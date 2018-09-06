Сокращаякоманды КХЛ движется в правильном направлении. Так лига повышает конкуренцию среди игроков, ведь рабочих мест в элите становится меньше. По понятным причинам возрастные хоккеисты уже не получают больших контрактов, а тренеры предпочитают дать шанс молодым игрокам. В поисках работы хоккеистов забрасывает в самые разные уголки мира, и новым пристанищем для российских ветеранов стала Румыния. Расследование «Советского спорта» о массовом отъезде российских хоккеистов. Раньше уезжали молодые, теперь и ветераны.

С чего все начиналось, и сколько платят в Румынии?

Всего в чемпионате Румынии представлено семь клубов. Из них самые популярные для российских хоккеистов – «Чиксереда» и «Георгени», именно в них сосредоточена россыпь наших соотечественников, которые зажигали в России. Вилка зарплат в лиге зависит от места, которое занимает твой клуб. Средняя зарплата игрока в клубе составляет 1500 тысячиевро в месяц. По нашей информации игроки в командах первой четверки получают зарплату до пяти тысяч евро, но такую сумму получают выборочно, только лучшее игроки лиги. Так кто же поехал завершать карьеру румынскую лигу?

Кто уже в Румынии?

«Чиксереда»н. Андрей Таратухин,н. Петр Счастливый, з. Вячеслав Белов, з. Виталий Шулаков, н. Константин Панов,

«Георгени»н. Алексей Симаков, н. Павел Воробьев, н. Дмитрий Пестунов, з. Денис Ежов, н. Кирилл Елагин

«Дунэря»з. Тимур Расулов, з. Иван Йелтов

«Стяуа»н. Богдан Саков, з. Дмитрий Пугачев

«Чиксереда»

н. Андрей Таратухин.

Двукратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира среди юниоров и двукратный чемпион мира среди молодежных сборных, воспитанник омского хоккея начнет свой второй сезон в румынском чемпионате. Именно Андрей является первопроходцем. После его отъезда в сезоне-2017/18, за ним отправились и другие игроки. История во многом похожа на все остальные, свой последний сезон в КХЛ Андрей проводил в составе новокузнецкого «Металлурга», в который он перешел по ходу «регулярки» из хабаровского «Амура». Огонь в глазах Андрея еще горит, и желание играть никуда не пропало, поэтому форвард принял решение уехать в Румынию, и очень удачно. Нападающий ударно провел прошедший сезон-17/18 в составе «Чиксереды» набрав за 25 матчей 29 (10+19) баллов в румынской лиге. В венгерской лиге за 37 матчей, центральный нападающий заработал 42 (8+34) очка.

н. Петр Счастливый.

Капитан сборной России на домашнем чемпионате мира в 2007 году – Петр Счастливый уже скоро выйдет на лед в своем втором сезоне в румынской хоккейной лиге. Изначально не последовав за своим экс одноклубником по новокузнецкому «Металлургу» Андреем Таратухиным, обладатель Кубка Гагарина, решил попробовать свои силы в ВХЛ, но после трех матчей уехал в «Чиксереду», и вместе с партнерами принес команде чемпионство. В 1999 году Петр стал победителем молодежного чемпионата мира, но у восходящей звезды закрепится в НХЛ так и не получилось. Спустя пять сезонов скитания между НХЛ и АХЛ, хоккеист вернулся в Россию, где смог перезапустить свою карьеру.

з. Вячеслав Белов.

Вячеслав уже проводит свой второй сезон в румынской хоккейной лиге. В сезоне-2017/18 игрок провел в 18 матчей в чемпионате Румынии, набрав 21 (9+12) очко. В чемпионате Венгрии игрок отыграл 36 игр, заработав 25 (7+18) очков. Чемпион России не смог найти работу в России и решил отправиться играть в Румынию, в след за АндреемТаратухиным.

н. Константин Панов.

38-летний нападающий и экс капитан ханты-мансийской «Югры», после исключения клуба из КХЛ, как один из самых возрастных игроков в команде, не смог найти себе работу в российском хоккее. В прошлом сезоне опытный хоккеист провел на площадке 43 матча, отметившись тремя (2+1) результативными баллами, что неудивительно, для команды, которая еще до начала сезона знала, что ее исключат. Панов по сути ничего не терял. Константин, как и его партнеры, доигрывал свой последний сезон в КХЛ. По игре возрастного нападающего было ощутимо видно, что хоккеист будет искать работу вне России, и нашел свое пристанище в Румынии.

з.Виталий Шулаков.

