Во второй игровой день Кубка мэра Москвы «Динамо» вырвало победу у «Витязя», а ЦСКА одержал дежурную победу над «Спартаком»

Надо признать, дневной матч удался на славу. Держал в напряжении зал. Хотя болельщиков на трибунах было маловато. «Витязь» мог рассчитывать больше, чем на поражение 3:4. Бело-голубые усилиями связки Шипачёв – Кагарлицкий (последний оформил дуль) одержали волевую победу.

Не ожидал увидеть наплыв болельщиков и вечером. Параллельно в Москве играли в футбол «Спартак» и «Динамо». Поэтому с триьун арены в Парке легенд, которая вот-вот сменит название на «ЦСКА Арена» были без напряга слышны реплики со льда.

В ложе ЦСКА расположились президент клуба Игорь Есмантович и член наблюдательного совета Борис Миахйлов, чуть поодаль Сергей Федоров, советник в «Роснефти» по спорту.

Два периода – бодяга, в которой спартаковцы смотрелись симпатичнее. Несмотря на то, что у ЦСКА вышли все восемь олимпийских чемпионов. В запасе остались Попов, Окулов, защитники-легионеры Робинсон и Дальбек.

- Не можем же мы выпустить сразу пять составов! - удивился вопросу на эту тему наставник армейцев Игорь Никитин.

В третьей 20-минутке Слепышев преуспел на добивании, потом в спартаковские ворота влетели еще две шайбы. Кстати, забили их олимпионики Карпизов и Григоренко. И красно-белые уступили 0:3, напомнив о своей голевой засухе в прошлом плей-офф, где они в четырех матчах сподобились лишь на один гол красно-синим.

- Хорошая игра до гола, грамотно оборонялись, проводили контратаки, но не хватило креатива, спортивной наглости, без которых такокого соперника не одолеть.

А потом генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов пролил свет на дворцовый вопрос. Со следующего сезона красно-белые будут играть на другой арене, но в пределах Москвы. Так что вариант с Мытищами отпадает сам собой.

Остаются «Мегаспорт», где будет принимать соперников «Динамо», и МСА «Лужники», где «Спартак» проводил домашние матчи в позапрошлом сезоне.

Армейцы – и это их право – не желают делить с кем бы то ни было новую для себя домашнюю арену. Но договор аренды «Спартака» в силе еще год. Так что придется.

Напомню, красно-белые устанавливали в Парке легенд рекорд посещаемости в прошлом сезоне, несколько матчей прошли с аншлагом.

Но культовое дерби в плей-офф-2018 не собрало полные трибуны. Из-за вздернутых хозяевами поля цен на билеты. Это, кстати, был ответный шаг на дороговизну билетов в ЛДС ЦСКА.

Посмотрим, кто из популярных московских клубов соберет теперь больше зрителей.

А вопрос о победителе Кубка мэра-2018 остается открытым. Игорь Никитин может стать первым тренером, дважды подряд выигравшим популярный столичный турнир. Но от тренеры ждут не только этой победы.