфельд. Ушли из команды и несколько известных игроков – вратарь Бен Скривенс, защитники Максим Гончаров и Оскар Бартулис, нападающие Михаил Юньков и Евгений Коротков.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» назначен Николай Цулыгин, входивший в тренерский штаб Вестерлунда. Однако, мало кто сомневается, что кандидатура это временная.

С другой стороны, на протяжении многих лет уфимский клуб давно приучил всех нас к мысли, что расставаясь с одним именитым наставником, «юлаевцы» уже держат в уме другого.

Так кто же сменит Вестерлунда в Уфе?

Идеальным вариантом выглядит Вячеслав Быков. Во-первых, как тренер который два своих предыдущих чемпионата КХЛ завершил победами в Кубке Гагарина. Куда уж круче? Во-вторых, одна победа добыта как раз с «Салаватом» – в 2011 году. То есть и местную хоккейную кухню Быков знает хорошо.

Однако по информации «Советского спорта» из весьма надежного источника Вячеслава Аркадьевича в следующем сезоне в столице Башкирии ждать не стоит. И жаль, ей богу! Мы всерьез надеялись на его возвращение.

Наверняка на карандаше у уфимского руководства есть Илья Воробьев. Но как уже сообщал «Советский спорт» вариантов у этого тренера сейчас хватает. И главный из них напрямую связан со сборной России. Впрочем, есть и другие свободные и весьма харизматичные специалисты – Андрей Скабелка, Андрей Разин, Алексей Кудашов…

Либо «Салават» уже нацелился на тренера, который пока (до 30 апреля) числится в другом клубе.