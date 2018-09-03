После фиаско в матче за Кубок открытия обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс», потеряв основного вратаря Эмиля Гарипова и четыре тысячи зрителей, обыграл минское «Динамо».

ТРАВМА ГАРИПОВА

Появившуюся в понедельник утром информацию о серьезной травме позвоночника лучшего вратаря прошлого сезона Гарипова и грядущей операции пресс-служба «Ак Барса» решительно опровергла. Как выяснилось, у героя плей-офф-2018 легкое повреждение, и вскоре он возобновит тренировки.

«Советский спорт» рассказывал, как неудачно провел Гарипов матч за Кубок открытия. Пропустил шесть шайб после 21 броска в створ ворот (попадание Прохоркина в штангу не в счет), в пяти из которых есть его вина.

В таких случаях тренеры не сажают основного вратаря в запас, тем самым демонстрируя к нему доверие. Такой вот педагогический прием. Однако против минчан пост номер один занял дублер Шарыченков.

Верится, что у первого номера «барсов» в самом деле травма. Игру он смотрел из ложи, облачившись в строгий костюм. Хотя тот же Секач финальную серию против ЦСКА играл со сломанной кистью.

ПРЕМЬЕРА ШАРЫЧЕНКОВА

Шарыченков пришел в Казань по ходу прошлого сезона из «Югры», где был первым парнем на деревне. Несколько лет назад он заглянул в редакцию «Советского спорта» с девушкой, которой помог выиграть путевки на матч за Кубок вызова в конкурсе знатоков МХЛ. Александр пожаловался, что в московском «Динамо» он сидит в глухом запасе, шанса не дают. Я его подбодрил. И карьера молодого голкипера пошла вверх. Он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, часто удачно подменяя Еременко, Шарыченкова начали подтягивать к сборной.

– Вратарь должен не подтаскивать, а вытаскивать игры, – метко выразился генменеджер национальной команды Андрей Сафронов.

Увы, Шарыченков не вытащил оба спаренных матча Евротура с чехами. И сник. Мог, правда, перезагрузить карьеру в плей-офф-2015, но в решающий момент серии со СКА не выручил. Теперь у него еще один шанс.

– Отсутствие Гарипова никак не повлияло, у нас хороший вратарь, – заявил о Шарыченкове в телекамеру форвард хозяев Ткачев.

Поначалу дублер нервничал, отбивал шайбы перед собой. Потом успокоился. Да и партнеры два периода мало что позволили «зубрам» сообразить у его ворот. В конце третьего гости лишили было Шарыченкова «сухаря». Но после «киносеанса» гол аннулировали.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛАНДЕРА

Центрфорвард ведущего звена Ландер получил травму на предсезонном турнире в Сочи и лечился-восстанавливался месяц. В понедельник он принял участие в утренней раскатке, а вечером попал в заявку. Однако наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поначалу определил его в четвертое звено, сохранив в первом Малыхина. Помнится, великого Харламова после лечения переломов и травм, полученных в автокатастрофе, тренер Константин Локтев в матче-возвращении сразу выпустил в первом, с Петровым и Михайловым. И Легенда №17 сразу поразил ворота «Крыльев Советов».

Со второго периода Ландер начал выходить со своими привычными партнерами, однако забить не сумел, ограничившись результативной передачей и схватив удаление за толчок клюшкой Костицына-старшего.

Перед самым началом третьего периода у пострадавшего на лавке закружилась голова, появились медики. Однако Андрей без посторонней помощи ушел в раздевалку, чтобы вскоре вернуться.

ПОЧИН ПОСТМЫ

В межсезонье «Ак Барс» потерял защитника-универсала Токранова, принявшего предложение СКА.

– Это если и потеря, то лишь в бригадах большинства, – уверял эксперт Александр Гуськов.

На замену Токранову взяли 29-летнего канадца Постму, с приличным стажем в НХЛ. Правда, в Кубке Стэнли он не засветился, да и его голевой счет за океаном весьма скромный.

– Прокомментируйте приглашение Постмы в Казань, – попросили Билла телевизионщики еще перед матчем со СКА.

– Это к генеральному менеджеру… – озадачил ответом тренер.

Неужели в клубе, приглашая игроков, не учитывают его мнение?

В игре за Кубок открытия канадец запомнился шальным ударом клюшкой по шлему Гарипова, после которого вратарь едва не потерял маску.

А вчера уже в первом периоде Постма сделал почин, подходяще приложившись от синей линии по скользящей вдоль нее шайбе. Этот дебютный для канадца гол оказалась победным. Почин защиника-новичка поддеражал его соотечественник Азеведо.

«Ак Барс» – «Динамо» (Минск) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: 1:0 Постма 1 (Зарипов, Батыршин, 5.06), 2:0 Азеведо 1 (Ландер, Марков, 28:08)

Вратари: Шарыченков – Энрот

Броски: 28 – 25

Штраф: 4 – 6

«Татнефть Арена». 4601 зритель