Виталий также, как и его одноклубник – Панов, последние сезоны в КХЛ играл за «Югру». Из года в год, клубы отходят от приглашения, в команду возрастных ветеранов предлагая им не малые деньги. В современном хоккее ставка делается на молодых игроков, и к закату карьеры найти работу становится всесложнее и сложнее. Шулаков в прошедшем сезоне отыграл 43 мачта и отметился тремя (1+2) очками и удручающим показателем полезности (-20).

«Георгени»

з. Денис Ежов.

Для тридцатитрехлетнего экс капитана тольяттинской «Лады», прошлогодний сезон стал заключительный в КХЛ, клуб исключили из лиги, а игра в ВХЛ, не то о чем мечтал ветеран, при 46 играх, защитник отметился тремя (0+3) очками. При таком раскладе играть в румынском чемпионате одно удовольствие: место в составе тебе обеспечено, а уровень игры на порядок ниже. Отличный вариант для завершения карьеры и игры в свое удовольствие.

н. Дмитрий Пестунов.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», прошлый сезон провел в «Автомобилисте», за который отыграл 29 игр,отметившись пятью (2+3) результативными баллами. Опытный нападающий мог бы пригодиться «Адмиралу» или рижскому «Динамо», мог бы попытаться закрепится в одном из клубов, которые борются за выживание, но это все сослагательное наклонение и теперь трехкратный чемпион России поедет играть и наслаждаться горными пейзажами Румынии.

н. Алексей Симаков.

Еще одному экс нападающему «Автомобилиста» не нашлось места в составе. Алексей большую часть своей карьеры выступал за клуб из Свердловской области. Симаков был лидером и капитаном команды, но к сожалению возраст уже берет свое, а с сокращением клубов лиги, рабочих мест в элите остается все меньше. В последнем сезоне Алексей отыграл всего 22 матча, в которых набрал семь (0+7) очков. Приходится уступить место опытным легионерам или молодым ребятам, но и заканчивать карьеру не хочется. Да и стоит ли, когда есть отличный вариант поехать в чемпионат и играть со своими соотечественниками в дружеский хоккей. В румынской лиге собирается много русских ребят и проблем с адаптацией точно не будет.

н. Павел Воробьев.

Павел один из немногих игроков из нашего списка, кто перед переездом в Румынию, поиграл за океаном. В 2000 г. его задрафтовал «Чикаго» под общим 11 номером. После драфта Воробьев еще три сезона отыграл в «Локомотиве», дважды становился с командой чемпионом России, а после решил попытать счастья в лучшей лиге мира. В «Чикаго» сразу закрепиться не вышло, а вот игра в фарм-клубе «Норфолк Эдмиралс» для Павла сложилась куда удачнее – в 178 играх Воробьев набрал 101 (43+58) очко. Игрок получал шансы в первой команде, и зарабатывал результативные баллы в матчах регулярного сезона, но вернулся в Россию с формулировкой – «Наших там не любят».

Формула чемпионата Румынии

«Регулярный чемпионат»

С сезона-2018/19 в румынской лиге стало на одну команду больше – теперь их семь. Клубы играют друг с другом по 6 матчей, в связи с этим «регулярка» получается короткой, где у каждой команды всего 36 игр. Из семи команд только четыре выходят в плей-офф, и чтобы три клуба, которые оказались за пределом кубковой четверки не заканчивали сезон рано, был придуман отдельный финал, в котором между собой играют команды, занявшие последние места в турнирной таблице. Клубы первой четверки играют в плей-офф - полуфиналы и игры за третье место длятся до трех побед, а финал разыгрывается до четырех.

«Кубок Румынии»

Чтобы сезон был длиннее, клубы играют в кубке Румынии - «RomanianCup», где команды делятся на две группы – «А» и «В», в первой группе три команды, во второй - четыре. Соперники по группе встречаются по одному разу. По итогам встреч согласно таблице в финальную стадию выходят четыре команды. Клубы, занявшие вторые места, играют в матче за третье место, а клубы, вышедшие с первых мест играют за Кубок.

«Венгерская лига»

В чемпионате Румынии есть одна интересная история, связанная с венгерской хоккейной лигой. Два клуба, а именно «Чиксереда» и «Георгени» параллельно выступают в венгерской лиге, для получения более ощутимой конкуренции и большего количества игровой практики, так как в большинстве случаев команды из Румынии на порядок ниже классом. Как пример - хоккейный клуб «СпортулСтуденцеск», в сезоне-2017/18, не набрал ни одного очка, проиграв в основное время все 30 матчей с общей разницей по забитым и пропущенным шайбам (53:527).