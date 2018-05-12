Интересно, а если бы судьи засчитали тот гол Никиты Кучерова в самом конце первого периода, и счет стал бы 1:1 – матч мог бы повернуться в другую сторону? Не будь потом удаления у «Тампы» и замаха Овечкина под щелчок в большинстве…

Вот на чемпионате мира Норвегия аж 20 секунд играла в шесть полевых хоккеистов против Дании, и судьи это не заметили. А здесь? Просто у «Тампы» тоже вывалилось шесть игроков на лед. Очень жаль, гол у Кучерова получился классный. В прорыве к воротам Холтби, в падении, протолкнул мимо голкипера.

Я думаю, ничего бы для «Тампы» не изменилось. Она в этот вечер была скучнее, да и просто хуже. Увязла в обороне «Вашингтона», который прям преобразился в плей-офф. Цемент высшей марки, клей «Момент». 19 блоков против 10, насыщенная средняя зона, бдительность, меньше ошибок у своей зоны.

В первом периоде Евгений Кузнецов снабдил шайбой Михала Кемпни, и чешский защитник мощно бросил с кистей над ловушкой Андрея Василевского. Там была такая сутолока на пятачке, что удивительно, как Вася вообще хоть как-то среагировал на шайбу.

Так вот, в конце первого периода не только гол Кучерова не засчитали, но и выписали «Тампе» двухминутное удаление, которое всего через две секунды реализовал Александр Овечкин. Так что момент, как ни крути, был судьбоносным.

Большинство у «Вашингтона» смертельное – 31 процент реализации. И вот Овечкин получил шайбу после вбрасывания, и вот мощно бабахнул. Причем не из своего офиса, из левого круга, а по центру площадки. Но и с этим Василевский ничего сделать не смог.

Во втором периоде «Кэпиталз» забили еще два гола, и снова реализовали большинство. Овечкин набрал еще и очко за передачу, Кузя показывал себя как прекрасный диспетчер (0+2), подключался к атаке Дмитрий Орлов (0+1). В общем, «Вашингтон» использовал свои козыри по максималке. И даже не было заметно, что из-за травмы не играет Никлас Бэкстрем.

«Тампа» на своей площадке включилась только в третьем периоде, когда уже Василевский сел в запас – его заменили на Луи Доминга. Кстати, таким образом в финалах конференций осталась единственная команда, стабильно ставящая на одного голкипера. Это «Вегас» со своим Марком-Андре Флери. Верилось ли в такое в начале сезона, когда у «Голден Найтс» была дикая чехарда с вратарями?

Так вот, Стэмкос с передачи Кучерова все-таки распечатал Холтби в большинстве. А потом еще и Палат забил на 54-й минуте. Теоретически такие матчи можно вытаскивать. Но не в этом случае, когда «Вашингтон» так хорош, а «Тампа» так невнятна, и потеряла преимущество своей площадки в серии.

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Вашингтон – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Стэмкос (КУЧЕРОВ), Палат – Кемпни (КУЗНЕЦОВ), ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), Бигл (ОРЛОВ), Эллер (ОВЕЧКИН)

ТБ: Кучеров (0+1; -1, 2, 3, 18.01)

Сергачев (0+0; 0, 0, 3, 16.57)

в Василевский (25-21; 84,0%, 40.00)

В: Овечкин (1+1; 0, 0, 3, 17.40)

Кузнецов (0+2; 0, 0, 0, 16.52)

Орлов (0+1; +1, 0, 1, 25.24)

Счет в серии: 0-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.