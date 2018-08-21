Рекорд Гиннесса был установлен в категории «Самая длинная комбинация». Согласно требованиям, длина каждой хоккейной передачи должна быть не менее 9,1 метра, при этом на обработку шайбы и следующую передачу участнику давалось не более пяти секунд.

Вы не поверите, но Малкин с этим справился. В итоговую комбинацию вошло 110 передач. А лидеру «Питтсбурга» помогли воспитанники хоккейных школ из Москвы. Состоялось все это на льду «Арены ЦСКА» в Парке легенд, где с 23 по 26 августа пройдет Кубок мэра.

Между прочим, на льду присутствовали судьи из Великобритании, которые проконтролировали действия спортсменов и зафиксировали мировой рекорд. Без них попасть в Книгу рекордов Гиннесса было бы невозможно.

Малкин не горел желанием общаться с прессой, его в последние дни утомили обязательствами по рекламному контракту. Но как настоящий профессионал, он все-таки дал интервью. Хотя никакие острые темы в общении подняты не были. Так, летний разговор накоротке.

- Евгений, какие у вас планы на ближайшее время?

- Я каждый день занимаюсь в Москве вместе с Александром Радуловым и Ильей Ковальчуком. Прилетел из Питтсбурга мой тренер, с которым мы занимаемся отдельно. Слетаем 22 августа в Сочи на благотворительный матч, через день будет еще одно мероприятие в Москве с детьми. Потом продолжим тренировки, и где-то через 10 дней я полечу в Питтсбург.

- Трудно жить, когда к вам приковано внимание очень многих людей? Вы же – один из лучших хоккеистов мира.

- Я к этому уже привык, и это на меня не упало как снег на голову. Работа шла постепенно, год за годом, шаг за шагом – я к этому стремился, этого добивался. Получилось не все, но многое. Не хочу на этом останавливаться. Нужно расти как хоккеист, как человек. Надо дарить детям добро.

- Кто вам нравится из молодых российских хоккеистов?

- Молодые вот здесь стоят, со мной на льду – дети, юниоры. Конечно, отмечу автора золотого гола на Олимпиаде – Кирилла Капризова. Мы знакомы лично, и он тоже полетит 22 августа в Сочи. Очень талантливый игрок, которому хочется пожелать стабильности, удачи в будущем, и чтобы он не останавливался на своих достижениях. Он – уже олимпийский чемпион, но еще много всего впереди. Желаю уехать в НХЛ и стать одним из лучших игроков в мире.

- Как вы думаете, Кирилл Капризов готов для «Миннесоты»?

- Я думаю, да. Но мне тяжело ответить на этот вопрос. Откуда я знаю, как он будет себя чувствовать? Может, Кирилл занервничает, дрогнет. Это ведь непростой тест. Никто не знает, как он справится с давлением, с английским. Это не так легко.

А если говорить о хоккейных качествах, то, конечно, Капризов – один из лучших игроков КХЛ. Поэтому Кирилл явно не затеряется в российской лиге.

- Объясните, как стать новым Евгением Малкиным – большим человеком и футболистом? – поинтересовался человек, явно далекий от хоккея. И как его занесло на мероприятие?

- Большой – это вы на рост намекаете? Нужно каждый год прогрессировать, делать шаги вперед. Тренироваться, саморазвиваться. В первую очередь, это зависит от родителей, конечно. Они должны найти напутствие, правильные слова. Поддерживать детей, помогать, быть примером для них.

Друзья приходят и уходят. Но вот отец для сына должен быть идеалом. Чтобы он водил ребенка на тренировки. Я до сих пор помню, как мама таскала за меня баул. Очень за это благодарен.

- А ваш сын станет хоккеистом?

- Я его буду водить на игры, на тренировки. Мы вместе будем ездить на каток. Конечно, я думаю, мне даже не придется его заставлять. Он сам захочет играть в хоккей, будет стремиться к этому. Самое важное – его желание.