Московские армейцы решили не отставать от своих питерских одноклубников, проигравших накануне в Нижнем Новгороде, и в третьем периоде упустили преимущество над «Автомобилистом».

ДА КОСТА И ЦСКА

«Автомобилист» рвется в олигархи КХЛ. Предлагал первому бомбардиру всея Руси жирный контракт, подписал главному снайперу чемпионата Доуса и капризного Да Косту, пропустившему прошлый сезон. Им было заинтересовался «Авангард», но интерес этот в контракт не воплотился.

Француз сделал себе имя в ЦСКА, его связка с Радуловым наводила ужас на соперников, особенно в большинстве.

Теперь Да Коста наводит ужас на соперников «Автомобилиста», выходя в тройке с кандидатом в сборную Голышевым и Доусом. Однако свою бывшую команду он огорчать не стал, ограничившись единственным опасным броском в третьем периоде.

МАРТЕМЬЯНОВ И ЦСКА

Новый главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов тоже может похвастать армейской страницей в карьере. В начале 80-х его, перспективного защитника «Автомобилиста», пригласили в звездный базовый клуб сборной. Он даже засветился в главной команде страны, но закрепиться в ней из-за высокой конкуренции не сумел. Тем не менее стажировка в ЦСКА принесла плоды. В прошлом сезоне «Амур» Мартемьянова превратился из аутсайдера в грозу авторитетов, прорвался в плей-офф и потрепал нервы будущему обладателю Кубка Гагарина «Ак Барсу».

Теперь прогрессивный тренер (так и хочется написать «молодой») возглавил родной клуб, перед которым поставлены серьезные задачи. Так что проверка московскими армейцами, ведущими борьбу за главный трофей лиги, должна было дать ответ на вопрос о правильности выбранного уральской командой пути. Как показал матч, «Автомобилист» мчится верной дорогой.

ВЕЙ И ДОУС

В прошлом сезоне связку Вей – Доус называли одной из самых продуктивных в КХЛ. Канадец заканчивал сезон в «Цюрихе», с которым стал чемпионом Швейцарии. А в феврале вернулся с бронзой из олимпийского Пхенчхана. Один из сильнейших плеймейкеров КХЛ в среднем набирал одно очко за матч. А Доус с его передач штамповал шайбы.

Теперь Вей – мозговой центр ударной тройки ЦСКА, с ним легко дышится олимпийским чемпионам Капризову и Григоренко.

При этом канадец не потерял вкус гола. Забил в Челябинске – так смачно приложился к шайбе, что судьи не увидели, как она вонзилась в сетку и застряла в ней. В Екатеринбурге Вей отличился опять. После изящной подкидки Капризова вышел с глазу на глаз с Коваржем и прошил чешского вратаря. Этот гол остудил пыл начавших было прибирать инициативу к своим клюшкам хозяев и заставил на несколько секунд притихнуть извергающий запредельные децибелы переполненный зал. В эти мгновения тишину нарушили голоса преданных болельщиков красно-синих, путешествующих с любимой командой.

НЕВЕЗУЧИЙ СОРОКИН

Голкипера ЦСКА в прошлом чемпионате больше критиковали, чем хвалили. Хотя играл он лучше, чем в сезоне-2016/17. Однако успехи во многом искусственно затенялись, а неудачи (они ведь спутники каждого вратаря) выпячивались. Наставник ЦСКА Игорь Никитин предпринял мудрый педагогический ход, доверив на старте ворота российскому вратарю. Несмотря на ошибки в дерби с «Динамо» в Кубке мэра, стоившие армейцам победы.

Если в Челябинске Сорокин не был перегружен работой (хотя два спасения сделал), то в Екатеринбурге олимпийский чемпион 43 минуты безупречно подчищал огрехи партнеров в обороне. В первом периоде играючи сработал ловушкой после кистевого броска Доуса. Во втором – нейтрализовал выход к воротам Голышева, обокравшего Капризова. Да и капитан хозяев Трямкин, неожиданно оказавшись на острие атаки, не сумел в ближнем бою пробить голкипера гостей.

В третьем периоде сухую серию Сорокина прервал на 104-й минуте Паре, неожиданно бросив в большинстве. Удаление Вея выглядело сомнительным. Канадец едва прикоснулся к перчатке Голышева, и тот рухнул на лед. Эксперт Александр Фомичев, который вел репортаж на канале КХЛ HD, подметил, что форвард хозяев сам поджал ноги. Пора бы судьям огласить список симулянтов-ныряльщиков. Обещали ведь…

Ответный гол подкосил гостей. Ошибка Слепышева в чужой зоне привела к контратаке, которую завершил точным броском с лопаты Кучерявенко. Финальный штурм гостей не состоялся из-за нарушения численного состава. У армейцев пока забивает только одно звено. Хотя реализуй во втором периоде голевой момент новичок Хансен, все для финалиста Кубка Гагарина могло завершиться радужно.

Автомобилист – ЦСКА – 3:1 (0:0, 0:1, 0:3)

КРК «Уралец». 5500 зрителей.

Голы: 0:1 Вей 2 (Капризов, Марченко, 23.35), 1:1 Паре 1 (Секстон, Трямкин, 43.04, б.), 2:1 Кучерявенко 2 (Крикунов, 54.53), 3:1 Крикунов 1 (Мишарин, Литовченко, 59.58, б., п.в.).

Вратари: Коварж – Сорокин (59.34-59.58). Броски: 23-31. Штраф: 2-10.