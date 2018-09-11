– В воскресенье в России стартовал сезон в Женской хоккейной лиге. Насколько важно, когда в хоккей играют девушки?

– Сразу скажу, я был очень впечатлен женским олимпийским турниром, который прошел в Пхенчхане. Сборная России была близка к тому, чтобы завоевать бронзовые медали в матче с финками (2:3). Там ведь все на тоненького решалось.

Я рад, что этот вид спорта в России развивается. Слышал, на «КХЛ ТВ» будет запущена программа о женском хоккее. Важно, чтобы больше девушек играло, особенно на юниорском уровне. Я вижу в этом громадный потенциал.

– А какая судьба мужского хоккея на Олимпиаде? Есть ведь версия, что МОК может убрать его из программы. Но это не укладывается в голове.

– Знаете, тут есть несколько сценариев. Один из них, приоритетный, чтобы игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде. Важно, когда на такой турнир приезжают лучшие из лучших, как уже было на пяти турнирах.

Конечно, в Пхенчхане тоже все было интересно. Вспомните корейскую Олимпиаду – там была крутая интрига, много болельщиков, веселая золотая раздевалка. Я помню, как радовались русские. Но потом в Дании прошел чемпионат мира, и по уровню он был таким же, как Олимпиада. И это ненормально, потому что Олимпиада всегда круче. Вот почему нам нужны лучшие из лучших.

Этого нелегко достичь, потому что МОК не хочет оплачивать страховки игрокам НХЛ, компенсировать им перелет. Вот почему ИИХФ ведет так много переговоров.

Есть еще вариант, чтобы на Олимпиаде играли юниоры, как в футболе. Но если МОК не хочет платить и ничего делать – да, возможен такой печальный исход, что все останутся дома, и на Олимпиаду поедут только женщины.

– Ого.

– Увы, это так.

– Недавно в Сочи прошел молодежный Кубок мира, и вы прилетали на этот турнир. Как он вам?

– Помню, как еще предыдущий президент МХЛ Дмитрий Ефимов обсуждал со мной эту идею, и турнир проходил в Омске. Я очень рад, что Кубок мира переехал в Сочи, где есть серьезная образовательная программа по линии «Сириуса». Я – очень большой фанат этой темы, когда 25 тысяч детей учатся, рисуют, занимаются спортом. И вот хоккей стал будто одним из уроков. Надеюсь, что турнир не уедет из Сочи. Тут прекрасно в августе, и мы помним, как здорово тут в 2014 году организовали Олимпиаду.

– Вы вручили памятные часы Павлу Дацюку – члену «Тройного золотого клуба». Как вы думаете, Дацюк войдет в Зал славы ИИХФ?

– Во-первых, я желаю Павлу играть как можно дольше, потому что в музей входят только хоккеисты, завершившие карьеру. Во-вторых, даже не сомневаюсь, что Дацюк будет там. Причем уверен, он еще и в Зал славы в Торонто попадет. Уникальный хоккеист, который замечательно выступал и в Северной Америке, и в России, и на международном уровне. Это фантастический Человек с большой буквы.

Но я не знаю, сколько еще будет играть Дацюк. Ему уже 40, но он по-прежнему хорош. А главное, умен. Это видно на льду. Я – большой фанат Павла Дацюка.