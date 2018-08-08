«ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ?»

И вот я звоню Геннадию Курдину, который находится со своими ребятами где-то на сборах в Нижегородской области.

– Геннадий Геннадьевич, правда, что Никита Кучеров в вашу команду передал 25 комплектов хоккейной формы?

– Да, в понедельник ее привезли. Никита при поддержке ассоциации игроков НХЛ передал через своего агента Дэна Мильштейна нам экипировку. Спасибо большое!

– Вы тренируете «Витязь» – дети 2002 года рождения. Есть среди них новые Кучеровы и Гусевы?

– Вообще-то мы чемпионами России стали в этом сезоне. Последний год перед выпуском. Есть хорошие ребята, некоторые выступают за сборную.

Но я вот что скажу – мы в нашем хоккее как раз и теряем перспективных игроков в этом «лифте»: школа – МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Далеко не все хоккеисты в возрасте 15-17 лет пробиваются наверх. Мы плохо работаем с ними, честно говоря. Вот до 14 лет еще все получается хорошо. А потом – спад.

Вроде бы создали МХЛ. Но вы сами знаете, как тяжело перейти во взрослый хоккей. В клубах КХЛ плохо подпускают молодежь к основе. Не доверяют, держат в запасе. Если вспомнить советские времена, то там всегда молодые играли. А теперь мы можем видеть, что даже иностранцы сидят на трибунах. Их держат для четвертых-пятых звеньев. Так вы лучше дайте нашему молодому парню сыграть!

Даже Кучеров с Гусевым тяжело пробивались наверх. Когда я выпускал их в «Белых медведях» в 2009 году, то повез сначала в московское «Динамо» – к Толе Антипину: «Посмотри моих ребят…» Он взглянул на них: «Да что там, они маленькие. У меня таких море». Потом в «Красную армию» их пристроил. Уже через полгода они заиграли. Но во взрослый ЦСКА их все равно не взяли. Тогда клубом рулили иностранные тренеры. Зачем им это надо?

Понимаю, что с тренера спрашивает начальство. Но что, с Виктора Васильевича Тихонова было меньше спроса? Да его в само министерство вызывали, к первым лицам страны! Не дай бог, результат не дать. Сборная СССР при нем второе место на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде заняла. Сейчас, при игроках НХЛ, это был бы огромный успех. А тогда – даже не знаю, как Тихонов удержался. Но он ведь ставил молодых в состав!

Политика у нас немного неправильная. Деньги откуда генменеджерам дают? Обычно – из госкорпораций. То есть это государственная программа. Так почему наша молодежь не играет? Мы платим каким-то иностранцам большие деньги. Неужели этим генменеджерам перед страной не стыдно? Для кого работаем-то? Победили на Олимпиаде в Корее – вся Россия радовалась.

О своих игроках нужно думать. А мы с детьми плохо работаем, мало в них вкладываем. Прекрасно, что сделали программу «Красная машина». Но кто ее будет претворять в жизнь? У нас детских тренеров почти не осталось.

Я уже 20 лет работаю в детском хоккее. Выпуск неплохой у меня был, вот опять ребята в сборной. Но разве хоть кто-то меня пригласил поработать над этой программой, которую сейчас запускают? Я очень хорошо отношусь к Владимиру Юрзинову-старшему. Великий тренер! Но извините, ему 78 лет, дай бог здоровья. Давайте соберем детских тренеров вместе, и я не только о себе говорю.

Как я знаю, когда такую программу запускали в Швеции в 2000-е, там собирали консилиум тренеров. А у нас?..

«ГУСЕВ ЕЩЕ СЫГРАЕТ В НХЛ»

– Никита Кучеров набрал 100 очков в регулярном чемпионате за «Тампу». И я думаю, это не его потолок.

– Согласен. И многое от партнеров зависит. Взять бы того же Гуся ему в тройку или Панарина. Они набирали бы и больше 100 очков – и тот, и другой.

– Кстати, может, Артемию подписать новый контракт именно с «Тампой»?

– Я о том и говорю. Решение принимать, конечно, Панарину. У него и в «Чикаго» неплохо получалось. Я слышал, Тема и туда может вернуться.

