«ДАЖЕ НЕ ХОЧУ ДУМАТЬ ОБ УХОДЕ»

– «Он тренируется как маньяк. Может играть 26 минут за матч и не вспотеть. Где вы еще найдете такого?» – так о вас сказал Зак Паризе. В чем секрет Ковальчука?

– Трудолюбие. А что еще? Ставишь перед собой цель и к ней идешь. А легких целей не бывает. Надо выполнить большой объем работы, чтобы добиться успеха.

– «Он сейчас стал немного старше. Но не думаю, что начал сдавать», – продолжает Паризе. Сравните себя с 25-летним Ковальчуком.

– Посмотрим, сезон покажет. Я не могу сравнивать себя с собой. Это дело ваше, журналистов. Так что будем ждать от вас хороших статей и комментариев.

– Павел Дацюк играет в КХЛ уже на пятом десятке лет. А вы видите себя в хоккее в 40?

– Мне сейчас 35, и я очень рад этому. Через три года, как закончится контракт с «Лос-Анджелесом», мы встретимся с вами. И я расскажу, что буду делать дальше.

– Идеальный клуб для завершения карьеры?

– Я не собираюсь ее завершать. И даже не хочу об этом думать. Зачем?

– Какой ваш главный козырь на льду?

– Наверное, бросок. Катание. Силовая борьба. Да все вместе. Сейчас в современном хоккее нельзя делать что-то одно хорошо и оставаться на высоком уровне. Надо прогрессировать во всех смыслах.

«ЦСКА НЕ БРАЛ КУБОК ГАГАРИНА»

– Какое нововведение в КХЛ вас порадовало за последние пять лет, что вы провели в России?

– Я думаю, не надо кому-то подражать, сравнивать себя с кем-то. Надо быть собой. КХЛ – самостоятельная хорошая лига, которая растет и развивается. Нововведения – уменьшения площадок, переходы на два очка – считаю правильными. Это важно для конкуренции. Будет меньше разницы между командами из верхней и нижней частями таблицы. А на маленьких площадках идет более динамичный хоккей, интересный зрителю. Больше контактной борьбы, бросков по воротам. Думаю, от этого выиграют все.

– Болельщики говорят, что КХЛ превратилась в арену соперничества СКА и ЦСКА.

– Но ведь Казань завоевала Кубок Гагарина. А до этого «Магнитка» два раза брала чашу. ЦСКА еще ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.

Вся эта критика очень несправедлива. Каждый человек может считать, как хочет. Понятно, что болельщики переживают за своих. Когда они видят, что СКА и ЦСКА подписывают каких-то игроков, то считают это неправильным. Но это работа генеральных менеджеров.

«УЕЗЖАЮ С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ»

– Сколько раз вы пересматривали видео финала в Квебеке?

– Поначалу много. А сейчас, когда в YouTube ковыряюсь, иногда выскакивает – тоже смотрю. Всегда приятно, тем более с комментариями Сергея Наильевича Гимаева, царствие ему небесное.

– Десять лет спустя Россия завоевала золото Олимпиады. Какая фраза лучше описывает эмоции: «Да, мы чемпионы!» или «Слава богу, мы победили»?

– Первая, однозначно. Ну и слава богу – тоже. Я много раз пересматривал и Олимпиаду. И момент свой изучал, когда не забил в овертайме. И победный гол Каприза. И шайба Гуся – стечение обстоятельств, когда мы сравняли счет в меньшинстве. Исторический матч, который останется в памяти навсегда.

– Вы с легким сердцем возвращаетесь в НХЛ?

– Я – да. Считаю, все что хотел, того добился. Мы два раза выиграли Кубок Гагарина. Питер – самый культовый хоккейный город России. Наш флагман. Сборная победила на Олимпиаде. О «Красной машине» сейчас говорят все. Болельщики ходят на матчи. На Кубке Первого канала собрался полный стадион. О хоккее говорят, это важно.

«ФУТБОЛИСТЫ – МОЛОДЦЫ»

– Не ревнуете, что летом страна бурно жила футболом?

– Нет, конечно. Наоборот, я рад за ребят. Мы сами летали в Сочи, были в Москве на игре с Испанией. Переживали, болели. Многих футболистов я сам знаю, общаюсь с ними. Они – красавцы, подарили большой праздник стране.

– А чего вы ожидали от сборной России до старта чемпионата мира?

– Что ребята покажут, как бьются в каждом матче, лягут костьми. А там, где не позволит мастерство, возьмут трудолюбием. Так и получилось с Испанией. Я получил очень позитивные эмоции.

– Ваше самое яркое впечатление от турнира?

– Организация чемпионата мира. И то количество болельщиков-иностранцев, которые приехали к нам в страну, поменяли мнение о ней. Даже англичане – они очень старались не пускать в Россию своих же руководителей. Но приехали и своими глазами все увидели, как есть. Они поменяли мнение о нас.

– Вам было проще выйти на улицу? Можно затеряться среди иностранцев.

– Я к этому спокойно отношусь. Вот в четверг прошелся от Красной площади до Патриарших прудов. Очень хорошо, красиво. Сколько автографов раздал? Не обращаю на это внимания. Но стараюсь никогда не отказывать.

– Кто дольше проживет в еврокубках в этом сезоне – «Спартак» или «Зенит»?

– Пусть они встретятся в финале в «Лужниках»! А по поводу чемпионата России – кажется, тренер «Оренбурга» сказал, что первое место возьмут они.

– Лос-Анджелес переживает спортивный бум. Там подписали Златана Ибрагимовича, в один день объявили о переходе вас и Леброна Джеймса. Можно ли теперь назвать этот город спортивной столицей мира?

– Этого я не знаю. А вы как считаете? Но раз меня подписали, то это самое крупное событие!

– Вы знакомы со Златаном или Леброном?

– Лично не знаком со Златаном, но мы общались.