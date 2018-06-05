А завтра 70-летний юбилей отмечает знаменитый спартаковец Владимир Шадрин.

Вадим Шипачев закончил в «Вегасе», по сути, не начав. На юниорском чемпионате мира в Челябинске скаут клуба-новичка НХЛ Александр Годынюк без обиняков назвал причину:

- Его приглашали на роль первого центрфорварда, а он проиграл сразу трем конкурентам.

Напомню, Годынюк – защитник киевского «Сокола», фееривший на молодежном первенстве мира, а потом сбежавший за океан.

Шипачев проследовал в обратном направлении и стал в Пхенчхане олимпийским чемпионом. А эта медаль-регалия - на всю оставшуюся жизнь.

Смотрю финальную серию и прихожу к выводу: Шипачев и «Вегас» - из разных систем координат, у них полная игровая несовместимость. Вряд ли бы российский плеймейкер в финале смог бы принести пользу «волчьей стае» Жерара Галлана, у которой отсутствует комбинационное начало и безобидные бригады большинства. Не хватило бы и целого регулярного чемпионата, чтобы отстоять свой стиль. Это далеко не сразу удалось в «Вашингтоне» Евгению Кузнецову, которого теперь сравнивают с классиком Сергеем Федоровым.

Четыре года назад в СКА Юкки Ялонена Шипачев оказался в похожем незавидном положении. Отступив с лидирующих позиций на третий-четвертый план. Вернул Вадима к полнокровной хоккейной жизни Олег Знарок, пригласив его на чемпионат мира-2014. Возможно, на безрыбье. Возможно, из-за дефицита центрфорвардов.

В Минске Шипачев из кожи лез, чтобы оправдать тренерское доверие. Делал то, что ему несвойственно – расколол финна Йормакку, за что схлопотал трехматчевую дисквалификацию.

Возвратившись с золотой медалью, Вологодский Кросби оказался в заботливых руках Вячеслава Быкова, сконструировавшего птицу-тройку Дадонов – Шипачев – Панарин.

Юному Шадрину дал путевку в большую хоккейную жизнь Всеволод Бобров, тренер с утонченным вкусом на игроков. Если бы не он, Владимиру Николаевичу с его далеко не идеальным катанием вряд ли удалось бы пробиться в основу звездного во второй половине 1960-х «Спартака». Бобров разглядел в Шадрине лидера, оплот звена. Рядом с Шадриным раскрылся в Суперсерии-72 Александр Якушев, которого Анатолий Тарасов поддушивал в сборной. А сам центральный нападающий с честью прошел проверку канадскими профессионалами, кстати, самую объективную. По голам-передачам превзойдя Бориса Михайлова, Владимира Петрова и даже Легенду №17 Валерия Харламова.

Уверен, Шадрин усилил бы «Вегас», с его-то умением защищаться и убивать штрафное время.

Двух «Ш» роднит глубокое чтение игры, оба головастые-рукастые. А Шипачев еще и ногастый для центрфорварда. Но если Шадрин нивелировал недостатки характером, то Шипачев в последнее время не выпячивает лидерские качества. Как следствие провал на Кубке мира в Торонто, личная неудача на фоне всеобщего триумфа в Пхенчхане.

Ныне Шипачев решил перезапустить карьеру, примерив бело-голубую форму. Есть уверенность, что с физикой у него будет все в ажуре. Андрей Николишин и Александр Степанов, усилившие динамовский тренерский штаб, выступают гарантами. А лирика всегда считалась сильной стороной Шипачева.

Только вот история «Динамо» в XXI веке упрямо говорит о клубной несовместимости с игроками по фамилии плеймейкер. Ни Андрей Разин в начале нулевых, ни Сергей Зиновьев на заре КХЛ – оба наши элитные центральные нападающие - лавров в «Динамо» не снискали.

Зиновьев с обидой уходил из благополучного «Ак Барса», от Алексея Морозова и Даниса Зарипова, а Кубок Гагарина завоевала команда из Казани. Обыграв в полуфинале бело-голубых.

Пожелаем Шипачеву нарушить эту тенденцию. А Шадрину – здоровья и оптимизма!