Проигрыш в матче с «Тре Крунур» сильно осложнил турнирное положение россиян, которым теперь в четвертьфинале предстоит битва с канадцами.

– Что такое для нас будет матч с Канадой? В четверг вечером мы об этом будем знать больше, – философски ответил Илья Воробьев на первый вопрос о нашем сопернике по четвертьфиналу. – Но ребята старались. Что вынесем из этой игры? Становление команды. И будем готовиться к четвертьфиналу.

– Успели их изучить?

– У нас скаут ездил в Хернинг на два их матча и привез нам… все, что надо знать. По крайней мере, мы надеемся на это.

– Афиша у этой встречи шикарная.

– Согласен, будет отличный матч. И очень сильный. Если смотреть по известным именам, канадцы по составу не уступают шведам.

– И все же кто фаворит в нашем четвертьфинале?

– Я никого не считаю фаворитом. Но мы сделаем все возможное. Будем отдавать все.

– Однако россияне потерпели уже два поражения в группе от соперников, равных нам по классу – чехов и шведов. В чем причина?

– Будем стараться впредь этого не допустить.

– Но почему все же шведы оказались сильнее в столь важном матче?

– Соперники немного свежее были. Особенно в завершении. Хотя и мы моменты имели. Вот если бы вторую шайбу сразу забросили, это могло бы стать ключевым моментом в матче. Будем работать.

– Второй период у нас часто оказывается проблемным. С чем это связано?

– Многим ребятам опыта не хватает. У них этот чемпионат мира – первый в карьере.

– «Обрезы» у Капризова тоже связаны с недостатком опыта?

– Кириллу тоже пока не слишком много лет (21 год – Прим. ред.), чтоб роль лидера команды на себе спокойно нести. Конечно, я каждый раз ему об этом говорю. И он понимает. Но это его качество. Понимаете, Капризов – прирожденный игрок. И он каждую ситуацию стремится довести до конца. Поэтому порой риск у него бывает не вполне оправданным. Вот как раз о бытом мы и беседуем. Я ему говорю, что риск должен быть более обоснованным, но… Зато он впереди много делает!

– Чего нам не хватало при розыгрыше лишнего?

– Движения. И во втором большинстве – однозначно бросков. Мы об этом говорили ребятам. Но и шведы в обороне очень неплохо действовали. Все там закрывали.

– Звено Андронова во вторник не справилось со своей задачей?

– Я бы не стал говорить столь категорично. Вы заметили, как шведы играли? У них три звена были атакующие. А игроки из четвертого выходили на лед только в меньшинстве.

– Удаления Шалунова были необязательные?

– А что обязательные разве бывают? Ну разве только, когда ты на пятаке соперника сносишь.

– Почему Кошечкин остался в воротах при счете 3:1, когда шайба перешла на сторону шведов?

– Мы искали возможность заменить Василия на шестого полевого игрока. Но на наш взгляд ее не было.

– Удивило, что Василия сегодня из раздевалки на лед возили на тележке.

– Это из–за того, что нам до раздевалки очень далеко. Площадку приходится обходить, потому что проход, ближний к нам, не открывают. Говорят, что если открыть, лед на площадке вообще растает. А у Василия своих 110 килограмм. Плюс мокрая амуниция. Тяжело ему. Вот и решили его возить. Я такое сам впервые в жизни вижу. Но все когда-то в первый раз происходит.

– Уже решили, кто будет играть против канадцев – Кошечкин или Шестеркин? С учетом двух последних матчей.

– Сейчас, с кипящей головой, я это решать не буду.

– Трямкин на трибуне – это воспитательная мера?

– Нет, просто у нас Хафизуллин выздоровел. Он сегодня уже был полностью к матчу готов. Поэтому Никита уступил место в составе Динару.

– Мамин выбыл до конца турнира?

– Да.

– Даднову тоже крепко попало по руке. С ним все в порядке?

– По моей информации – да. Он же играл потом.

– Подведите в целом итог групповому этапу.

– Главное – осознать, что он уже закончился. И сейчас мы переходим к решающим матчам. Вопросы по игре у меня к команде есть. Но их немного. А вот по самоотдаче у меня претензий к ребятам точно нет и не было. Во всех семи встречах.