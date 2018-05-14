В конце матча со словаками сразу три игрока сборной России – Максим Мамин, Кирилл Капризов и Владислав Гавриков получили повреждения. И первый вопрос главному тренеру был именно о них.

– Гаврикова вы уже видели, с ним все более менее, у Капризова – ушиб, – рассказал Илья Воробьев. – А вот над Маминым доктора колдуют, но пока выводы у них не утешительные.

– Такое ощущение, что наши не были готовы к тому, что словаки их в третьем периоде бить начнут.

– Я бы не сказал, что мы не были готовы, но соперник действительно играл очень жестко. В тех моментах, когда ребята получили повреждения, им просто опыта немного не хватило. Может быть, не стоило при счете 2:0 так рискованно на ворота лезть. Н с другой стороны хорошо, что они лезли! Это означает, что они настоящие нападающие и хотят забивать.

– В первом периоде словаки нанесли по нашим воротам всего два броска. Во втором уже 11. С чем связана такая разница? Мы стали хуже играть в обороне?

– Тут скорее все дело в сопернике. Словаки пропустили две шайбы, отступать им было некуда. Вот и полетели вперед очень активно. А у нас пересменки опять были не ахти. Будем продолжать работать над этим.

– Шестеркин не пропустил на турнире пока ни одной шайбы. Есть ли у него шанс стать основным вратарем в плей-офф?

– Мы очень рады за Игоря. Но во вторник против шведов сыграет Вася.

– Решение по вратарям принимает непосредственно их тренер? Или последнее слово все же за вами?

– Мы доверяем Рашиту Давыдову. Но, естественно, это обсуждается. Вообще тема вратарей очень сложная. Давайте ее лучше не обсуждать. На удачу. У вратарей индивидуальный вид спорта. Я их стараюсь не трогать лишний раз.

– Как вам Шалунов в центре?

– Чем дольше он там играл, тем увереннее действовал. Были у него хорошие моменты. Но в третьем периоде вся команда закусилась, молодцы.

– Что скажете в целом о звене молодых энерджайзеров, собранном в день матча из-за неожиданной травмы Андронова?

– Энерджайзеров? Е-мое… Да неплохо они сыграли, энергия там действительно хорошая.

– С Андроновым уже понятно – насколько серьезное повреждение?

– Попало Сергею не очень приятно. Но мы надеемся, что уже завтра с ним все будет нормально. И что со шведами он сыграет.

– Против «Тре Крунур» уже мы будем действовать от обороны?

– Давайте о шведах завтра поговорим! Сейчас еще матч со словаками в голове. Дайте передохнуть, елки-палки!

– Чем вас Бучневич не устраивает. Он из второго звена опустился на позицию 13-го нападающего.

– Просто была такая ротация. По определенным причинам. После травмы Мамина Пашка нормально в состав вписался.

– Причины были воспитательные или спортивные?

– Разные.

– Большинство опять реализовать не удалось. Даже «5 на 3».

– Мы по реализации большинства вторые на турнире. Ну сейчас, может, на третье место опустились. Работаем над этим. Моменты-то создаем боле менее.

– Вам не кажется, что перепасовок многовато? А с учетом плохого рыхлого льда дело до голов и не доходит.

– Да, много пасов. Но у нас же на свитерах написано «Россия». Мы в комбинационный хоккей играем, рождены с пасами.

– Столько раз уже в штангу попадали… Звон в ушах не стоит?

– Есть немножко.

– Очень важно было остаться в Копенгагене на четвертьфинал?

– Конечно. Вы были на арене в Хернинге? Нет? Вот и не надо.