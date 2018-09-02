Трогательная церемония перед матчем, шоу внутри Арены и крупная победа – лучшего начала сезона для Магнитогорска не придумаешь.

«КРИС ЛИ – В МАГНИТКЕ НАВСЕГДА»!

К старту 11 сезона КХЛ в Магнитогорске приурочили чествование Криса Ли. 37-летний защитник завершил карьеру, самая яркая часть ее пришлась на годы, проведенные в «Металлурге». 245 очков в 335 матчах при космических «+89» – это вам не шутки!

– Крис, теперь ты навсегда в нашей команде! – приветствует канадца вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.

Торжества продолжаются во время церемонии открытия матча. Сначала на Арене «Металлург» – световое шоу. Летом стадион оснастили суперсовременными диодными лампами, ступени секторов тоже переливаются всеми цветами радуги. Очень эффектно!

Но эмоции еще круче от приветствия Криса Ли.

– Спасибо моим родным, моей семье, – как на вручении Оскара обращается к трибунам Крис. – Виктору Рашникову и Геннадию Величкину – за то, что пять лет назад подписали со мной контракт. Всем тренерам и одноклубникам – это были крутые пять лет! И, конечно, вам – мои любимые болельщики! Вы – лучшие!

Трибуны аплодируют стоя, пока свитер поднимается под купол Арены – она будет первой с латинской фамилией на спине. В этот момент щемит сердце, а Крис не может сдержать слез.

ЯНДАЧ СТАВИТ НА СВЯЗКУ «МОЗЯКИН – КУЛЕМИН»

Но эмоции в сторону – В КХЛ дебютирует Йозеф Яндач. Чех сходу выиграл домашний мемориал Ромазана, а теперь проходит экзамен первым матчем в Континентальной лиге. Как зазвучит магнитогорский оркестр с новым дирижером? Поначалу «сталевары» забивали немного, побеждая в типично чешском стиле – в одну-две шайбы, порой и за пределами основного времени. Отличный навык при двухочковой системе КХЛ!

Ближе к сентябрю «Металлург» обрел голевое чутье – по пять магнитогорцы забивали даже молодежью.

Настоящая головоломка для Яндача – ударная тройка «Магнитки». На мемориале Ромазана перспективно смотрелось сочетание маэстро Мозякина с Любимовым (он, кстати, сходу обжился на новом месте, забив в первой же игре) в центре и Варфоломеевым на правом краю. Но на матч со «Слованом» чешский специалист возвращается к звену «Мозякин – Эллисон – Кулемин». Варфоломеев составляет компанию Любимову и Чибисову в третьем звене, а вторая забивная волна – за легионерами Вольски, Расмуссеном и Пакариненом.

КАРНАВАЛ ГОЛОВ В МАГНИТОГОРСКЕ

И вроде бы все на своих местах. Мозякин с Кулеминым по очереди подносят друг другу снаряды, очевидно вспоминая «химию» локаутного сезона. Пас капитана из-за ворот – Кулемин отмечает возвращение в родной Магнитогорск эффектным голом с колена. Это – первая шайба Николая в этом году! Кажется, Яндач не ошибся в выборе: первое звено кружит голову словакам, и вот уже капитан «Магнитки» точен. Не списывайте Мозякина со счетов.

При деле и Варфоломеев – он раздает умные передачи Рылову и Любимову. Выходит, и эта идея Яндача работает! Хоккей в Магнитогорске превращается в карнавал – трибуны распевают песню про Аргентину и Ямайку, когда в ворота «Слована» влетает пятая безответная шайба. Яндач начинает свою континентальную карьеру с громкой победы.

Кто-то не считает «Металлург» фаворитом Востока? Посмотрите на табло!

«Металлург» (Магнитогорск) – «Слован» (Братислава) – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

1:0 – Рылов (Варфоломеев, Чибисов) – 07:43 (5x5)

2:0 – Кулемин (Мозякин, Эллисон) – 11:05 (5x5)

3:0 – Бирюков (Береглазов) – 14:14 (5x5)

4:0 – Мозякин (Кулемин, Эллисон) – 32:55 (5x5)

5:0 – Любимов (Варфоломеев, Чибисов) – 43:05 (5x5)

5:1 – Вирта (Лишка, Шаус) – 56:30 (5x5)