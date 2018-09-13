«Ястребы» потерпели второе поражение в сезоне, уступив «Металлургу» в Балашихе. Все решил гол в большинстве от маэстро Сергея Мозякина.

ИЗБИЛИ ЖУРНАЛИСТА

В среду «Авангард» играл с «Ак Барсом», и в третьем периоде пострадал журналист одного из ведущих спортивных СМИ. Парень специализируется на острых интервью либеральной направленности, выводил на чистую воду Светлану Хоркину, Ирину Роднину, Дмитрия Губерниева. Молодец, читать было интересно.

Теперь он выложил в сторис инстаграма, как сидит с разбитым носом. Написал, что у него не двигается рука, порвана одежда: «Но это фигня».

«Авангард» выпустил заявление: «Наш клуб осуждает любые проявления насилия. В данный момент мы разбираемся в ситуации, есть видеозаписи с камер видеонаблюдения на арене. Известно, что пострадавший находился на стадионе без аккредитации. После выяснения всех обстоятельств случившегося мы сможем сделать выводы и обязательно сообщим о них».

А что, если без аккредитации, то можно бить? Неофициально мне в клубе сказали, что репортер полез на фанатскую трибуну с вопросом: «Вы ведь не настоящие болельщики «Авангарда». Сколько вам заплатили?» Фанаты обиделись и столкнули его с лестницы. Человек покатился вниз и сам себе все сломал.

Я бы хотел посмотреть видео. Но мне его не дали. И был ли такой подлый вопрос? Я что-то сомневаюсь.

А вот показания свидетелей: «Он сидел два периода на своем секторе, куда купил билет. Общался с народом. Потом ушел на фанатку. Ну а там уже нарвался на пьяных дебилов».

А почему пьяные на арене? И куда смотрит служба безопасности клуба?

ВЕРА В БОБКОВА

Второй матч подряд ворота «Авангарда» защищал Игорь Бобков, что говорит о высшем доверии со стороны главного тренера Боба Хартли. Ведь в клубе еще есть Алексей Мурыгин, который ушел из «Локомотива» после расторжения контракта – ему заплатили 17 млн рублей. Мурыгин был на виду в Ярославле, а за «ястребов» сыграл меньше трех минут, когда его формально выпустили в конце матча с московским «Динамо» (5:1).

Если вы забыли, то Бобков – герой молодежного чемпионата мира-2011. Это он вышел при счете 0:3 в пользу канадцев и не пропустил ничего, а наши забили пять. Талантливый габаритный вратарь, и очень здорово, что Хартли делает на него ставку. Пора уже, пора. Сейчас Бобков – один из лучших игроков чемпионата.

Впервые в этом сезоне в составе появился и талантливый Семен Кошелев, которого Хартли в упор не замечал. Хотя парень в том первенстве набрал 23 (8+15) очка в 45 матчах и выходил в первом звене.

«Элвис мертв, а «Битлз» больше не выступают. Даже Гретцки больше не играет. Не живите прошлым», – сказал об этой истории Боб. Но дал Кошелеву еще один шанс.

АМБИЦИИ «МАГНИТКИ»

Все-таки сказалось, что «Авангард» играл накануне с чемпионом, которого победил только в восьмом раунде буллитов. А вот «Магнитка» отдыхала два дня. Уральцы заметно перебросали клуб из Балашихи в первых двух периодах. И реализовали большинство в середине матча, когда отличился великолепный Сергей Мозякин, а передачу ему отдавал сам вратарь Василий Кошечкин. Прям олимпийская связка времен Пхенчхана.

Во втором периоде «Металлург» забил еще однажды, но этот гол не засчитали. К тому же дисциплинарный штраф до конца матча получил новобранец Дэвид Деарне.

Да, в этот вечер все было против «Авангарда», который так и не смог догнать крутой «Автомобилист» в таблице Востока. «Магнитка» же показала, что несмотря на серьезную перестройку и смену тренера, это тоже команда с чемпионскими амбициями.

«Авангард» – «Металлург» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Мозякин 3 (Кошечкин, Антипин, 28.46 б)

Вратари: Бобков – Кошечкин

Броски: 25 – 28

Штраф: 31 – 4

ЛД «Арена Балашиха», 5087 зрителей