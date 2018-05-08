Стоило мне вчера написать, что у нас в последнее время выросло несколько элитных хоккеистов, как уже ночью один из упомянутых – Евгений Кузнецов впервые за 20 лет вывел «Вашингтон» в финал конференции и был признан первой звездой дня НХЛ.

Этот решающий гол в овертайме получился чисто российским. Причем оставили в дураках наши втроем – издевательски легко и красиво – не кого-нибудь, а трио главных звезд «Питсбурга» Кросби, Летанга и Мюррея. На самом деле, конечно, самый яркий хоккеист «Пингвинов» да и всей НХЛ Евгений Малкин. Но травма не позволяет ему играть в полную силу, и не это ли основная причина неудачи обладателей Кубка Стэнли двух последних сезонов?

Но сейчас не о Джино. Он давно все всем доказал.

Так вот, разберемся, что случилось на 66-й минуте в славном городе американских сталелитейщиков и канадского волшебника хоккея Марио Лемье. Летанг спокойно выводил шайбу из своей зоны и отпасовал ее на правый край Кросби, который отметился и в этом поединке результативной передачей и сейчас вместе с одноклубником Гюнцелем возглавляет список бомбардиров плей-офф-2018 – у обоих по 21 очку.

Сид, однако, как-то неловко принял шайбу на чистом льду, не прикрыл ее корпусом от догонявшего сзади Кузнецова, и Женя успел подбить канадцу клюшку. Тот на мгновение потерял контроль над ситуацией и шайбой, и ее перехватил встречавший Кросби на границе своей синей линии Орлов. Кстати, еще один «новый элитный русский», о котором давеча я забыл упомянуть. Дмитрий тут же отдал Овечкину, а тот в касание бросил в прорыв Кузнецова. Женя после стыка с Кросби уже сделал вираж, набрал сумасшедшую скорость и по центру метеором убежал от того же Летанга. Но, несмотря на запредельную скорость, челябинец исполнил все, будто в замедленной съемке: хладнокровно, можно опять же сказать – издевательски! – переиграл Мюррея. Выманил финтом вратаря влево и на перемещении послал шайбу низом в распахнутые двери домика – между щитков.

Образцовая контратака! Идеальное техническое воплощение!

Но главное случилось далее. Евгений, несмотря на эту уникальную викторию «Вашингтона», не потерял голову и успел, пока на него не набросились с поздравлениями одноклубники, предъявить вражескому залу свою коронную согнанную с насеста курицу. Еще бы – повергнутые пингвины тоже вроде как птицы.

Поначалу я хотел было возмутиться.

Во-первых, соперника, даже которого ты впервые за много лет смог поставить, как в прямом смысле Летанга в овертайме, на колени, не принято унижать. Во-вторых, прежде это размахивание руками аки крыльями после забитых голов оборачивалось Кузнецову боком. Что в клубе, что в сборной. Ибо в конечном итоге он и его команда проигрывали.

Но теперь я понял, что здесь иной случай. Значит, Евгений настолько крутой мужик, что не верит ни в какие приметы, и ему плевать, что о нем скажет и напишет пресса. Он абсолютно уверен в себе и парнях, которые рядом. Ибо они на всей планете ныне самые голодные по Кубку Стэнли.

Кузнецов сейчас поставил на кон все. Если «Вашингтон» пройдет «Тампу» и споткнется даже в суперфинале, россиянину эту курицу обязательно припомнят. Более того, о ней не забудут до конца его карьеры.

Даже если он Кубок Стэнли возьмет не в этот раз, а через год. Или два.