- Вижу, что вокруг Кубка Стэнли в Москве много радости. И много… паники, - улыбнулся Овечкин в начале нашего разговора. – Но это нормальное явление. Уж слишком мало времени, чтобы все прошло гладко. Но… Что можем – делаем!

«ВОКРУГ НАС БЫЛО МНОГО НЕГАТИВА»

- Прилетев в Россию, вы сразу заявили, что для вас самое важное – показать Кубок Стэнли юным динамовским хоккеистам. Откуда такая идея? Может, из собственного детства?

- Ну сам-то я впервые дотронулся до Кубка только после того, как «Вашингтон» выиграл финал, и мне его вручили. Мы сразу договорились с Кузей (нападающим Евгением Кузнецовым. – Прим. ред.) и Орлом (защитник Дмитрий Орлов – Прим. ред.), что отвезем наш приз детям – в спортшколы, где мы выросли. Спасибо «Динамо», что пошли мне навстречу и все организовали. Сделали праздник для мальчишек. А за Воробьевы горы, куда я тоже Кубок возил, благодарность уже ФИФА. Там все тоже непросто было организовать. Хочу извинится перед людьми, которые стояли в очереди, но до Кубка не дошли. Там еще тысяч десять людей стояло. Мы просто не могли все успеть.

Это и для моей семьи огромный праздник. И для мамы, и для жены… Но больше всего – для отца. Он же с детства постоянно был рядом и страшно за меня переживал. И этот Кубок Стэнли – во много его заслуга тоже. Помню, Зинэтула Билялетдинов, работая в «Динамо», запрещал родителям тренировки с трибуны смотреть. Но там, где машина заливочная на площадку выезжает, было маленькое окошечко. И вот он там стоял постоянно и все мои тренировки смотрел. Вот и досмотрелся до Кубка Стэнли!

- Может, пора родителям хоккеистов памятник поставить? За их вклад в развитие спорта?

- Хорошая идея. Но надо многое обдумать. Одно могу сказать: без родителей, без наших дедушек и бабушек мы бы игроками не стали.

- Сколько раз вам надо выиграть Кубок Стэнли, чтобы назвать свою карьеру блестящей?

- Не все большие игроки этого в жизни добиваются. Я, да не только я, весь наш клуб шел к этому 13 лет. И для меня лично эта победа стала по-настоящему большим праздником. Потому что очень много было негатива в прессе. И в русской, и в американской. О том, что мы не можем выиграть, что надо обязательно что-то менять. А мы доказали, что можем.

«НАШИ ФУТБОЛИСТЫ – КРАСАВЦЫ!»

- Вы намеренно решили привезти Кубок Стэнли в Россию в день, когда наша футбольная сборная играла в четвертьфинале?

- Нет, это случайно совпало. Никто ведь заранее не знал, что мы перед этим испанцев обыграем. У каждого хоккеиста есть всего один определенный день, чтобы привезти Кубок к себе на Родину. А за наших я очень рад, переживаю за сборную. Если бы не Кубок, обязательно в Сочи полетел бы на матч с Хорватией.

- Вас не удивляет, что даже выход в четвертьфинал на футбольном ЧМ вызывает в нашей стране такой огромный ажиотаж?

- Футбол – главный вид спорта в мире. А у России в нем было очень много неудач на чемпионатах мира. Поэтому даже уверенный выход из группы был для всех положительным моментом. А уж победа над испанцами – вообще праздник. Наши бились и боролись до конца. Честь страны отстояли. Ведь многие топ-сборные – Германия, Аргентина, Португалия – вылетели на более ранних стадиях. Так что наши ребята – красавцы!

- У вас есть в этой сборной друзья?

- Я многих футболистов знаю лично. Правда, не всех их в сборную сейчас пригласили. Но я скажу, что на чемпионатах мира надо болеть за сборную и за страну. А не персонально за кого-то.

«РУССКИХ ЛЮБЯТ. РУССКИЕ – ВЕЗДЕ»

- «Вашингтон» этим летом подписал контракт с Ильей Самсоновым, выбрал на драфте защитника Александра Алексеева. Возьмете молодых россиян под свою опеку?

- Конечно. Но для них сейчас самое важное – закрепиться в основном составе. А так, естественно, буду помогать! Мне ведь тоже помогали, когда я впервые в НХЛ приехал. И Зубрус, и Макфи… Кузнецову и Диме Орлову тоже помогали. Мы и сейчас друг друга поддерживаем, держимся близко, рядом. Так что парни будут в надежных руках.

- Далеко не во всех американских клубах к игрокам из России хорошо относятся. У вас в «Вашингтоне» проблемы были?

- Нет, в нашей команде у русским людям всегда хорошо относились. До меня было много российских игроков. Думаю, что и после меня тоже будут ребята там играть. Ведь и в России многие люди за него болеют. Ко мне на Воробьевых горах болельщики его подходили. Рассказывали, что не спали ночами. Что 20 лет этой победы ждали. Русских любят. Русские везде.

- По интернету недавно гулял ролик, где вам шайба прямо в лицо попадает. А вы только поморщились. Неужели у вас мышцы на лице настолько крепкие?

- Не знаю, есть ли там мышцы, когда шайба по зубам бьет… Было больно, кровь пошла… Но что тут страшного? Шел финал Кубка Стэнли. Люди там с переломанными пальцами на руках играют. А тут, подумаешь, просто шайба в лицо попала.

«КУБОК МИРА ОЛИМПИАДУ НЕ ЗАТМИТ»

- Перед чемпионатом мира по хоккею в Дании Олег Знарок экстренно покинул сборную России по хоккею. Хотя до этого стал олимпийским чемпионом. Общались с тренером после его ухода из национальной команды?

- У меня с Олегом Валерьевичем хорошие и очень дружеские отношения. Конечно, мы общаемся. И я думаю, что такой тренер, как Знарок, без работы точно не останется! С его огромным опытом, и с учетом того, что он сделал и для сборной России, и для «Динамо», и для СКА. Я желаю ему всего самого хорошего. Никто еще не знает, как все обернется. Но я уверен, что он уже в этом году найдет себе работу.

- НХЛ активно продвигает свой Кубок мира и бойкотирует Олимпиады. Какой из этих двух турниров для вас более весомый?

- Конечно, Олимпиада. Зимние игры для хоккеиста – главный турнир четырехлетия. Кубок мира тоже очень престижен, но не думаю, что он может затмить или вытеснить Олимпиаду.

- Вы осуществили свою мечту, выиграв Кубок Стэнли. Нет желания стать еще разок чемпионом в составе родного «Динамо»?

- Сперва надо завершить свое выступление в НХЛ. А пока у меня еще с «Вашингтоном» контракт на несколько лет. Посмотрим, как будет складываться карьера. Олимпийские игры, конечно, хочется выиграть.