Нынешним летом ЦСКА переехал из старенького ледового дворца на Ленинградском шоссе в Парк Легенд. И на своем первом же домашнем матче собрал почти 11 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости клуба. Ведь в прошлых сезонах на московские битвы красно-синих приходило от силы три тысячи человек. А сейчас они переплюнули по посещаемости и «Спартак», и «Динамо».

При этом часть фанатов публично продолжает бойкотировать матчи, не желая делить «ЦСКА Арену» с другим столичным клубом – «Спартаком»

- Армейские фанаты были не правы, упрекая ЦСКА за переезд под одну крышу с красно-белыми?

- Конечно! Тут надо понимать, что кроме так называемых «фанатов», есть еще огромная армия болельщиков ЦСКА, которая во вторник и заполнила 12-тысячный дворец в Парке Легенд почти под завязку, совсем немного не дотянув до аншлага, - считает Борис Майоров. - Я изначально был уверен, что армейский клуб, при соответствующей маркетинговой работе, от переезда на новую арену не пострадает, а, наоборот, выиграет. Вот одиннадцать тысяч зрителей, собравшиеся на трибунах это и подтвердили.

Теперь дело за командой! Интерес к ней в Москве есть, но надо укреплять его достойной игрой, победами в домашних матчах. А ЦСКА пока, к сожалению, выступает не так ровно, как в прошлые годы.

Тем не менее, фанатское движение должно ставить своей целью поддержку команды при любом результате, проводить какие-то совместные акции. И уважать соперника – в том числе! А у нас фанаты почему-то считают, что их главная задача – орать хором матерные кричалки во время матчей.

Люди, которые собираются на фанатской трибуне ЦСКА должны переосмыслить свое отношение к собственному клубу. Они должны вспомнить истинное значение слова «болельщик», которое в русском языке гораздо лучше характеризует отношение человека и к виду спорта, и к любимой команде, чем неизвестно откуда взявшийся термин «фанат», который, напротив, в последнее время уже заранее ассоциируется ч чем-то отрицательным и недостойным!