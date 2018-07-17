Хоккейный клуб не платил за отопление арены, в раздевалках не было горячей воды.

Налоговая служба арестовала банковские счета хоккейного клуба «Торпедо». Все операции по счетам приостановлены с 26 июня этого года.

Арест счетов нижегородского клуба происходит на фоне задержек по зарплатам перед игроками и судебных разбирательств с контрагентами. За два последних года совокупная сумма требований по судебным искам к «Торпедо» превысила 150 млн рублей. Команда не в состоянии вовремя платить за аренду домашней арены. На «Торпедо» подавали в суд из-за неуплаты по отоплению, Роспотребнадзор выявил отсутствие горячего водоснабжения в раздевалках.

«Спасите еще хотя бы раз!»

Хоккейный клуб «Торпедо» просит себя спасти, начиная с 2016 года. В конце 2017-го финансовые проблемы клуба усугубились. Пост губернатора Нижегородской области покинул Валерий Шанцев. По словам местных депутатов это привело к тому, что «обязательства спонсорами начали исполняться не совсем тактично». Финансовый упадок «Торпедо» после ухода «хоккейного» губернатора логичен – Валерий Шанцев еще в начале 90-х был коммерческим директором хоккейного московского «Динамо», он отлично разбирался в том, как обустроить деятельность хоккейного клуба. Кстати, после отъезда из Нижнего Новгорода он с хоккеем не расстался и сменил губернаторское кресло на пост гендиректора родного «Динамо».

Хоккейный клуб «Торпедо» был создан в 1946 году. Лучший результат клуба в советский период – второе место в 1961 году. Максимальное достижение в КХЛ – выход в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина в сезонах-2011/12 и 2015/16. В первом случае «Торпедо» проиграло московскому «Динамо», во втором – ЦСКА. В последнем розыгрыше КХЛ «Торпедо» вылетело в четвертьфинале Западной конференции, уступив 4:0 в серии «Локомотиву». ХК «Торпедо» Нижний Новгород

В июне 2018-го масштабы финансовых проблем нижегородского «Торпедо» обрели ясность: стал известен размер просроченной кредиторской задолженности клуба – он составил 484 млн рублей. Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов уверял, что к концу года «задолженность планируется сократить на 200 млн рублей».

Основной инструмент местных властей, который позволяет держать все спортивные клубы на плаву – льготы для компаний-спонсоров. Регион дает возможность подобным компаниям получить вычет по налогам. Главный спортивный реципиент в регионе – хоккейное «Торпедо». За последние два года образовалась прямая зависимость – на фоне роста долгов клуба растут и размеры льгот от местных властей. В общей сложности за два года размеры льгот выросли более чем втрое – с 400 млн рублей до 1,25 млрд рублей.

Тем не менее, льготы для компаний-спонсоров не спасают «Торпедо» от финансовой деградации. К хоккейному клубу подают судебные иски по неуплате за отопление арены. Роспотребнадзор в ходе внеплановой проверки фиксирует отсутствие в раздевалках горячей воды. Пенсионный фонд подал иск к клубу – причина в неуплате взносов. Логичный итог – арест банковских счетов клуба. Налоговая служба, которая не единожды штрафовала «Торпедо», 26 июня этого года заморозила все операции по двум счетам нижегородской команды. Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский обещал, что «Торпедо» закроет все свои задолженности до 12 июля». Этого не произошло – помимо двух арестованных счетов от 26 июня, еще один счет налоговая арестовала буквально на следующий день после обещанной даты погашения всех долгов – то есть 13 июля.

«Закаляйтесь – у нас зимний вид спорта»

В сентябре 2017 года к хоккейному клубу «Торпедо» подала иск компания ООО «Автозаводская ТЭЦ». Сумма по иску – 1,9 млн рублей. Речь идет о неуплате отопления на арене клуба, где занимаются СДЮШОР «Торпедо». В определении суда по делу сообщается, что клуб не платил «за отпущенную тепловую энергию с января по май 2017 года».

