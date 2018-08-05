В воскресенье на Sochi Open состоялся дебют в СКА форварда Наиля Якупова, вернувшегося из НХЛ. Премьера прошла на ура – новичок забил гол в первой смене с первого же броска.

– Когда покажете новую ударную тройку вашей команды Якупов – Дацюк – Гусев? – спросили у нового главного тренера СКА и сборной России Илью Воробьева после победы в премьерном для него матче в питерском клубе над хозяевами турнира.

К слову, здесь его официально представляют по залу как самый успешный в КХЛ. Видно, разучились считать до трех. Напомню, у СКА – два Кубка Гагарина и одно чемпионство, у «Ак Барса» – три и три.

– Насчет тройки не знаю, но кого-то двоих из них вы увидите в ближайшем будущем, – ответил Воробьев.

Ближайшее будущее наступило в воскресенье. На матч против «Куньлуня» в первом звене у питерцев вышли Наиль Якупов и Никита Гусев, а в центре с ними – Николай Прохоркин. Секундомер отсчитал всего 24 секунды, а красно-синие уже открыли счет. Вернувшийся из-за океана Якупов получил пас от другого новичка Василия Токранова не в самой бросковой точке, секунде порубил «котлетки» и неожиданно отправил шайбу в ближний угол. Многие зрители толком не успели ничего увидеть-понять. В их числе и Сергей Гомоляко, выглянувший из чрева арены на трибуну сразу после гола. Теперь Гомоляко – заместитель главы скаутской службы сборной Алексея Жамнова, а в Сочи трудится в штабе олимпийской сборной.

К слову, олимпийская сборная провела два жарких матча против чемпионов России разных лет – в субботу уступила «Ак Барсу» 2:4, а вчера победила «Локомотив» 3:2, испортив команде Дмитрия Квартальнова профессиональный праздник – День железнодорожника.

Уступая 2:3, ярославцы получили право на буллит. По новым правилам его может пробить любой игрок команды, а не только пострадавший. Квартальнов доверил ответственное дело 18-летнему Николаю Коваленко, сыну олимпийского чемпиона Андрея Коваленко. Юниор не смог переиграть вратаря Илью Ежова. После финальной сирены на посиневшие от многочисленных ударов руки Коваленко больно было смотреть.

– Почему буллит пробивал именно Коваленко? – терзали ярославского тренера журналисты.

– Потому что мы ему доверили, – в своем стиле ответил Квартальнов.

– Может, потому, что его отец считался первоклассным буллитмейстером, и это умение передалось по наследству? – выдвинул гипотезу спецкор «Советского спорта».

– Да нет, Коля и вправду хорошо реализует буллиты, - поставил точку в мини-дискуссии Квартальнов.

Коля же после победы над олимпийской сборной едва ли не впервые в своей карьере предстал перед камерами.

– Нужно ли мне ехать в «Колорадо» – решает мой отец, – сделал неожиданное признание юный железнодорожник. – По игре мы мало походим друг на друга. Папа плечистый и мощный, я же быстрый и юркий.

Молодой человек поскромничал, в боевитости, нацеленности на ворота он точная копия своего отца.

Однако вернемся к матчу СКА с «Куньлунем». За четыре минуты до конца первого периода Якупов мог приплюсовать к голу ассистентский балл, но в ситуации «2 против 1» не смог исполнить подкидку на партнера.

Сильное впечатление произвели и другие новички СКА, в особенности защитник Артем Земчонок и вратарь-гренадер Магнус Хелльберг, выступавший в китайском клубе.

Пока чемпион Пхенчхана-2018 Игорь Шестеркин позволяет себе помарки в олимпийской сборной, его шведский сменщик-конкурент завоевывает тренерское доверие. Чем не повод для тревоги?

В конце второго периода в зале появился «олимпиец» Виталий Кравцов и занял место на центральной трибуне чуть ниже тренера-мэтра Петра Воробьева, днюющего и ночующего в «Большом». Пока главная молодая надежда России впечатления не производит. Да, он зарабатывает численное преимущество, но и сам хватает глупые удаления. Например, за симуляцию, которую КХЛ теперь будет беспощадно выжигать рублем. Даже постфактум, по прошествии матчей, на основании видео. Наверняка деньги – их ведь много не бывает – рекой потекут в казну лиги.

Напоследок соперники открыли кулачную сессию на турнире. В рукопашной сошлись Прохоркин и канадец Александр Пикар, а на втором плане перчатки скинул Якупов. Первый бой, завершившийся победой армейца, получился эффектным и затяжным. Пару с Якуповым же быстро утихомирили, при этом с новобранца красно-синих сняли свитер.

Жаль, что хет-трик Горди Хоу (гол + пас + драка) не состоялся. Однако премьера Якупову явно удалась.

– Забивал ли я столь ранний гол? – переспросил Якупов. – Не знаю, может, на мемориале Глинки. Не надо говорить, что я хочу что-то перезагрузить. Мне комфортно в новой команде, а в Сочи я играю и отдыхаю.

Как сообщил Илья Воробьев, игроки в Хоккейном городе (это база СКА) ходят к тренеру по боксу. Так что успех Прохоркина, несколько лет сломавшего руку о шлем соперника, закономерен.

– Коля победил фирменным натренированным ударом, – добавил лучший игрок матча защитник Андрей Зубарев.