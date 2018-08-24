Армейский клуб с нынешнего сезона переехал в новый дворец. Из старого, устаревшего морально и физически ЛДС ЦСКА – в новую арену на Юго-Востоке Москвы. Которую тут же переименовал в «ЦСКА Арену». И в которой – в силу уже заключенного арендного соглашения – свои домашние матчи будет проводить «Спартак».

Вообще ситуация довольно забавна. На момент старта 11-го сезона КХЛ в Москве играют 3 клуба – и ни у кого из них нет собственной домашней арены. Нет ее и у временно расквартировавшегося в Балашихе «Авангарда». Зато есть совершенно странное совмещение непримиримых соперников, во дворце, ранее именовавшемся то ли «ВТБ-Ареной», то ли «Парком Легенд», а теперь перекрашенном в красно-синие цвета, с соответствующим названием.

Чтобы вся абсурдность ситуации была ясна – расскажу простую историю. Моя коллега на радио, заведя разговор о хоккее, сразу же спросила – а что у вас там происходит, как это «Спартак» и ЦСКА будут жить вместе? Да еще и о сближении говорят? Коллега интересуется спортом от случая к случаю, но даже она в курсе этой истории.

О сближении крайне недальновидно (на мой взгляд) заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович. На мой же, опять-таки, взгляд, президент клуба должен отдавать себе отчет в системе координат, исторических соперниках и понимании тех людей, которые шумят на трибунах. Даже если он с ними не согласен.

Но согласие его в данном случае не требуется. Как был «Спартак» злейшим врагом для ЦСКА, так и будет. Даже если волею Есмантовича они станут делить не только ледовый дворец, а и базу, автомобили, квартиры и кроссовки. Как кричали с трибун «Москва без мяса», так и будут, даже если Есмантович приведет весь «Спартак» на поклон к фанатской трибуне ЦСКА, а его домашний холодильник от этого мяса будет ломиться. Вспомните ролик, записанный не так давно в раздевалке «Спартака» их очень известным болельщиком. Там игроков ЦСКА называют «мразями». А потом, когда ЦСКА ответил на льду – ЛДС ходил ходуном от фанатских речевок. Невзирая ни на какого Есмантовича.

Реакция людей с трибун, причем с самых бюджетных – не заставила себя ждать. Если спартаковцы пока больше недоумевают, и не очень понимают, как им ходить на домашние матчи на «ЦСКА Арену» (а ходить будут, и вандалить некоторые тоже будут), то армейцы уже заявили об отказе от фанатской поддержки на домашних матчах. Не думаю, что это испугало или расстроило Есмантовича: на фанатов ему совершенно очевидно наплевать, а целевой аудиторией являются совсем другие люди. С их точки зрения, новый дворец – это здорово. Он удобно расположен с точки зрения транспортной доступности, он современен с точки зрения функционала (как спортивного, так и болельщицкого, например, кейтеринга), он модный.

Понятно, что став фактическим собственником ЦСКА, «Роснефть» вынашивала грандиозные планы. Хотела строить собственный дворец, и даже нашла (вроде бы) место. Но после 2014-го о дворце слышно не было. Наверное (на мой взгляд) не на что было строить. А потом оказалось, что строить незачем, когда можно купить (или отжать – это уж кому как нравится) уже построенное. И даже определенные принципы соблюдать не нужно. Нужно «сближать несближаемое».

Если бы Игорь Есмантович расторг спартаковский договор аренды дворца, выплатил бы неустойку – он бы стал героем. Но он предпочел стать клоуном. Ибо о «сближении» рассуждать может только человек, работающий на потеху. Проще сблизить «Барселону» с «Реалом», киевское «Динамо» с «Шахтером», или даже «Селтик» с «Глазго Рейнджерс». Смысла нет никакого во всех ситуациях, но это сделать проще.

Главное, чего не понимает Игорь Есмантович – вовсе не в «сближении» проявляется уважение. А именно в непримиримости. «Спартак» и ЦСКА ненавидят друг друга, достаточно вспомнить «хайп» в соцсетях, когда Олег Знарок отправил форварда ЦСКА Максима Шалунова играть за «Спартак» в контрольном матче перед Олимпиадой. Но в этом есть и признание. И уважение исторического соперника, каким бы сильным или слабым он не был на льду. Дерби ЦСКА – «Спартак» было до появления Есмантовича на свет, будет и после. И оно всегда будет непримиримым. Пока, однако, есть ощущение, что некоторые его участники пытаются отстрелить себе ногу. Как минимум.

Завтра станет понятно, для кого на самом деле ЦСКА переехал в новые стены. Кто будет их там поддерживать. И станут ли эти стены для клуба, уже несколько лет тщетно пытающегося выиграть Кубок Гагарина на самом деле домашними.