25-летний Шумаков находился в отпуске за свой счет, потому что не хотел играть за армейцев – он был недоволен тем, что в прошлом сезоне его убрали из состава, когда форвард нарушил режим во время плей-офф.

И вот стало известно, что ЦСКА решил расторгнуть контракт с Шумаковым по обоюдному согласию. Бумаги будут оформлены 31 августа. Фактически московский клуб отпустил Сергея, ведь иначе при расторжении договора нужно не только выплатить две трети от оставшейся суммы, но и выдержать мораторий в 18 месяцев.

Ничего этого не было. ЦСКА просто отпускает хоккеиста, хотя контракт действовал еще два года. Сейчас Шумаков говорит, что продолжит карьеру в НХЛ. Но я спросил у защитника ЦСКА Никиты Нестерова, получится ли у его теперь бывшего одноклубника заиграть за океаном.

«Да, если он проявит должное старание и будет готов играть в АХЛ», - сказал Нестеров. Это реальный расклад, что с Шумаковым все случится, как с Шипачевым, которого «Вегас» отправлял в фарм-клуб на стажировку. Однако Вадим играть в низшей лиге не захотел.

По моей информации интерес к Шумакову проявили «Бостон», «Калгари» и «Торонто». Но пока рано говорить, что ему дадут односторонний контракт на приличные деньги. В последнее время Сергей тренировался самостоятельно в комплексе «Рига Лэнд». Трудно говорить, что у него идеальная спортивная форма. Возможно, Шумаков получит просмотровый контракт, когда с 13 сентября откроются тренировочные лагеря НХЛ.