Но троечка была бы на загляденье. Сногсшибательная! Поставить в центр Стивена Стэмкоса – никто этих ребят не смог бы остановить. Панарин – отличный игровик.

– Наконец-то Кучерову дали большой контракт – $76 млн на восемь лет.

– Значит, оценили Никиту по заслугам. Последние три года он играет стабильно, прибавляет. Генменеджер Стив Айзерман знает, вокруг кого строить команду. Конечно, я рад – почему нет?

Мы ведь всегда с Никитой на связи. Он приезжал в нашу юношескую команду в конце мая в Подольск, виделся с игроками. Все собрались – Гусев, Игорь Ожиганов... Восемь человек из команды 1992 года рождения. Поиграли в футбол с 2002-м, друг против друга. Бегали в джинсах, у кого что было. Потом сидели, вспоминали, как раньше на сборы ездили. Много разных баек и историй!

– Гусев в прошлом году ездил в Лас-Вегас, где ему устроили экскурсию. Но в итоге он выбрал СКА. Как думаете, Никита однажды сыграет в НХЛ?

– Ему же только 26 лет. Тут тоже выбор игрока. Но думаю, Никита поедет за океан. Я уже разговаривал об этом с Гусевым.

Правильно, что он не поехал год назад. Потому что еще был не готов. Ему окрепнуть надо. Он правильно делает. Никита еще в НХЛ поиграет, вот увидите. Это мой прогноз.

Вот теперь его признали самым ценным хоккеистом КХЛ, я же приходил на церемонию. Очень ценный приз! Радостно в такие моменты за своих учеников.

«ОЖИГАНОВУ НУЖНО ДОВЕРИЕ»

– Игорь Ожиганов сможет пробиться в состав «Торонто»? Что для этого нужно?

– Да он – сильный защитник. Конечно, есть минусы, как у любого игрока. Но тут больше нужно доверие тренера. Ему нужно не на лавке сидеть, а именно играть. Особенно полезен Игорь в большинстве. Есть классный щелчок, хорошо видит площадку. А в ЦСКА в последний сезон ему вообще не доверяли.

– Из-за перебора защитников?

– Нет. Игорь не нравился Квартальнову еще в «Сибири». А когда Квадрата убрали, то сразу стало ясно – придет Никитин и добьет Ожиганова. Так и получилось.

– Как вам «Вашингтон» в финале с «Вегасом»?

– Я смотрю лучшие моменты из НХЛ. Но не фанат, чтобы в три ночи сидеть у телевизора – мне же с утра на работу, детей воспитывать. А так, в записи, что-то интересное смотрю.

Овечкин, Кузнецов, Орлов – молодцы, нет вопросов. «Вегас» же – бывает такое, что создали команду с нуля, и она сразу выскочила в финал. Первогодки иногда выстреливают. Там собрались средние игроки, которых недооценивали. А тут доверили, и они раскрылись. О чем я вам и говорю. Нельзя недооценивать самолюбие хоккеистов. Вот они и закусились! Хотя снова выйти в финал будет очень сложно. Думаю, теперь у них будет спад.

ВОПРОС РЕБРОМ

«МАТОМ РУГАЛСЯ ДАЖЕ ВИКТОР ТИХОНОВ»

Соцсети взорвал ролик, в котором детский тренер орет благим матом на своих маленьких игроков. Реакция людей однозначная – осудить! А что думает Геннадий Курдин?

«Ну да, кричал тренер матом, – говорит Курдин. – Я сам в этом плане иногда жесткий. А как воспитывать? И разве в телевизоре нет трехэтажного мата? Не говорю уже о том, что творится на разных сайтах.

Я не видел ролик. Но эти родители иногда так себя ведут! Их к детям во время тренировок лучше не подпускать. Думаете, Виктор Тихонов не ругался матом? А вспомните Николая Карполя…

Спросите у Гусева с Кучеровым – я на них тоже матом кричал. Даже клюшкой поддавал. Бывает, что иногда даешь встряску игроку. Поэтому когда за такое тренера начинают ругать, я к этому плохо отношусь. Не лезьте в процесс! Он ведь хочет чего-то добиться, а его за мат с работы выгоняют. Придет вместо него бездарь. Ни ругаться не станет, ни результата не даст».