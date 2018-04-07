Выигравший Восточную конференцию «Ак Барс» в ожидании соперника по финалу. Возможно, он определится в воскресенье, когда состоится шестой матч финала Запада ЦСКА – СКА.

В четверг вечером «Ак Барс» закрыл серию с «Трактором», не доставившим казанцам особых хлопот.

- Мы хотим привезти в Казань Кубок Гагарина, - сходу заявил главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов.

Начинающийся в следующую субботу финал станет для Билла четвертым в КХЛ и седьмым в чемпионатах страны. Победно завершились четыре – в 2000-м, 2006-м, 2009-м и 2010-м.

А в 2015-м его команда пала от клюшек СКА Вячеслава Быкова. Счет финальной серии несколько шокировал – 1-4. Причем последний матч, в Казани, завершился теннисным разгромом хозяев – 6:1.

Я в 2015-м имел честь присутствовать в Казани на всех трех встречах, поэтому не верю, когда диванные журналисты вешают лапшу на уши: мол, это был «вынос тела». Да, невских армейцев, по признанию Быкова, отлично натренировали их московские одноклубники. Но борьба шла ожесточенная. А слабым звеном в казанском механизме неожиданно оказался вратарь Андерс Нильссон. Он вчистую проиграл очную дуэль финну Микко Коскинену.

Когда в последнем матче серии шведского долговолосика отправили на лавку и на лед вышел Эмиль Гарипов, «Татнефть Арена» устроила молодому татарину овацию. Нынче Гарипов – одна из главных надежд команды Билялетдинова.

Как и канадский форвард Джастин Азеведо, набирающий баллы за результативность 11 последних матчей подряд.

- Включить Азеведо в сборную звезд сезона! – требовал первый президент КХЛ Александр Медведев сразу после плей-офф-2014, в котором «Магнитка» с превеликим трудом одолела 4-3 пражский «Лев». Канадцу дали «золотой шлем», хотя эта великолепная пятерка плюс вратарь определяются голосование главных тренеров клубов по итогам… регулярного чемпионата.

На сегодняшний день Азеведо – главный претендент на титул MVP Кубка Гагарина. Точит клюшку на армейцев.

Есть мнение, что «барсы» возьмут соперников тепленькими. Но вспомним, сколько дней отдыхали и готовились к серии с «Ак Барсом» три года назад подопечные Быкова. Ровно три! А Казань – целых шесть. Теперь будет еще дольше – восемь дней. За это время, как любит говорить эксперт «Советского спорта» легендарный Борис Майоров, можно отдохнуть, набрать форму и растерять.

Из соображений корректности обойду тему второго финалиста. Об этом еще успеем наговориться. Скажу лишь, что в конце этой недели мой добрый знакомый поздравлял с днем рождения Даниса Зарипова, которому 26 марта исполнилось 37 лет.

- Хочу пятый кубок! – прислал в ответ sms самый титулованный игрок КХЛ.

Для Зарипова этот финал Кубка Гагарина станет шестым. В двух последних он играл против армейцев: в 2016-м с ЦСКА, через год – со СКА. И оба раза блекло.

Как-то будет теперь?