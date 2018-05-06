Вслед за французами россияне не оставили камня на камне и от австрийской обороны, одолев их с одинаковым счетом — 7:0.

Вслед за французами россияне не оставили камня на камне и от австрийской обороны, одолев их с одинаковым счетом – 7:0.

НЕДОВОЛЬСТВО ПОСЛЕ РАЗГРОМА ФРАНЦУЗОВ

Начали наши в пятницу с французов, которых разгромили в своем стартовом матче неожиданно безо всяких усилий – 7:0, фактически решив исход встречи уже на десятой минуте. Кирилл Капризов дебютировал на взрослом чемпионате мира дублем. Также голами отметились еще два новичка – Павел Бучневич и Максим Шалунов. Кроме того, россияне трижды реализовали большинство. А наш основной голкипер Василий Кошечкин начал турнир с «сухаря».

Казалось, чего уж лучше? Однако главный тренер Илья Воробьев попросил не возносить нашу команду после этой победы. Тренерам очень не понравился второй период, когда наша команда сбавила обороты и ненадолго позволила сопернику доминировать.

– Нам надо лучше играть без шайбы, – согласился с наставниками после этого матча и нападающий Артем Анисимов.

Тем не менее, менять звенья во втором матче сборная России не стала и вышла на дневной воскресный матч (в 12.15 по местному времени) победным составом.

ГУСЕВ ПЕРЕБОЛЕЛ СВИНКОЙ

Накануне в расположение нашей команды прибыл и Никита Гусев. Есть основания предполагать, что питерский форвард и герой олимпийского финала не избежал заражения популярной нынешней весной в КХЛ свинки. И вернулся в строй прилично ослабленным. Когда он сможет помочь команде – будут решать не только тренеры, но и врачи. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал четко понять, что форсировать возвращение голеодора в строй никто не собирается. А вообще КХЛ надо бы проанализировать этот инцидент. Может стоит прививать хоккеистов летом в обязательном порядке от вот таких тяжелых заразных заболеваний? Ведь еще сезоном ранее подобное заболевание гуляло по НХЛ. А значит был шанс поучится на чужих ошибках, а не на собственных.

Ну а сейчас Гусев вне заявки, равно как и вратарь Илья Сорокин, защитник Алексей Береглазов и два форварда – Никита Сошников и Алексей Бывальцев.

КАПРИЗОВ РАСТЕТ РЯДОМ С ДАЦЮКОМ

Австрийцы в свою очередь побороли стартовую робость накануне, отыгравшись в матче со швейцарцами с 0:2, но все же уступив в овертайме 2:3.

Если посмотреть на состав этой команды, то выглядит она еще слабее французов. Потому что у тех, хотя бы есть лидер – Стефан Да Коста. А вот 34-летний форвард «Колламбуса» Томас Ванек на чемпионат мира не приехал. Пропускал матч с россиянами и основной голкипер австрийцев…

Складывалась забавная ситуация – сборные второго эшелона словно заранее сдавались перед нашими. Так же, как некоторые наши клубы заранее пасовали перед СКА в чемпионате КХЛ.

В итоге серьезной борьбы и в этом матче не вышло. В первом периоде я эстетически наслаждался игрой нашего капитана Павла Дацюка, который готовился к турниру отдельно, но подошел к нему в отличной форме. Тянется за ветераном и Кирилл Капризов, показавший себя не только голеодором, но и весьма умным, читающим ситуацию игроком.

Наша ударная тройка обостряла ситуацию у австрийских ворот в каждой смена. Но счет открыли не они!

ДУБЛЬ ГРИГОРЕНКО

Первый гол забил Михаил Григоренко, воспользовавшийся ошибкой соперника в средней зоне и точно бросивший из-под защитника.

Затем Павел Бучневич протащил шайбу на пятачок, а Артем Анисимов добил ее в ворота. Вторая российская тройка разорвала оборону соперников за пару минут. И это большой плюс для нашей команды. Потому что опасения перед чемпионатом были как раз связаны с низкой реализацией.

На перерыв команды ушли уже при счете 3:0. Успеха добился Александр Барабанов. Также очень самобытный игрок, обладающий великолепным катанием и собственным почерком. Любимчик обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина, который узнает этого форварда по первому же движению на льду.

В дальнейшем разгром ожидаемо продолжился. Россияне настолько почувствовали уверенность в своих силах, что совершенно перестали церемонится с соперником.

Григоренко, оформивший дубль уже в начала второго периода, мог сразу бросить после передачи Анисимова. Но вместо этого одним финтом убрал с дороги и защитника, и голкипера, заведя шайбу в уже пустые ворота.

Затем наше ударное звено довело-таки розыгрыш до броска в пустые ворота. И этот гол, кстати, вывел Капризова в лучшие снайперы турнира.

Ну а победную точку во втором матче поставил новичок сборной Илья Михеев. Мастерский гол! Омский форвард пробросил шайбу себе на ход, объехал на скорости соперника и точно бросил в ближний угол.

14:0 по сумме двух стартовых матчей! Такое бравурное начало турнира даже немного пугает. На более сильных соперников придется серьезно перестраиваться.

Австрия – Россия – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Голы: 0:1 Григоренко (9.34), 0:2 Анисимов (Бучневич, 11.42), 0:3 Барабанов (Михеев, Яковлев, 13.19), 0:4 Григоренко (Анисимов, 23.52), 0:5 Капризов (Дацюк, Дадонов, 29.07), 0:6 Мамин (Капризов, 37.58), 0:7 Михеев (53.55)

Вратари: Мадленер – Кошечкин (Шестеркин, 40.00)

Штраф: 2 – 2

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Кошечкин (Шестеркин)

1-е звено

Гавриков – Киселевич, Капризов – Дацюк-к – Дадонов

2-е звено

Нестеров – Зайцев, Григоренко – Анисимов – Бучневич

3-е звено

Яковлев, Мамин – Андронов – Шалунов

4-е звено

Трямкин – Хафизуллин, Барабанов – Каблуков – Михеев