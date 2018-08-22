- Да, мы начали проводить акцию «От чистого сердца» еще в 2010 году, и тогда устроили первый благотворительный матч. Но сейчас получилась самая скоростная игра. Потому что на лед вышли олимпийские чемпионы, звезды НХЛ. Было мало тех, кто занимается хоккеем непрофессионально. Думаю, что зрителям такой хоккей понравился.

- Вообще игра была в кайф? – воскликнула какая-то сочинская корреспондентка.

- Да, круто, - согласился Ковальчук. – Чуть жарковато в Сочи, но ничего страшного.

- А где потерялся Артемий Панарин? – удивился другой корреспондент, задав вопрос тяжелым басом. В его голосе звучала обида. Потому что Артемий был прописан в афише. И я слышал, какие-то болельщики мчались чуть ли не из Владивостока, чтобы увидеть кумира из «Коламбуса» под номером девять. Но я-то знал, что Панарин и не собирался прилетать в Сочи, у него были другие планы.

- Артемий, к сожалению, отправился в Америку – готовиться к сезону. Но на следующий год попытаемся его выдернуть, - пообещал Ковальчук.

- А вы сами когда улетаете в Лос-Анджелес? Нужно ведь освоиться на новом месте, детей отправить в школу.

- У меня супруга Николь в этом плане – большой молодец. Наша семья уже устроилась в Лос-Анджелесе. Все вылетают 27 августа, а я приеду в начале сентября.

- Вы меняете свою подготовку к сезону, учитывая, сколько лет вы провели в КХЛ? Там ведь, в НХЛ, совсем другой ритм игры. Может, нужна иная функционалка.

- В принципе я уже знаю свое тело. Поэтому представляю, что мне нужно. Сейчас хорошо тренируемся с Сашей Радуловым и Женей Малкиным. Есть еще много ребят, которые будет играть в Северной Америке. У нас собралась хорошая компания, рабочий коллектив.

- Вы присылали приглашение знаменитому футболисту Артему Дзюбе, чтобы он сыграл в этом благотворительном матче. Форварду «Зенита» в эту среду – 30 лет. Получается, он в день рождения должен был бы приехать. Но не прилетел. Может, Дзюба вам ответил что-то в личном сообщении?

- Да, Артем ответил: «Ребят, ну вы что? Я буду как корова на льду!»

Но вы сами понимаете – когда записывали то видео в инстаграм, это был скорее подкол с нашей стороны. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Дзюбу. Желаем ему удачи и еще много забитых голов.