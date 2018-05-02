– Богдан, еще недавно вы играли в финале Кубка Гагарина. ЦСКА не удалось переиграть казанский «Ак Барс». Обидное поражение. Сейчас – вы в сборной. Удалось ли восстановиться после финала физически и эмоционально?

– Да, все в порядке. У нас было на это три дня. После финала собрались с командой, посидели, поговорили. Разговор был о том, что шанс на победу есть всегда, даже тогда, когда кажется, что ничего не изменить. Даже когда ты очень устал, надо выжимать из себя все без остатка. Потом разошлись – кто в отпуск, кто в сборную. Мы сразу переключились. Затем получилась еще пауза, когда ждали разрешения медицинского штаба – все-таки плей-офф не проходит бесследно, часто мини-травмы какие-то накапливаются. Тренировались сами с ребятами, которых оставили на восстановление, выполняли программу упражнений, которую нам назначили. Теперь все хорошо. Сейчас – практически с самолета: сыграли две игры на Евротуре, завершили его победой.

– Состав сборной России по хоккею обновился. С кем будете играть в паре?

– Пока нет точной расстановки. Сейчас играю с Динаром Хафизуллиным. С ним комфортно – Динар хорошо видит площадку, грамотно распоряжается шайбой. Разговариваем с ним на льду, добиваясь полного взаимопонимания.

– Оценили уже группу, которая досталась России на предстоящем чемпионате мира? Кто в ней станет главным соперником? Шведы?

– Как бы банально не звучало, но легких игр на чемпионате мира вообще не бывает. Даже если вспомнить прошлый год – да, с некоторыми командами были, казалось, разгромные счета. Но и в этих играх на льду все совсем непросто. В каждом матче ты выкладываешься – и с фаворитами, и с возможными аутсайдерами турнира. Просто так не выиграешь – нужно сначала забросить шайбу, потом удержать преимущество. Начинаем с матча с французами – они всегда бегут вперед. Потом Австрия, которая не любит отдавать победу легко. Белорусов мы знаем, думаю, что будем играть с ними в знакомый нам хоккей в российском стиле. Чехов на Евротуре посмотрели – от них можно все, что угодно ждать. Потом играем со швейцарцами – это очень динамичная, мобильная команда. Постоянно нужно быть с ними начеку. О том, какие неуступчивые могут быть словаки сами знаете – Олимпиаду-то все еще помнят! Ну и конечно, шведы, у которых будут НХЛовцы. В общем, каждая игра будет напряженной и интересной.

– У вас закончился контракт с московским ЦСКА. Всех интересует – где же бы увидим Богдана Киселевича в новом сезоне КХЛ?

– Я вот только стал неограниченно свободным агентом. Безработный пока что! Не было еще времени думать об этом. Сезон пока для меня не закончился, сейчас концентрируюсь на сборной, на чемпионате мира. Потом уже сяду и подумаю о клубных делах.