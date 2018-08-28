Итак, отныне за победу в основное время в матчах чемпионата КХЛ будет начисляться не три, а два очка. Также, как за успех в овертайме или буллитной перестрелке. За поражение в дополнительное время – одно.

Учитывая, что решение об изменении начисления очков за победы было принято за считанные дни до старта чемпионата КХЛ, нет сомнений, что оно чересчур поспешное. А это означает, что лига не просчитала все возможные «подводные камни», внося изменения в регламент.

На мой взгляд, самый опасный из них – соблазн договорных матчей, который казалось был изжит в КХЛ начисто именно с введением трех очков за победу в основное время и упразднением ничьих.

А что получается сейчас? Каждый клуб Запада сыграет с представителем Востока дома и в гостях. При этом они – не прямые конкуренты и никак не помешают друг другу в борьбе за плей-офф. Так что мешает соперникам из разных конференций заключить договор и положить себе в карман гарантированные три очка за два матча (дома и на выезде)?!

Ну а если играть честно? Тогда, конечно, можно проявлять характер, биться в кость, получать травмы и получить за это максимум… четыре очка (две победы). Всего на один бал больше халтурщиков! И это в лучшем случае. А ведь велик риск не получить вообще ничего, уступив в обоих встречах. Положа руку на сердце – что выберет при таком раскладе любой здравомыслящий человек?

Я не утверждаю, что все сразу непременно бросятся жульничать. Но факт в том, что тут сам регламент, сама система начисления баллов подталкивает клубы к договорнякам и нечестной игре

Мне в ответ кивают на НХЛ. А я скажу, что и за океаном всерьез озабочены тем, что треть матчей регулярки заканчивается в дополнительное время. А ведь мы – не североамериканцы, у нас другой менталитет. У нас будет не треть, а наверняка больше. Да тут даже жульничать и договариваться не надо. Сама психология будет давить на игроков и заставлять их сводить игру к овертайму. Ведь дополнительные очки – это еще и премии. А цена очка за поражение при данной системе прилично возрастает. При том, что чистая победа – обесценивается.

Раз уж так захотелось убрать бьющие по глазам пропасти из турнирных таблиц, можно было перейти на новый формат. Но зачем же слепо копировать опыт НХЛ, когда американская лига сама им не слишком довольна? Почему не ввести собственную формулу, гораздо более честную и оптимальную?

За победу в основное время – 2 очка. За победу в овертайме или по буллитам – 1. За любое поражение – 0.

Вот при таком раскладе победу бы действительно зубами бы выгрызали – сперва в основное время, а потом и в дополнительное. Потому что при нем поражение вообще ничего не стоит. И это справедливо. А так… Поспешили!