Соперники по дивизиону подошли к матчу с двумя победами в трех встречах.

Сильнее оказался «Спартак» и его новый вратарь Юлиус Гудачек.

Для подмосковного «Витязя» нет принципиальнее соперника, чем «Спартак». Болельщики в Подольске даже шутят по этому поводу: «В плей-офф ты можешь не попасть, но победить «Спартак» обязан».

Так, кстати, случилось в прошлом сезоне. «Витязь» в обеих встречах обыграл красно-белых, причем убедительно – 5:3 дома и 6:2 в гостях, но занял в Западной конференции десятое место. «Спартак» же впервые за долгие годы пробился в восьмерку сильнейших. Кто-то скажет, что победы эти пирровы. Не соглашусь. Потому что болельщики в Подольске валом валят на «Спартак». Жертвуя футболом в исполнении сборной России.

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов еще две недели назад, после победы своей команды над красно-белыми на Кубке мэра публично зазывал на домашнюю премьеру в Подольск. Даже матч открытия местной арены вспомнил. 18-летней давности. В котором ведомая им команда – он был ее играющим тренером и капитаном – разгромила 4:0 чемпионское «Динамо».

В ложе не щадили ладоней русский богатырь Александр Карелин, отправлявшийся на следующий день в олимпийский Сидней, и канадская легенда Бобби Халл, друг и соперник Валерия Васильева, в те времена одного из боссов подмосковного клуба.

Второй гол в той игре забил Белов, но первой звездой назвали вратаря Ивашкина, поставившего на уши переполненный зал не только «сухарем», но и танцем живота.

Премьеру сезона в Подольске предваряло красочное шоу. «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет», - напомнил девиз «Витязя» голос великого актера Черкасова, исполнителя главной роли в ленте «Александр Невский».

Кульминацией действа стало сражение на тех самых мечах, прямо на льду. Трибуны хорошо слышали звон металла. Воин, представляющий «Витязь», одолел спартаковского бойца, слабо напоминавшего гладиатора.

В Подольск прибыла многочисленная группа фанатов красно-белых. Только к концу первого периода последний болельщик вошел во дворец. А недавний юбиляр Малахов, которому в конце августа исполнилось 50 лет, приехал заранее. Член «Тройного золотого клуба» начинал карьеру в «Спартаке», а закончить мог в «Витязе». Помешали травмы.

Где-то на гостевом фан-секторе затаился футболист Панов, в последнее время признающийся в любви к «Спартаку».

Зажигательным танцем живота может похвастать и голкипер-новичок «Спартака» Гудачек, перешедший из Череповца. В прошлом сезоне он помог «Северстали» прорваться в плей-офф и стал любимцем болельщиков. В «Спартаке» он не танцует, поскольку не играет. В трех стартовых матчах ворота москвичей защищал Беспалов, имеющий опыт выдавливать из основы легионеров.

В Подольске пост номер один доверили Гудачеку. В голу «Витязя» также был легионер – финн Ортио, одержавший победы в Нижнекамске и Казани. «Сухарь» с «Нефтехимиком» (1:0) в комментариях не нуждается, а победа над «Ак Барсом» (5:3) добыта, несмотря на вратарские помарки.

В первом периоде финн попал под шквальный огонь, а капитулировал лишь единожды. Однако сразу после перерыва его пробил дальним щелчком защитник Осипов. Поначалу и Гудачек пропускать ни в какую не желал. Но и его ожившие под конец второй 20-минутки хозяева дважды пробили.

Одним Гудачекм «Спартак» не ограничился и показал еще одного своего новичка – форварда Косова, двукратного обладателя Кубка Гагарина. Он еще в 2014-м забивал в седьмом матче финальной серии пражскому «Льву». Этим летом Косова забанили в Казани за вождение автомобиля под градусом.

Красно-белые с удовольствием и надеждой приняли опального нападающего таранного плана, отдав Казани защитника Юдина, тоже обладателя Кубка Гагарина.

Косов отметился в протоколе шестью минутами штрафа, четыре из которых схлопотал за драку с чешским олимпийцем Мозиком. Бой новоиспеченный «гладиатор» выиграл. Правда, показалось, перед тем, как скинуть перчатки, Косов ударил «витязя» Евсеенкова и отправил его в раздевалку останавливать кровь.

Веское слово на последней минуте сказал еще один новичок москвичей Филатов, он принес гостям победу.

Красно-белые прервали серию поражений от «Витязя», растянувшуюся на четыре игры.

СТАТИСТИКА

Витязь – Спартак – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: 0:1 Хохлачев 2 (16.45, б.), 0:2 Осипов 1 (Хохлачев, Дыбленко, 20.50), 1:2 Хривик 3 (Аалтонен, 37.29), 2:2 Аалтонен 2 (Мозик, Хривик, 51.52, б.), 2:3 Филатов 1 (Даугавиньш, Ганзл, 59.14).

Вратари: Ортио (59.14-59.53) – Гудачек. Броски: 35-29. Штраф: 14-16.