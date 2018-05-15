«ВИННИПЕГУ» НЕ ХВАТАЕТ ВЕЛИЧКИНА»

«Просто убери свою долбанную камеру!» – главный тренер «Виннипега» Пол Морис кричал и аккуратным жестом руки настойчиво давал сигнал оператору, который заградил ему обзор.

Морис когда-то возглавлял «Магнитку». Мы обсуждали в пресс-центре чемпионата мира со звездами хоккея, которые сейчас выходят в эфир федерального телевидения в роли комментатора: вот почему Морис не прижился в Металлурге, а в НХЛ так успешен и вывел «Виннипег» впервые в истории в финал Западной конференции?

TOMAS TATAR GRINDS IT OUT AND TUCKS HOME THE OPENING GOAL! VEGAS LEADS!#VegasBorn 1 - 0 #WPGWhiteout



(WPG Leads Series 1-0) pic.twitter.com/mkLNQVGy32 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) May 15, 2018

«Потому что в «Виннипеге» не работает Геннадий Величкин, – пошутил я. – Будь он рядом, Морис работал бы гораздо эффективнее».

Надо сказать, тут не только в тренере дело, но и в менеджменте «Джетс». На драфте были выбраны Марк Шайфли, Патрик Лайне, Кайл Коннор... Сейчас в Виннипеге собралась замечательная сбалансированная команда.

Хотя вот что интересно. С одной стороны «Виннипег» – единственный канадский клуб в этом плей-офф, и «Джетс» могут впервые за четверть века (с 1993 года) вернуть Кубок Стэнли на родину хоккея. С другой стороны, в составе «Виннипега» – 38 процентов канадцев и 46 процентов американцев. А вот у «Вегаса» пропорция составляет 52/17. То есть клуб из культового города США более канадский, чем состав «Джетс».

ФАТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ

Ну это так, наблюдение. А вот Морис был в гневе из-за того, что его талантливая команда на этот раз ужасно играла в обороне.

Счет на 14-й минуте открыл форвард Томаш Татар, которого в дедлайн забрали у «Детройта». Словак получил шайбу на правой штанге. Первый бросок голкипер «Джетс» Коннор Хеллибак отразил. Но Татар подобрал шайбу за воротами, молниеносно ее обработал и завел в ближний угол, который Хеллибак прикрыть не успел. Форвард «Виннипега» Пол Штястны вернулся в защиту, но помешать шустрому Татару не смог.

JONATHAN MARCHESSAULT GOES FIVE-HOLE ON THE BREAKAWAY AND TALLIES A BEAUT! WHAT A GOAL!#VegasBorn 2 - 0 #WPGWhiteout



(WPG Leads Series 1-0) pic.twitter.com/Ba9VPhjI64 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) May 15, 2018

Через четыре минуты «Вегас» удвоил свое преимущество. Сначала защитник Нэйт Шмидт, а потом форвард Райлли Смит очень цепко сыграли в средней зоне против молодого форварда «Джетс» Кайла Коннора. Отобрали у него шайбу, организовали контратаку. Лучший бомбардир «Голден Найтс» в плей-офф Джонатан Маршессо (6+9=15 очков в 12 матчах) выскочил на ворота и нанес прекрасный хлесткий бросок обратной стороной крюка – 0:2.

KYLE CONNOR FIRES ONE PAST FLEURY! WINNIPEG WITHIN 1!#VegasBorn 2 - 1 #WPGWhiteout



(WPG Leads Series 1-0) pic.twitter.com/EKWIKVvliP — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) May 15, 2018

В принципе дело было сделано. «Виннипег» мог развить успех, но пропустил третий гол уже через полторы минуты. Еще одна потеря хозяев, теперь на чужой синей линии. Снова контратака «Вегаса», и опять хорошо сработал тот же самый тандем – Смит пролетает по левому флангу и отдает на Маршессо, который здорово бросает обратной стороной крюка – 1:3.

ЛЮБИМЧИК ФЛЕРИ

Первой звездой матча был признан неугомонный Маршессо, который нанес 30 бросков. А второй звездой стал вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, который сделал 30 сэйвов (96,8%), показал выдающийся хоккей и психологическую устойчивость. После того, как болельщики «Виннипега» в этой серии начали яростно скандировать имя Марка-Андре, пытаясь вывести его из себя, Флери пошутил в интервью: «Мне хочется думать, что я очень нравлюсь местным фанатам».

JONATHAN MARCHESSAULT POTS HIS SECOND OF THE NIGHT! VEGAS ANSWERS!#VegasBorn 3 - 1 #WPGWhiteout



(WPG Leads Series 1-0) pic.twitter.com/F436cRt3VW — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) May 15, 2018

Флери – единственный вратарь в составах команд-финалистов конференций, кого ни разу в этом плей-офф не отправляли в запас. И не отправят, если Цветок и дальше будет показывать такой хоккей.

«Голден Найтс» завоевали преимущество домашнего льда в серии. Третий матч серии пройдет в Лас-Вегасе в среду в 21:00 (ET) – в четверг в четыре ночи по московскому времени.

ТАБЛО ДНЯ

Виннипег – Вегас – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Коннор – Татар, Маршессо, Маршессо

Счет в серии: 1-1.

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.