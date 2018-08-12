Справившись на Кубке Глинки/Гретцки со своим самым неудобным соперником, сборная России (до 18 лет) заняла, тем не менее, лишь третье место.

Завершающий матч россиян на престижном турнире в Канаде был под стать финалу. Да и сама афиша матча – Россия против США вполне ему соответствовала. Тем более, что на групповом этапе наша команда разгромила американцев 8:3. И, конечно, звездно-полосатые были не прочь взять реванш за такое фиаско.

Однако матч вновь начался под диктовку команды Владимира Филатова. Россияне имели позиционное преимущество, но счет открыли только во втором периоде, реализовав двойной численный перевес. А спустя 42 секунды вновь забили в большинстве уже при раскладе «5 на 4», и на второй перерыв ушли при счете 2:0.

Ну а в третьем периоде пошла открытая и бескомпромиссная битва за победу, за что болельщики и чтут юниорский хоккей порой больше взрослого. Американцы догоняли. Россияне вновь уходили вперед. И матч в итоге завершился со счетом 5:4 в нашу пользу. Причем, сборная России забросила пятую шайбу на 59-й минуте встречи. А американцы четвертую – вообще за 18 секунд до сирены.Хет-трик на счету нашего капитана Василя Подколзина.

Увы, в этом искрометном матче соперники разыгрывали только бронзу. Ранее россияне уступили шведам в полуфинале. Очень досадное поражение! С учетом того, что и в том матче наши выглядели фаворитами. Достаточно сказать, что в первом периоде они имели преимущество по броскам 12:2!

Но счет в этой важнейшей игре открыли шведы. Причем, только в третьем периоде. За две минуты до сирены Подколзин его сравнял. Но перевести матч в овертайм россиянам все равно не удалось. Игроки «ТреКрунур» вновь вышли вперед за 44 секунды до сирены. И завоевали путевку в финал, чтобы с треском проиграть там канадцам – 2:6. Кленовая сборная выиграла Кубок Глинки/Гретцки уже в 22 раз!

– Горд за команду. После вчерашнего обидного поражения парни смогли собраться, показать командный дух и победить американцев, – отметил после окончания турнира главный тренер сборной России Владимир Филатов. – За короткий промежуток смогли настроиться на матч за бронзу. Выиграли ее за счет командных действий и характера. Всех ребят уже поблагодарил после матча и сделаю это еще раз – официально. Проделали большой объем работы, готовились очень серьезно. Жаль, что нам не хватило одной шайбы для лучшего результата, но мы двигаемся в правильном направлении и будем работать еще больше для того, чтобы к чемпионату миру нам хватало заброшенных шайб в каждом матче.У нас на сборе были 44 лучших хоккеиста в стране. Из них мы выбрали двадцать два игрока, которые были готовы лучше всего. Но и об оставшихся в России хоккеистах не забываем. У всех есть шанс.

– Ходили разговоры, что Россия могла выставить два равноценных коллектива на турнир.

– Не совсем равноценных. Вторая команда была бы тоже хорошая и сильная, но в этой сборной России есть игроки, которых нельзя заменить.

– Есть группа игроков, которые продолжат карьеру в Северной Америке. Что им нужно делать, чтобы попасть на ЮЧМ?

– Уезжают хорошие ребята – они нужны сборной. Естественно, я буду смотреть их матчи. Пожелал этим ребятам обойтись без травм и показать хорошую игру, чтобы они были достойны приглашения в сборную страны на чемпионат мира.

СТАТИСТИКА

Полуфиналы

Россия – Швеция – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Подколзин – Броберг, Хенрикссон

Канада – США – 6:5 ОТ (2:3, 1:0, 2:2, 1:0)

Матч за третье место

США – Россия – 4:5 (0:0, 0:2, 4:3)

Голы: Лихачев, Подколзин-3, Николаев – Фариначчи, Калиев, Робертсон, Нодлер

Финал

Швеция – Канада – 2:6 (2:3, 0:1, 0:2)