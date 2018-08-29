Сразу оговоримся: мы не включили в рейтинг уехавших за океан защитников, таких как Богдан Киселевич, а также вернувшихся из НХЛ – например, Виктора Антипина. В подвешенном состоянии Вячеслав Войнов, не получивший разрешение разрешение вернуться в НХЛ.

1. Филип Ларсен

Дания

«Салават Юлаев»

28 лет, рост 183 см, вес 84 кг

Несмотря на то, что капитаном уфимцев назначен (или выбран) беспощадный к соперникам Панин, их лидером обороны остается датчанин. Во-первых, он самый результативный и официально признанный лучшим в регулярном чемпионате защитник лиги прошлого сезона. по-вторых, Пользуется безграничным тренерским доверием в «Салавате Юлаеве» – его выпускают как в большинстве, так и в меньшинстве. Слаломные проходы парящего надо льдом Ларсена через всю площадку наводят ужас на оборону соперника. Неудачная попытка вернуться в НХЛ («Ванкувер») после яркого сезона-2015/16 в «Йокерите» лишь раззадорила датчанина.

2. Патрик Херсли

Швеция

СКА

32 года, 191 см, 96 кг

В Ярославле шведом были недовольны, требуя от него строгой игры в обороне, чем он не отличался. После перехода в СКА Херсли расцвел. Тренерский штаб питерских армейцев умело использовал сильные качества защитника с правым хватом, в особенности его щелчок, которым тот буквально рвал сетки. Вспомним в этой связи его шайбу в финале плей-офф-2017 в ворота Кошечкина. В прошлом сезоне швед стал лучшим снайпером и занял второе место в бомбардирской гонке среди защитников. В мае он продлил еще на год контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Теперь трудно представить себе питерское большинство без Херсли.

3. Мэт Робинсон

Канада

ЦСКА

32 года, 176 см, 82 кг

Перейдя из московского «Динамо» в ЦСКА, канадец снизил снайперские показатели. В минувшем сезоне он не выбил «десятку», ограничившись всего шестью шайбами в регулярном чемпионате и двумя в плей-офф. Однако и этот результат можно считать успешным в творческой лаборатории наставника армейцев Игоря Никитина.

Робинсон способен вихрем промчаться через все поле и разрезать оборону соперника. Он умеет подкараулить шайбу, оказавшись в нужное время в нужном месте.

Неслучайно, менеджеры олимпийской сборной Канады обратили на миниатюрного защитника внимание и пригласили его на Олимпиаду в Пхенчхан, откуда он вернулся с бронзовой медалью.

4. Владислав Гавриков

Россия

СКА

22 года, 190 см, 96 кг

Бывший капитан молодежной сборной на МЧМ-2015 в Канаде не пытается на льду изобрести велосипед. Действует просто, строго, во многом отталкиваясь от своих внушительных габаритов. Переход прошлым летом в СКА позволил ему закрепиться в сборной и получить путевку на Олимпиаду в Пхенчхан. Теперь он заслуженный мастер спорта и орденоносец.

В полуфинале Игр-2018 в Корее запомнился рейдом в полуфинале к воротам чехов, завершившимся голом.

После ухода из СКА Войнова Гавриков получил распрекрасный шанс стать ведущим защитником команды.

5. Никита Трямкин

Россия

«Автомобилист»

24 года, 200 см, 117 кг

Стажировка в клубе НХЛ «Ванкувер» пошла русскому Харе на пользу. Он вернулся в «Автомобилист» уверенным в себе игроком. Преуспевающим не только в разрушении – с этим у Никиты проблем не было, но и способным забивать.

До сих пор стоит перед глазами болельщиков и специалистов его таранный проход к воротам «Ак Барса». Шайбу он завез в сетку с мясом, удивив лучшего тренера КХЛ прошлого сезона Зинэтулу Билялетдинова.

Успехи Трямкина не остались незамеченными. Его включили в символическую сборную звезд по итогам прошлого сезона и вручили «Золотой шлем».

Никите не хватило совсем немного, чтобы пробиться в олимпийский состав, на чемпионат мира в Данию он поехал. Однако перед решающими матчами был отправлен в запас. Гренадер не смог совладать со скоростями на арене в Копенгагене. Все-таки уровень хоккея в КХЛ ниже, чем на планетарных первенствах, где бал правят энхаэловцы.

Все фото: КХЛ