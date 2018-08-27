- Три года назад в КХЛ объявили белорусов легионерами. Сейчас Минспорта РФ отыгрывает это назад. Но за это время сборная Белоруссии вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира. Мы подрубили хоккей соседям?

- У нас же Союзное государство. И тогда мы поступили искусственно – под предлогом того, что белорусы будут занимать места россиян. Хотя в КХЛ играло меньше 20 человек из Белоруссии. И конкуренцию никто не отменял.

Теперь в Минспорта РФ начали с футбола, но в циркуляре указано, что это распространяется и на хоккей. КХЛ осталось оформить это решение. Я думаю, в лиге не будут против.

В идеале, когда работает система подготовки – никакие ограничения вообще не нужны. Почему в клубах НХЛ нет лимита, сколько иностранцев там должно играть? А у нас, напомню, предлагали лимит сократить вообще до трех иностранцев, ограничивали вратарей из-за рубежа. Штрафы за них брали. Но нужно понимать, что лучшие легионеры вносят вклад в подготовку россиян, которые бьются за места в КХЛ.

- Хоккеисты ЦСКА и «Спартака» обнимаются во время Кубка мэра, выкладывают фото в инстаграм. Но почему же раздувается тема, что на одной арене оказались два непримиримых соперника?

- Это очень печальное событие. Надуманный предлог, будто ЦСКА западло играть вместе со «Спартаком». Что, хотят спровоцировать спартаковских фанатов, что им в тягость играть на «ЦСКА Арене»? Фанаты «Спартака» пока воздержались от шагов и комментариев.

Но вспомните, как раньше в «Лужниках» играли чуть ли не все московские клубы. А кого теперь решили наказать фанаты ЦСКА?

И раньше в истории были примеры: «Мы не будем на новую арену ходить. Где наш «Вираж»?» - тут Медведев намекает на «Зенит», который переехал на новый стадион. – А теперь там фанатская трибуна стала еще больше.

- Согласны с тем, что КХЛ должна работать на болельщиков с семьями, а не на фанатов?

- В свое время вспыхнул конфликт с фанатами из-за Милоша Ржиги. Многие говорили: «Не нужно с ними портить отношения!» Но мы заняли жесткую позицию: «Не хотите – не надо. Мы эти 400-600 мест заполним легко». Излишняя агрессивность мешает другим людям спокойно ходить на хоккей с детьми.

Другое дело, что хорошая фанатская трибуна – важный элемент на матче. Но нельзя идти у них на поводу. Мы в Питере разобрались с фанатами, у нас теперь хороший диалог.

ОБ АРЕНЕ В ПИТЕРЕ

- Грандиозно, что в Санкт-Петербурге решили строить самую большую хоккейную арену в мире на 22 тысячи мест.

- Как в футболе все удивлялись: мол, зачем в Питере строить арену на 60 тысяч человек, если там «Петровский» не всегда заполняется? Но с тех пор, как запустили стадион, меньше 40 тысяч туда не ходит. И были аншлаги.

Мы и на хоккее все организуем для болельщиков. СКА играет интересно, будет собирать полный стадион. Мы на один матч плей-офф уже получали заявки от 150 тысяч человек, хотя арена вмещает только 12 тысяч. Вот он, потенциал. А посчитайте, сколько людей болеют за СКА по всей стране. За 10 лет удалось увеличить аудиторию до пяти миллионов! Столько болельщиков у СКА по всей России.

- Это не станет таким же долгостроем, как футбольная «Газпром-Арена», чью крышу клевали бакланы?

- Нет. Здесь за стройку отвечает клуб. Вот «Хоккейный Город» был воздвигнут в рекордные сроки, несмотря на кризис, в рамках бюджета. Мы построим арену к чемпионату мира-2023, который пройдет в Санкт-Петербурге.

- Будет ли в Питере вторая команда КХЛ?

- Эту тему поднимали с учетом успеха «Динамо» (Санкт-Петербург), которое собрало свою аудиторию. Иногда даже приходилось занижать количество зрителей в протоколе, потому что люди сидели в проходах, что запрещено. Но есть вопрос финансирования – бюджет клуба ВХЛ все-таки иной, чем в КХЛ.

ОБ АРЕНЕ В ОМСКЕ

- Есть опасение, что «Авангард» долго не будет играть в Омске? Или бездомную команду вообще исключат из КХЛ?

- Дом на один сезон найден в Балашихе. А когда в марте закончится Универсиада-2019, можно играть на арене в Красноярске. Я не видел отчеты по состоянию арены в Омске. Но слава богу, обошлось без трагедии. Ничего не рухнуло.

- Вы говорили о строительстве арены в Санкт-Петербурге. А вот болельщики в Омске верят, что «Газпром» как спонсор построит им новый стадион. Тут есть какие-то основания?

- Да, спонсор «Авангарда» - это дочернее предприятие «Газпрома». Но строительство арены – дорогое удовольствие. И на это уйдет время. Давайте сначала дождемся результатов экспертизы. Может, реально восстановить «Арену Омск»?

Отличный ведь был стадион. И вспомните, что происходило с «Мегаспортом», где тоже запрещали играть. А теперь там будет выступать «Динамо». После тщательной экспертизы.

- Чего вы ждете от сезона КХЛ?

- Он будет очень интересным. Чемпионат мира по футболу всколыхнул интерес вообще к спорту в стране. Даже во время предсезонных турниров КХЛ мы видели очень высокую посещаемость. На матч СКА – «Авангард» пришло более 10 тысяч зрителей, хотя вход не был бесплатным. А как укрепилось «Динамо» с возращением Шанцева? Магнитогорск, Омск… Я уверен, будут сюрпризы. Может и «Северсталь» выстрелить.

- Но пока там вздрогнули, когда в КХЛ снова заговорили о сокращении российских клубов.

- Череповец показал свою работу, когда на фестиваль в августе собралось 25 тысяч болельщиков. Никто их из-под палки не гнал.

- Когда КХЛ определится с датами матчей на открытом воздухе?

- Принято решение провести матчи на «Зенит-Арене» в декабре. Думаю, одну встречу сыграет сборная, одну – СКА.

ВОПРОС РЕБРОМ

МОЖЕТ ЛИ ВЯЧЕСЛАВ ВОЙНОВ ИГРАТЬ В НХЛ?

В конце интервью я спросил у Александра Медведева: «Если защитник Вячеслав Войнов не получит разрешение от НХЛ, возьмут ли его обратно в СКА?»

«Ему уже разрешили играть», - заявил Медведев.

Но в самой НХЛ эту информацию пока не подтвердили. Заместитель комиссара Билл Дэйли высказался в духе, что это поспешные слова.

Как стало известно вашему обозревателю, решение по Войнову может быть принято только через пару недель, ближе к открытию тренировочных лагерей в НХЛ. Также возможно, что лига выпишет россиянину дисквалификацию на часть сезона. Но когда НХЛ даст разрешение, то Войнов сможет найти себе новый клуб, причем входить в лигу нужно будет снова через «Лос-Анджелес», который сохранил права на игрока. При этом в «Кингз» не горят желанием, чтобы Войнов играл за них.

Ситуация очень запутанная, но шайба сейчас на стороне НХЛ. Вопреки словам Медведева, пас на ход еще никто не дал. Напомним, что Войнов в 2015 году провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в адрес своей супруги. После этого хоккеист добровольно вернулся в Россию, чтобы избежать депортации. Но в этом году суд Лос-Анджелеса снял с него все обвинения. Теперь решение – за НХЛ.