Прекратить производства по делу «Торпедо» смогло довольно быстро. Уже к ноябрю 2017-го ООО «Автозаводская ТЭЦ» отозвало иск. Это произошло буквально через несколько недель, после решения региональных властей о предоставлении дополнительных льгот компаниям-спонсорам «Торпедо».

Отопление – не единственное, за что клуб не смог платить вовремя. Судя по всему, за неуплату (либо из экономии) в раздевалках было отключена горячая вода. Это нарушение выявил Роспотребнадзор при проверке. Когда арену проверял МЧС – обнаружили 12 нарушений противопожарной безопасности.







Основному составу «Торпедо» опасность замерзнуть пока не грозит команда арендует отдельную площадку в КРК «Нагорный». Тем не менее, ситуация простой не является – арендодателю все чаще приходится добиваться оплаты от клуба через суд. В общей сложности с сентября 2016-го было подано более десят подобных исков к клубу. По всей видимости, при очередной малейшей неуплате арендодатель сразу подает иск, чтобы зафиксировать претензии. Пока это помогает – после подачи иска «Торпедо» обычно быстро гасит задолженности.

Согласно отчетности «Торпедо» по итогам 2017 года траты клуба составили порядка 1,5 млрд рублей. Из них на аренду указано 23,5 млн рублей.







Надежда на пиво

Изменчивость спонсорских доходов вынуждало «Торпедо» искать источник стабильных инвестиций. Еще в 2014-2015 годы руководство решило окунуться в пивной бизнес. Согласно выписке из ЕГРЮЛ хоккейный клуб «Торпедо» владеет 24% ООО «Торпедо-Маркетинг». Остальные 76% – у заместителя гендиректора клуба Дмитрия Якунина. В свою очередь ООО «Торпедо-Маркетинг» в начале 2014-го получило долю в компании ООО «Пивовар НН». Из назнавания можно догадаться, что фирма занята производством и продажей пива в Нижнем Новгороде. К 2016 году «Торпедо-Менеджмент» стало полностью контролировать «Пивовара НН».







Если вбить в интернет-поисковик адрес регистрации компании – выпадает бар Forward. На официальных страницах Forward в сети отмечается, что это бар команды «Торпедо». Есть и фото интерьера, на стенах символика «Торпедо».







Пивной бизнес не смог обеспечить «Торпедо» хоть какими-нибудь средствами. Согласно финотчетности компании, она никогда не видела серьезного дохода. В период с 2013 по 2016 год самым оптимистичным финансовым результатом стала чистая прибыль в размере 5 тыс. рублей по итогам 2015 года. Разумеется, что при таких финпоказателях бар закрылся. Это произошло в начале 2017-го, о чем сообщается на странице бара в соцсетях.

Перед закрытием у бара были те же проблемы, что и сейчас у хоккейного «Торпедо»: компания не платила вовремя по налогам, не было своевременных отчислений в пенсионный фонд. В итоге налоговая служба арестовала банковские счета ООО «Пивовар НН», что привело к закрытию бара.



Самая распространенная практика российских спортклубов при финансовых проблемах – менять юрлицо. Хоккейный клуб «Торпедо» уже переходил на новое юрлицо в сентябре 2015 года. До этого времени юрлицом клуба было НП «Торпедо». Перед тем, как ликвидировать фирму, «Торпедо» также стало активно судится с контрагентами. Как видно из практики, начать все с чистого листа не получилось. Новая белая фирма не смогла избавить «Торпедо» от финансовых проблем.

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Первую предсезонную игру нижегородский клуб проведет 28 июля с нынешним клубом своего бывшего покровителя Валерия Шанцева – московским «Динамо». А уже в сентябре стартует новый сезон КХЛ. Лига допустила «Торпедо» до участие в сезоне-2018/19 несмотря на неоднозначную финансовую ситуацию в клубе. По словам Георгия Кобылянского, это произошло, потому что на момент решения о допуске, у «Торпедо» не было долгов.

Как видим, с тех пор ситуация изменилась. «Торпедо» с арестованными счетами, возможно, сможет стартовать в чемпионате, но нет уверенности, что из-за долгов новый сезон получится завершить.